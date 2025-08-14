Плоский живот начинается не с диеты: вот с чего на самом деле стоит начать
Плоский живот — цель многих, но достичь её не так просто, как кажется. Особенно если фокусироваться только на диетах или кардио. По-настоящему эффективный путь начинается с укрепления мышц кора — именно они отвечают за стабильность позвоночника, таз и правильную осанку.
Своим опытом и упражнениями делится фитнес-блогер и тренер Роман Овчаров в интервью для Men Today.
С чего начать?
Овчаров рекомендует не прыгать сразу в сложные тренировки, а начинать с простых, но рабочих упражнений:
- Скручивания с поднятыми ногами — активизируют прямую мышцу живота;
- Подъёмы таза — хорошо прорабатывают нижнюю часть пресса;
- Планка — универсальное упражнение на статическую силу, включающее в работу весь кор.
Эти базовые элементы помогут укрепить мышцы и создать прочную "основу" для дальнейших тренировок.
Необычное, но эффективное: упражнение "каракатица"
Следующий этап — добавить в практику менее стандартные, но не менее полезные упражнения.
Как выполнять "каракатицу":
- Лягте на спину.
- Согните ноги в коленях.
- Руки вытяните вверх.
- Поднимите таз так, чтобы он оказался на уровне лопаток.
В этом положении попробуйте "шагать" — двигаться тазом вперёд, как бы перекатываясь.
Это упражнение не только прокачивает кор, но и развивает координацию, что особенно важно при домашних тренировках.
Финальный аккорд — "ласточка"
Завершать тренировку Роман советует упражнением "ласточка" — классикой из школьных уроков физкультуры, которая, тем не менее, остаётся эффективной.
Она:
- укрепляет мышцы спины;
- развивает чувство равновесия;
- улучшает осанку.
Комбинация всех перечисленных упражнений подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже в форме, но хочет вывести свой кор на новый уровень.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru