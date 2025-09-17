Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза лодки
Поза лодки
© freepik.com by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Тайный рецепт сильного пресса: упражнения, которые древние воины делали каждый день

Тренировка для мышц живота: планка, лодочка и повороты ног

Многие хотят иметь сильный и подтянутый пресс, но не у всех есть время и желание посещать спортзал. Хорошая новость в том, что для эффективной тренировки мышц живота достаточно совсем немного места и буквально 15-20 минут свободного времени. Существуют комплексы упражнений, которые можно выполнять как самостоятельное мини-занятие или использовать в качестве завершения основной тренировки. Такой подход помогает разнообразить рутину и нагрузить мышцы под разными углами.

Главное преимущество подобных тренировок в том, что они не требуют специального оборудования. Вам понадобится только коврик для занятий и таймер на телефоне. А если дополнительно использовать фитнес-резинки или небольшие гантели, можно усложнить упражнения и получить ещё больший эффект.

Советы шаг за шагом

  1. Настройтесь на работу. Включите таймер и подготовьте коврик. Лучше заниматься в спортивной обуви, чтобы стабилизировать положение корпуса.

  2. Начните с упражнения "лодочка". Лягте на спину, вытяните ноги и руки, поднимите их чуть выше пола и, напрягая пресс, поднимайте корпус вверх и вниз. Двигайтесь медленно, без рывков.

  3. Перейдите к поворотам ног. Поднимите согнутые под углом 90 градусов ноги вверх и, удерживая руки на полу крестом, медленно опускайте их вправо и влево, сохраняя контроль.

  4. Сядьте и выполните подъём ног сидя. Держите спину прямой, ладони на полу по бокам. Поднимайте прямые ноги и медленно возвращайте их вниз.

  5. Завершите круг подведением коленей в планке. Встаньте на предплечья, напрягите мышцы живота и поочерёдно подтягивайте колено к одноимённой руке. Следите за спиной — поясница не должна провисать.

  6. Работайте по схеме: 40 секунд упражнения, 20 секунд отдыха. После четырёх движений сделайте паузу на минуту и повторите комплекс ещё раз.

Такой формат отлично подходит для интервальных тренировок, где важно сочетание нагрузки и отдыха. Это помогает проработать мышцы глубже и сжечь больше калорий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    → Последствие: нагрузка уходит в поясницу, а пресс работает не в полную силу.
    → Альтернатива: двигайтесь медленно, особенно в негативной фазе, когда опускаете ноги или корпус.
  • Ошибка: опускать ноги и руки на пол в "лодочке".
    → Последствие: теряется напряжение, упражнение становится неэффективным.
    → Альтернатива: держите конечности на весу, даже если амплитуда движения уменьшится.
  • Ошибка: прогибать спину в планке.
    → Последствие: риск боли и перегрузки поясницы.
    → Альтернатива: держите корпус в одной линии, напрягайте ягодицы и втягивайте живот.

А что если…

А что если добавить к упражнениям оборудование? Например, фитнес-резинка может усложнить подъём ног сидя, а утяжелители на голенях помогут быстрее добиться результата. А если использовать фитнес-ролик, можно заменить им планку и выполнить раскатывания вперёд. Эти вариации особенно полезны тем, кто уже освоил базовый уровень и хочет прогрессировать.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять этот комплекс?
Достаточно 2-3 раз. Главное — давать мышцам время на восстановление. Если хотите делать чаще, снизьте количество повторов.

Можно ли использовать комплекс для похудения?
Да, но только в сочетании с правильным питанием и кардио. Упражнения укрепят пресс, но для сжигания жира нужен дефицит калорий.

Что лучше — этот комплекс или классические скручивания?
Данный вариант эффективнее, так как задействует не только прямую мышцу живота, но и косые и поперечные мышцы, отвечающие за стабилизацию корпуса.

Сколько длится вся тренировка?
Один круг занимает около 4 минут. С учётом пауз и повторов полноценное занятие длится 12-15 минут.

Мифы и правда

  • Миф: если качать пресс каждый день, быстро появятся кубики.
  • Правда: мышцы растут во время отдыха, а кубики становятся видимыми только при низком проценте жира.
  • Миф: для плоского живота достаточно упражнений на пресс.
  • Правда: важен комплексный подход — питание, кардио и силовые тренировки.
  • Миф: чем больше повторов, тем лучше результат.
  • Правда: качество движений и контроль гораздо важнее количества.

Сон и психология

Интересно, что регулярные тренировки пресса влияют не только на фигуру, но и на психологическое состояние. Сильные мышцы кора улучшают осанку, снижают усталость и помогают легче переносить стресс. Кроме того, чувство уверенности в теле положительно сказывается на самооценке и даже на качестве сна.

Три интересных факта

  • Упражнение "лодочка" используется в йоге и пилатесе как элемент для тренировки глубинных мышц.
  • Планка признана одним из самых эффективных упражнений для всего корпуса, а не только для живота.
  • Нагрузка на пресс в поворотах ног сопоставима с работой на специальных тренажёрах в фитнес-зале.

Исторический контекст

Ещё в античности воины уделяли большое внимание развитию кора. Сильный пресс считался основой боевой подготовки, так как позволял удерживать баланс и наносить более мощные удары. В XX веке упражнения на пресс стали массово популяризироваться через гимнастику и армейскую подготовку, а позже вошли в программы фитнес-клубов. Сегодня же они стали частью домашних тренировок благодаря своей простоте и эффективности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: «углеводное окно» после тренировки не влияет на результат сегодня в 1:22

Главные ошибки в питании перед тренировкой — именно они убивают прогресс

Мифы о протеиновых коктейлях и "углеводном окне" давно устарели. Разбираем, что действительно стоит есть перед тренировкой и какие продукты помогут быстрее восстановиться.

Читать полностью » Бёрпи: история появления и использование в армейских тренировках сегодня в 1:10

Самое нелюбимое упражнение в зале оказалось самым эффективным

Одно упражнение, которое сочетает кардио и силовую нагрузку, способно заменить целый комплекс. Узнайте, как правильно делать бёрпи и не допускать ошибок.

Читать полностью » Выпады с гантелями развивают координацию и мышцы ног сегодня в 0:50

Три круга ада с гантелями: зато влезете в любимые джинсы

Короткий, но интенсивный комплекс упражнений с гантелями поможет прокачать тело и повысить выносливость без тренажёров.

Читать полностью » Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса сегодня в 0:10

Ежедневные перекусы, которые старят организм быстрее, чем годы

Правильное питание влияет не только на вес, но и на сон, настроение и гормоны. Разбираемся, как шаг за шагом изменить привычки без жёстких ограничений.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела вчера в 23:43

Тренировка, которая помещается в сумку: четыре движения с эспандером для верхней части тела

Четыре простых упражнения с эспандером укрепят плечи, спину и руки, улучшат осанку и сделают повседневные движения легче.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала пять упражнений с медицинболом для домашних тренировок вчера в 22:39

Тренажёры не нужны: медицинбол делает то же самое в разы проще

Медицинбол заменит целый спортзал: всего один компактный снаряд поможет укрепить всё тело и сделать тренировки дома разнообразнее.

Читать полностью » Упражнения для баланса дома: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для людей старшего возраста 15.09.2025 в 22:26

Проверка на одной ноге, которая предсказывает здоровье и долголетие

Пять простых упражнений для баланса помогут укрепить мышцы, улучшить координацию и снизить риск падений после 50 лет.

Читать полностью » Упражнения без спортзала: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для занятых людей вчера в 20:11

Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу

Три простых упражнения без оборудования займут всего 5 минут в день и помогут укрепить всё тело даже в самые загруженные дни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов
Авто и мото

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России
Садоводство

Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Наука

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Спорт и фитнес

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet