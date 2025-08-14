Плоский живот начинается не с диеты: вот с чего на самом деле стоит начать

Плоский живот — цель многих, но достичь её не так просто, как кажется. Особенно если фокусироваться только на диетах или кардио. По-настоящему эффективный путь начинается с укрепления мышц кора — именно они отвечают за стабильность позвоночника, таз и правильную осанку.

Своим опытом и упражнениями делится фитнес-блогер и тренер Роман Овчаров в интервью для Men Today.

С чего начать?

Овчаров рекомендует не прыгать сразу в сложные тренировки, а начинать с простых, но рабочих упражнений:

Скручивания с поднятыми ногами — активизируют прямую мышцу живота;

Подъёмы таза — хорошо прорабатывают нижнюю часть пресса;

Планка — универсальное упражнение на статическую силу, включающее в работу весь кор.

Эти базовые элементы помогут укрепить мышцы и создать прочную "основу" для дальнейших тренировок.

Необычное, но эффективное: упражнение "каракатица"

Следующий этап — добавить в практику менее стандартные, но не менее полезные упражнения.

Как выполнять "каракатицу":

Лягте на спину.

Согните ноги в коленях.

Руки вытяните вверх.

Поднимите таз так, чтобы он оказался на уровне лопаток.

В этом положении попробуйте "шагать" — двигаться тазом вперёд, как бы перекатываясь.

Это упражнение не только прокачивает кор, но и развивает координацию, что особенно важно при домашних тренировках.

Финальный аккорд — "ласточка"

Завершать тренировку Роман советует упражнением "ласточка" — классикой из школьных уроков физкультуры, которая, тем не менее, остаётся эффективной.

Она:

укрепляет мышцы спины;

развивает чувство равновесия;

улучшает осанку.

Комбинация всех перечисленных упражнений подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже в форме, но хочет вывести свой кор на новый уровень.