Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Упражнения, которые делают тело непоколебимым: секрет метода Фила Дару

Фил Дару включил в программу для пресса упражнения птица-собака и боковую планку

Программа Фила Дару для пресса — это не просто подборка упражнений, а методика, которая укрепляет мышцы корпуса комплексно. Она подходит тем, кто хочет развить стабильность, силу и выносливость, а также улучшить координацию и осанку. Все упражнения можно выполнять как часть основной тренировки или как отдельный короткий комплекс для ежедневной практики.

Как работает программа

Тренер по силовой и функциональной подготовке Фил Дару, известный своими программами для бойцов MMA. Он подчёркивает, что мышцы пресса и кора восстанавливаются быстрее, чем, например, мышцы ног, поэтому подобный комплекс можно выполнять ежедневно. Главное — делать движения осознанно и без рывков, концентрируясь на контроле тела и дыхании.

Тренировка состоит из четырёх упражнений, которые задействуют все ключевые зоны: переднюю стенку живота, косые мышцы, разгибатели спины и мышцы-стабилизаторы таза. Такой подход формирует прочную "силовую основу" для любых видов активности — от единоборств до повседневных дел.

Упражнение 1. "Птица-собака"

Это классическое движение развивает баланс и укрепляет мышцы спины, ягодиц и кора.

  1. Встаньте на четвереньки, запястья поставьте строго под плечами, колени — под тазобедренными суставами.

  2. Напрягите пресс, выдохните и вытяните противоположные руку и ногу в линию с телом.

  3. Согните их и подтяните к корпусу, не касаясь пола.

  4. Повторите 5-10 раз и поменяйте сторону.

Сделайте 3-4 подхода, удерживая равновесие в каждой фазе. Упражнение можно усложнить, если работать медленнее — так возрастает нагрузка на мышцы стабилизаторы.

Упражнение 2. "Птица-собака" в боковой планке

Вариация усложняет задачу и подключает косые мышцы живота.

  1. Примите положение боковой планки на предплечье, тело выстроено в прямую линию.

  2. Поднимите верхнюю ногу и вытяните руку над головой.

  3. На выдохе согните руку и ногу, касаясь локтем колена.

  4. Вернитесь в исходное положение.

Работайте по 5-10 повторений на каждую сторону, выполняя 3-4 подхода. Следите, чтобы бёдра не опускались и корпус не проваливался — именно статическая устойчивость делает упражнение эффективным.

Упражнение 3. Скручивание корпуса в боковой планке

Это движение развивает мобильность грудного отдела позвоночника и силу корпуса.

  1. Встаньте в боковую планку на локте и нижнем колене, свободную руку вытяните вверх.

  2. На выдохе поверните корпус, заведя руку под тело.

  3. Вернитесь в исходное положение и повторите.

Выполните 3-4 подхода по 5-10 повторений на каждую сторону. Если вы чувствуете излишнее напряжение в шее, опустите подбородок ближе к груди и сосредоточьтесь на движении грудной клетки, а не плеч.

Упражнение 4. Медленные скручивания

Это безопасное упражнение, которое укрепляет пресс, не перегружая поясницу.

  1. Лягте на спину, колени согнуты, стопы стоят на полу.

  2. Прижмите поясницу к полу, руки вытяните вдоль тела.

  3. Подбородок слегка направьте к груди и медленно поднимайте верх спины, позвонок за позвонком.

  4. Когда лопатки оторвутся, задержитесь на секунду и вернитесь обратно.

Сделайте 3-4 подхода по 10-20 повторений. Контролируйте дыхание: поднимайтесь на выдохе, опускайтесь на вдохе.

Советы шаг за шагом

  • Разогревайтесь перед началом комплекса: простая суставная разминка и 2-3 минуты кардиодвижений помогут избежать травм.

  • Используйте коврик или мягкую поверхность, чтобы не перегружать суставы и позвоночник.

  • Работайте в спокойном темпе — не скорость важна, а контроль.

  • Если хотите увеличить сложность, добавляйте утяжелители для лодыжек или выполняйте движения на нестабильной опоре (например, балансировочном диске).

Регулярность — ключевой фактор. Выполняйте комплекс каждый день или хотя бы 3-4 раза в неделю, чтобы заметить улучшение в осанке, балансе и силе кора уже через пару недель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выполнение упражнений с рывками.
    Последствие: нагрузка уходит в шею и поясницу.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждую фазу.

  2. Ошибка: опускание таза в боковой планке.
    Последствие: теряется смысл упражнения, корпус не стабилизируется.
    Альтернатива: удерживайте тело в одной линии и напрягайте ягодицы.

  3. Ошибка: чрезмерный изгиб спины в "птице-собаке".
    Последствие: переразгибание поясницы.
    Альтернатива: удерживайте нейтральное положение позвоночника.

А что если…

  • добавить эти упражнения в разминку перед основной тренировкой? Это поможет активировать глубокие мышцы кора и улучшить технику в любых упражнениях — от приседаний до ударов в боксе.
  • делать комплекс утром вместо кофе? Лёгкая работа с телом активизирует нервную систему и бодрит не хуже.
  • заниматься вечером? Умеренные упражнения для пресса снимают напряжение с поясницы после рабочего дня.

FAQ

Как часто можно выполнять упражнения на пресс?
Мышцы кора восстанавливаются быстро, поэтому такие комплексы можно делать ежедневно.

Нужен ли дополнительный инвентарь?
Нет, все упражнения выполняются с весом собственного тела. Для комфорта используйте коврик.

Что лучше: делать комплекс отдельно или после тренировки?
Оба варианта подходят. Если вы тренируетесь интенсивно, оставляйте этот блок на завершение занятия.

Можно ли выполнять упражнения при болях в спине?
Да, но только после консультации со специалистом и при условии отсутствия острых болей. Упражнения выполняются в щадящем режиме.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы накачать пресс, нужно делать сотни повторений.

  • Правда: качество движений важнее количества. Контроль и техника дают лучший результат.

  • Миф: упражнения на пресс помогают убрать жир с живота.

  • Правда: локальное сжигание жира невозможно — для этого нужен общий дефицит калорий и кардионагрузки.

  • Миф: планки безопасны для всех.

  • Правда: при неправильной технике они могут перегружать поясницу, особенно у новичков.

Три интересных факта

  1. Сильный кор позволяет не только лучше двигаться, но и защищает внутренние органы.

  2. Баланс и стабильность корпуса напрямую влияют на силу ударов и скорость реакции.

  3. Даже простые упражнения на пресс повышают осанку и снижают риск болей в спине.

Систематическое выполнение этого комплекса укрепит тело, улучшит координацию и сделает каждое движение более уверенным и контролируемым. Главное — не спешить и слушать собственное тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: суперсеты с гантелями повышают выносливость и ускоряют рост мышц верхней части тела вчера в 19:10
Мышцы растут не от тяжестей, а от ума — вот как тренировать руки правильно

Эта короткая, но интенсивная программа развивает силу и форму рук без лишнего оборудования. Разбираемся, как три суперсета помогают проработать весь верх тела.

Читать полностью » Упражнения для подготовки к колесу: стойка у стены, выпады и растяжка бёдер вчера в 18:50
Как тело учится летать: упражнение, которое стирает страх перед переворотом

Колесо — эффектный, но доступный гимнастический элемент. Разбираемся, как подготовить тело, развить гибкость и сделать его уверенно.

Читать полностью » Пять упражнений для утренней йоги — тадасана, воины и поза угла вчера в 18:10
Один вдох — и тело просыпается: утренняя практика, которая даёт энергию без кофе

Простая утренняя практика поможет проснуться и зарядиться энергией. Разбираемся, как 15 минут йоги и дыхания меняют состояние тела и ума.

Читать полностью » Тренировка Брук Энс: как выполнять обратную V-складку, мельницу и отжимания для пресса вчера в 17:50
Три простых движения, которые заставят работать всё тело: секрет Брук Энс для крепкого пресса

Этот короткий комплекс от Брук Энс развивает пресс, руки и плечи без лишнего оборудования. Разбираемся, как выполнять упражнения правильно.

Читать полностью » Сплит-приседания и выпады назад с гантелями развивают баланс и повышают эффективность тренировки вчера в 17:10
Одно движение, которое возвращает силу даже тем, кто сидит по 10 часов в день

Перед силовой тренировкой важно «разбудить» ягодицы и подготовить их к нагрузке. Разбираемся, какие упражнения помогут активировать мышцы и усилить эффект от занятий.

Читать полностью » Тренировка бегуна: статодинамические приседания и разножка укрепляют ноги и корпус вчера в 16:50
Самая недооценённая тренировка, которая превращает бег в удовольствие

Силовые упражнения помогают бегунам улучшить технику и снизить риск травм. Разбираемся, какие движения стоит включить в тренировки.

Читать полностью » Растяжка сгибателей бедра и раскрытие груди помогают вернуть подвижность суставов вчера в 16:10
Не отдых, а перезагрузка: комплекс, который стирает следы тяжёлых тренировок

Эта тренировка помогает восстановить тело после нагрузок и вернуть лёгкость в движениях. Разбираемся, как выполнять упражнения без инвентаря и пользы не потерять.

Читать полностью » Тренеры по функциональному тренингу: упражнения ноги вместе — ноги врозь и гоблет-приседания улучшают обмен веществ вчера в 15:50
16 минут, которые запускают обмен веществ, будто вы пробежали марафон

Короткая, но мощная программа, способная заменить полноценную тренировку в зале. Разбираемся, как четыре простых упражнения ускорят метаболизм и подтянут тело.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Жан Андраде: динамичный пилатес эффективнее статичных упражнений
Наука
Исследователи из Лондона: 58% искусственных голосов приняли за настоящие
Еда
Кулинар из Марокко рассказал, как адаптировать традиционный таджин под домашние условия
Туризм
Журналистка Габриелла Захарова: в кемпингах Домбая невозможно пользоваться душем
Питомцы
Эксперт Кузнецова: кошки выражают любовь не через объятия, а через присутствие
Авто и мото
Great Wall сообщила о планах выпустить гибридную версию Tank 700 в 2026 году
Технологии
В Австралии завершено строительство дата-центра радиотелескопа SKA
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Абдулхаков сообщил, что осенью обостряются болезни желудка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet