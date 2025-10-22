Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полицейская собака Фузай
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:45

Эта собака не знает меры: линька у корги не заканчивается никогда — и это можно исправить

Учёные из Уэльса: плотная шерсть корги развивалась для защиты от холода и влаги

Шерсть корги — это не просто украшение. Плотный подшерсток и жесткий остевой волос защищали собак в сырых и ветреных долинах Уэльса. Но в условиях городской квартиры эта природная броня превращается в источник бесконечной линьки. Чтобы питомец выглядел ухоженно, а дом не утопал в шерсти, важно знать, как правильно ухаживать за этой породой.

Почему корги линяют так сильно

У породы два слоя шерсти. Первый — мягкий, короткий подшерсток, отвечающий за терморегуляцию. Второй — более длинный, плотный остевой волос, который отталкивает влагу и защищает подшерсток. Именно эта комбинация делает шерсть плотной и блестящей, но и создаёт трудности при уходе.

В природе у корги линька приурочена к смене сезонов, но в тёплой квартире организм "сбивается с ритма" — шерсть выпадает понемногу весь год, а дважды в год — особенно активно. Поэтому груминг становится не просто гигиенической процедурой, а необходимым элементом заботы о здоровье питомца.

Что понадобится для ухода

Чтобы справиться с плотной двойной шерстью, нужны подходящие инструменты. Каждый выполняет свою роль.

  1. Фурминатор — лучший помощник для удаления подшерстка. Его лезвия аккуратно поддевают и снимают отмершие волоски, не повреждая верхний слой шерсти.

  2. Пуходёрка — инструмент с тонкими металлическими зубьями. Помогает при сильной линьке и колтунах, но требует аккуратности.

  3. Массажная щётка — бережно массирует кожу и распределяет природный жир по шерсти, придавая ей блеск.

  4. Гребень с редкими и частыми зубьями — нужен для финального прохода и проверки, не остались ли колтуны.

  5. Профессиональный фен или сушилка — мощный поток воздуха "выдувает" отмерший подшерсток, что значительно сокращает линьку.

Пошаговый груминг корги

Чтобы процедура была эффективной и безопасной, придерживайтесь простой последовательности.

  1. Подготовка шерсти. Перед вычёсыванием слегка сбрызните её водой или кондиционером-спреем — сухие волосы ломаются и электризуются.

  2. Основное вычёсывание. Начинайте с пуходёрки или фурминатора, двигаясь по направлению роста волос. Обрабатывайте тело по зонам — от шеи к хвосту.

  3. Массаж и полировка. После основного этапа пройдитесь массажной щёткой, чтобы удалить остатки подшерстка.

  4. Контроль. Используйте гребень, чтобы убедиться, что не осталось спутанных участков.

  5. Особое внимание зонам трения. За ушами, подмышками, на задних лапах шерсть гуще — именно там чаще всего образуются колтуны.

Как и чем мыть корги

Частое купание вредно — оно разрушает естественную жировую плёнку, которая защищает кожу и шерсть.

Оптимальная частота — раз в 1-2 месяца, либо по мере загрязнения. Используйте шампуни для собак с двойной шерстью, не содержащие агрессивных компонентов. После шампуня обязательно нанесите кондиционер или маску, чтобы облегчить расчёсывание и предотвратить спутывание.

Сушить питомца нужно тщательно. Влажный подшерсток у корня создаёт парниковый эффект, из-за чего могут появиться грибковые заболевания и дерматиты.

Если появились колтуны

Колтуны — частая проблема для активных собак. Они образуются в местах, где шерсть постоянно трётся.

Мелкие спутанные участки можно аккуратно разобрать руками, предварительно сбрызнув их антиколтуном. Плотные колтуны разрезают специальным колтунорезом, после чего остатки расчесывают гребнем. Ни в коем случае не используйте ножницы — можно поранить кожу.

Ошибки, которые совершают владельцы

  1. Редкое вычёсывание → колтуны и зуд. Если не вычёсывать подшерсток регулярно, кожа перестаёт дышать, появляются раздражения.
    Альтернатива: проводить процедуру 2-3 раза в неделю, а в период активной линьки — ежедневно.

  2. Использование человеческих шампуней → сухость кожи. Такие средства имеют другой pH и вымывают защитный слой.
    Альтернатива: шампуни профессиональных брендов для пород с двойной шерстью.

  3. Стрижка под машинку → нарушение терморегуляции. После этого шерсть часто растёт неравномерно.
    Альтернатива: гигиеническая стрижка лап и области живота.

Что будет, если не ухаживать за шерстью

Запущенная шерсть не только портит внешний вид, но и опасна для здоровья. Колтуны тянут кожу, мешают циркуляции воздуха, а грязь под ними может вызвать воспаление.

Кроме того, подшерсток, не очищенный вовремя, мешает естественной терморегуляции. Зимой собака может мёрзнуть, а летом — перегреваться. Поэтому регулярный уход — не прихоть, а элемент заботы о благополучии питомца.

А что если корги боится груминга?

Некоторые собаки тревожно реагируют на шум фена или прикосновения щётки. В этом случае помогает постепенное привыкание: сначала просто показывайте инструмент, дайте его понюхать, включайте фен на минимальной мощности.

Процесс должен ассоциироваться с чем-то приятным. После каждого этапа давайте лакомство и похвалу. Со временем груминг станет для питомца привычным ритуалом.

Плюсы и минусы двойной шерсти

Плюсы Минусы
Отличная защита от холода и влаги Требует частого вычёсывания
Не задерживает грязь, легко очищается Много шерсти в квартире
Придаёт породе характерный вид Сложно ухаживать без подходящих инструментов
Хорошо переносит прогулки в любую погоду Может вызывать аллергию у чувствительных людей

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно вычёсывать корги?
Минимум 2 раза в неделю, а в сезон линьки — каждый день.

Можно ли стричь корги летом?
Нет. Их шерсть защищает и от жары, и от ультрафиолета. Лучше чаще вычёсывать и купать по мере необходимости.

Как уменьшить количество шерсти в квартире?
Регулярное вычёсывание, использование сушилки после купания и качественный корм с Омега-3 — лучшие способы сократить линьку.

Мифы и правда

Миф: если подстричь корги, шерсть станет мягче и перестанет сыпаться.
Правда: после стрижки шерсть теряет структуру и растёт неровно, а линька всё равно продолжается.

Миф: можно использовать детский шампунь — он же мягкий.
Правда: pH человеческих средств не подходит собакам, они сушат кожу и вызывают зуд.

Миф: частое купание делает шерсть чище и здоровее.
Правда: наоборот, нарушается защита кожи и шерсть становится ломкой.

3 интересных факта о шерсти корги

  1. У вельш-корги шерсть самоочищающаяся: достаточно вычёсывания, чтобы удалить пыль и грязь.

  2. У кобелей подшерсток обычно плотнее, чем у сук.

  3. Цвет шерсти влияет на температуру кожи: светлые корги нагреваются на солнце меньше.

Историческая справка

Первые пастушьи собаки, напоминающие корги, появились в Уэльсе более тысячи лет назад. Их использовали для перегонки скота — компактный рост позволял обходить животных снизу, не получая ударов копыт. Плотная шерсть защищала от дождя и ветра. Сегодня же этот древний "рабочий костюм" требует внимания грумера, чтобы оставаться красивым и здоровым в условиях городской жизни.

