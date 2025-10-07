Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет упражнение боковая планка
Девушка выполняет упражнение боковая планка
© wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Тренировка, которая переписывает законы времени: как Торрес заставила мышцы не стареть

Американская пловчиха Дара Торрес представила комплекс упражнений для мышц пресса

Имя Дары Торрес известно любому, кто хоть немного интересуется плаванием. Американская спортсменка — четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница двенадцати медалей, завоёванных на пяти Олимпиадах. Даже после сорока лет она продолжала выступать на высшем уровне и поражать форму, которой позавидовали бы молодые атлеты. Один из секретов её успеха — дисциплинированные тренировки, направленные на поддержание силы, выносливости и функциональности тела. Сегодня разберём один из её комплексов для проработки мышц пресса.

Комплекс Торрес состоит из двух частей — упражнений на нижний и верхний пресс. В каждом блоке задействуется вся прямая мышца живота, но акцент распределяется по-разному: нижняя часть отвечает за стабилизацию таза и ног, верхняя — за скручивания и удержание корпуса. В результате прорабатывается не только внешний рельеф, но и глубокие мышцы, которые обеспечивают устойчивость тела и правильную осанку.

Основной принцип тренировки

Каждое движение выполняется в динамике, без длительных пауз. Продолжительность упражнения — от 30 до 60 секунд. Отдых между ними — минимальный. Такой подход позволяет сохранить пульс на уровне лёгкой аэробной нагрузки, что способствует сжиганию жира и улучшению выносливости. Для новичков допустимо сокращать время до 15-20 секунд, чтобы постепенно укреплять мышцы и не терять технику.

Упражнения для нижнего пресса

Нижняя часть прямой мышцы живота — одна из самых "упрямых". Здесь важно не количество повторений, а контроль. Важно не ронять ноги на пол и держать мышцы в постоянном напряжении.

  1. Махи ногами. Лягте на спину, выпрямите ноги, руки — под ягодицы. Поднимите ноги на 10-15 см и поочерёдно опускайте и поднимайте их. Для усложнения добавьте лёгкое скручивание корпуса.

  2. Подъём ног. Поднимайте прямые ноги вверх и опускайте, не касаясь пола. Это одно из лучших упражнений для нижнего пресса.

  3. Ножницы. Складывайте ноги крест-накрест, удерживая их на весу. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

  4. Из стороны в сторону. Соединённые ноги двигайте вправо и влево, контролируя амплитуду и не касаясь поверхности.

  5. Круги ногами. Делайте круговые движения ногами, сначала в одну, затем в другую сторону. Это развивает контроль и стабилизацию.

  6. Бабочка. Одновременно рисуйте ногами встречные круги — правая нога вращается вправо, левая — влево, затем наоборот. Такое движение активирует мелкие мышцы, отвечающие за координацию.

Упражнения для верхнего пресса

Верхняя часть пресса помогает телу сохранять осанку и участвует в любых движениях с наклоном корпуса. Торрес делает упор на статическую выносливость и боковую стабилизацию.

  1. Планка на предплечьях. Локти под плечами, тело вытянуто в линию. Держите живот подтянутым. Чтобы усилить нагрузку, выполняйте лёгкие покачивания вперёд-назад или подкручивайте таз.

  2. Скручивания таза. Из положения планки поверните таз в одну сторону, коснитесь пола бедром, вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону.

  3. Боковая планка. Встаньте на предплечье, развернувшись боком. Тело образует прямую линию. Для усложнения слегка опускайтесь и поднимайтесь, касаясь пола бедром.

Если вы чувствуете, что мышцы сильно устают, сократите время до 20-30 секунд и делайте акцент на качестве, а не на количестве движений.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разминки сделайте лёгкое кардио — прыжки на месте или ходьбу на месте 3-5 минут.

  2. Выполняйте упражнения подряд, по кругу. Между кругами отдыхайте не более минуты.

  3. После завершения — обязательно растяните мышцы живота и поясницы, чтобы снять напряжение.

  4. При желании используйте коврик для фитнеса или полотенце — это уменьшит нагрузку на поясницу.

  5. Следите за дыханием: выдох — на усилии, вдох — при возвращении в исходное положение.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: опускание ног на пол во время движений.

  • Последствие: снижается нагрузка и эффективность упражнения.

  • Альтернатива: удерживайте ноги на весу и, если сложно, слегка сгибайте их в коленях.

  • Ошибка: прогиб в пояснице при планке.

  • Последствие: может вызвать боль или травму поясницы.

  • Альтернатива: немного приподнимите таз и включите мышцы кора.

  • Ошибка: рывковые скручивания.

  • Последствие: лишнее напряжение на шею и плечи.

  • Альтернатива: выполняйте движения плавно и контролируемо.

А что если…

Вы не можете удерживать планку дольше 30 секунд? Это не повод сдаваться. Начните с коротких подходов и постепенно увеличивайте время. Главное — держать корпус в линии и не терять технику. Через пару недель даже минута будет даваться легко.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Достаточно 3-4 раз в неделю. Важно давать мышцам хотя бы сутки на восстановление.

Можно ли добавить утяжелители?
Да, но только после того, как вы сможете легко выполнять упражнения с собственным весом. Используйте утяжелители для ног или фитнес-резинку.

Подходит ли эта тренировка мужчинам?
Безусловно. Комплекс универсален и эффективно укрепляет корпус у спортсменов любого пола.

Сколько времени займёт вся тренировка?
Около 15-20 минут, включая короткие паузы и растяжку.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на пресс убирают жир с живота.

  • Правда: локальное жиросжигание невозможно. Упражнения укрепляют мышцы, но сжигание жира зависит от питания и кардио.

  • Миф: нужно делать пресс каждый день.

  • Правда: мышцы живота, как и любые другие, нуждаются в восстановлении.

  • Миф: планка бесполезна без движения.

  • Правда: статическая планка развивает выносливость и стабилизирует весь корпус.

3 интересных факта

  • Даре Торрес было 41 год, когда она завоевала три серебряные медали на Олимпиаде-2008 — феномен для плавания.

  • В свои лучшие годы она сочетала силовые тренировки с йогой и пилатесом для гибкости и восстановления.

  • Её программа на пресс часто используется в подготовке пловцов и легкоатлетов для развития стабильности корпуса.

Исторический контекст

Дара Торрес начала спортивную карьеру в конце 1970-х, когда женское плавание только набирало популярность. В 1984 году она впервые попала на Олимпиаду в Лос-Анджелесе и сразу взяла золото. После нескольких перерывов в карьере возвращалась и снова побеждала. Её пример доказал, что возраст не преграда для спорта высокого уровня, если сочетать дисциплину, правильное питание и уважение к собственному телу.

