Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:20

Плоский живот начинается не с диеты: вот с чего на самом деле стоит начать

Фитнес-тренер Роман Овчаров назвал упражнения для укрепления кора и плоского живота

Плоский живот — цель многих, но достичь её не так просто, как кажется. Особенно если фокусироваться только на диетах или кардио. По-настоящему эффективный путь начинается с укрепления мышц кора — именно они отвечают за стабильность позвоночника, таз и правильную осанку.

Своим опытом и упражнениями делится фитнес-блогер и тренер Роман Овчаров в интервью для Men Today.

С чего начать?

Овчаров рекомендует не прыгать сразу в сложные тренировки, а начинать с простых, но рабочих упражнений:

  • Скручивания с поднятыми ногами — активизируют прямую мышцу живота;
  • Подъёмы таза — хорошо прорабатывают нижнюю часть пресса;
  • Планка — универсальное упражнение на статическую силу, включающее в работу весь кор.

Эти базовые элементы помогут укрепить мышцы и создать прочную "основу" для дальнейших тренировок.

Необычное, но эффективное: упражнение "каракатица"

Следующий этап — добавить в практику менее стандартные, но не менее полезные упражнения.

Как выполнять "каракатицу":

  • Лягте на спину.
  • Согните ноги в коленях.
  • Руки вытяните вверх.
  • Поднимите таз так, чтобы он оказался на уровне лопаток.

В этом положении попробуйте "шагать" — двигаться тазом вперёд, как бы перекатываясь.
Это упражнение не только прокачивает кор, но и развивает координацию, что особенно важно при домашних тренировках.

Финальный аккорд — "ласточка"

Завершать тренировку Роман советует упражнением "ласточка" — классикой из школьных уроков физкультуры, которая, тем не менее, остаётся эффективной.

Она:

  • укрепляет мышцы спины;
  • развивает чувство равновесия;
  • улучшает осанку.

Комбинация всех перечисленных упражнений подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже в форме, но хочет вывести свой кор на новый уровень.

