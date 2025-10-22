Эта собака не знает меры: линька у корги не заканчивается никогда — и это можно исправить
Шерсть корги — это не просто украшение. Плотный подшерсток и жесткий остевой волос защищали собак в сырых и ветреных долинах Уэльса. Но в условиях городской квартиры эта природная броня превращается в источник бесконечной линьки. Чтобы питомец выглядел ухоженно, а дом не утопал в шерсти, важно знать, как правильно ухаживать за этой породой.
Почему корги линяют так сильно
У породы два слоя шерсти. Первый — мягкий, короткий подшерсток, отвечающий за терморегуляцию. Второй — более длинный, плотный остевой волос, который отталкивает влагу и защищает подшерсток. Именно эта комбинация делает шерсть плотной и блестящей, но и создаёт трудности при уходе.
В природе у корги линька приурочена к смене сезонов, но в тёплой квартире организм "сбивается с ритма" — шерсть выпадает понемногу весь год, а дважды в год — особенно активно. Поэтому груминг становится не просто гигиенической процедурой, а необходимым элементом заботы о здоровье питомца.
Что понадобится для ухода
Чтобы справиться с плотной двойной шерстью, нужны подходящие инструменты. Каждый выполняет свою роль.
-
Фурминатор — лучший помощник для удаления подшерстка. Его лезвия аккуратно поддевают и снимают отмершие волоски, не повреждая верхний слой шерсти.
-
Пуходёрка — инструмент с тонкими металлическими зубьями. Помогает при сильной линьке и колтунах, но требует аккуратности.
-
Массажная щётка — бережно массирует кожу и распределяет природный жир по шерсти, придавая ей блеск.
-
Гребень с редкими и частыми зубьями — нужен для финального прохода и проверки, не остались ли колтуны.
-
Профессиональный фен или сушилка — мощный поток воздуха "выдувает" отмерший подшерсток, что значительно сокращает линьку.
Пошаговый груминг корги
Чтобы процедура была эффективной и безопасной, придерживайтесь простой последовательности.
-
Подготовка шерсти. Перед вычёсыванием слегка сбрызните её водой или кондиционером-спреем — сухие волосы ломаются и электризуются.
-
Основное вычёсывание. Начинайте с пуходёрки или фурминатора, двигаясь по направлению роста волос. Обрабатывайте тело по зонам — от шеи к хвосту.
-
Массаж и полировка. После основного этапа пройдитесь массажной щёткой, чтобы удалить остатки подшерстка.
-
Контроль. Используйте гребень, чтобы убедиться, что не осталось спутанных участков.
-
Особое внимание зонам трения. За ушами, подмышками, на задних лапах шерсть гуще — именно там чаще всего образуются колтуны.
Как и чем мыть корги
Частое купание вредно — оно разрушает естественную жировую плёнку, которая защищает кожу и шерсть.
Оптимальная частота — раз в 1-2 месяца, либо по мере загрязнения. Используйте шампуни для собак с двойной шерстью, не содержащие агрессивных компонентов. После шампуня обязательно нанесите кондиционер или маску, чтобы облегчить расчёсывание и предотвратить спутывание.
Сушить питомца нужно тщательно. Влажный подшерсток у корня создаёт парниковый эффект, из-за чего могут появиться грибковые заболевания и дерматиты.
Если появились колтуны
Колтуны — частая проблема для активных собак. Они образуются в местах, где шерсть постоянно трётся.
Мелкие спутанные участки можно аккуратно разобрать руками, предварительно сбрызнув их антиколтуном. Плотные колтуны разрезают специальным колтунорезом, после чего остатки расчесывают гребнем. Ни в коем случае не используйте ножницы — можно поранить кожу.
Ошибки, которые совершают владельцы
-
Редкое вычёсывание → колтуны и зуд. Если не вычёсывать подшерсток регулярно, кожа перестаёт дышать, появляются раздражения.
Альтернатива: проводить процедуру 2-3 раза в неделю, а в период активной линьки — ежедневно.
-
Использование человеческих шампуней → сухость кожи. Такие средства имеют другой pH и вымывают защитный слой.
Альтернатива: шампуни профессиональных брендов для пород с двойной шерстью.
-
Стрижка под машинку → нарушение терморегуляции. После этого шерсть часто растёт неравномерно.
Альтернатива: гигиеническая стрижка лап и области живота.
Что будет, если не ухаживать за шерстью
Запущенная шерсть не только портит внешний вид, но и опасна для здоровья. Колтуны тянут кожу, мешают циркуляции воздуха, а грязь под ними может вызвать воспаление.
Кроме того, подшерсток, не очищенный вовремя, мешает естественной терморегуляции. Зимой собака может мёрзнуть, а летом — перегреваться. Поэтому регулярный уход — не прихоть, а элемент заботы о благополучии питомца.
А что если корги боится груминга?
Некоторые собаки тревожно реагируют на шум фена или прикосновения щётки. В этом случае помогает постепенное привыкание: сначала просто показывайте инструмент, дайте его понюхать, включайте фен на минимальной мощности.
Процесс должен ассоциироваться с чем-то приятным. После каждого этапа давайте лакомство и похвалу. Со временем груминг станет для питомца привычным ритуалом.
Плюсы и минусы двойной шерсти
|Плюсы
|Минусы
|Отличная защита от холода и влаги
|Требует частого вычёсывания
|Не задерживает грязь, легко очищается
|Много шерсти в квартире
|Придаёт породе характерный вид
|Сложно ухаживать без подходящих инструментов
|Хорошо переносит прогулки в любую погоду
|Может вызывать аллергию у чувствительных людей
Часто задаваемые вопросы
Как часто нужно вычёсывать корги?
Минимум 2 раза в неделю, а в сезон линьки — каждый день.
Можно ли стричь корги летом?
Нет. Их шерсть защищает и от жары, и от ультрафиолета. Лучше чаще вычёсывать и купать по мере необходимости.
Как уменьшить количество шерсти в квартире?
Регулярное вычёсывание, использование сушилки после купания и качественный корм с Омега-3 — лучшие способы сократить линьку.
Мифы и правда
Миф: если подстричь корги, шерсть станет мягче и перестанет сыпаться.
Правда: после стрижки шерсть теряет структуру и растёт неровно, а линька всё равно продолжается.
Миф: можно использовать детский шампунь — он же мягкий.
Правда: pH человеческих средств не подходит собакам, они сушат кожу и вызывают зуд.
Миф: частое купание делает шерсть чище и здоровее.
Правда: наоборот, нарушается защита кожи и шерсть становится ломкой.
3 интересных факта о шерсти корги
-
У вельш-корги шерсть самоочищающаяся: достаточно вычёсывания, чтобы удалить пыль и грязь.
-
У кобелей подшерсток обычно плотнее, чем у сук.
-
Цвет шерсти влияет на температуру кожи: светлые корги нагреваются на солнце меньше.
Историческая справка
Первые пастушьи собаки, напоминающие корги, появились в Уэльсе более тысячи лет назад. Их использовали для перегонки скота — компактный рост позволял обходить животных снизу, не получая ударов копыт. Плотная шерсть защищала от дождя и ветра. Сегодня же этот древний "рабочий костюм" требует внимания грумера, чтобы оставаться красивым и здоровым в условиях городской жизни.
