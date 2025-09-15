Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скручивания для пресса
Скручивания для пресса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Динамический тренинг корпуса: пять движений, меняющих привычную нагрузку

Новый комплекс упражнений для пресса разработал тренер Леандро Форнито

Начать заботиться о мышцах пресса можно не только привычными скручиваниями или бесконечными планками. Тренер Леандро Форнито предлагает комплекс движений, который задействует корпус под разными углами и позволяет подключить к работе всё тело. Такая тренировка помогает не только укрепить пресс, но и развить выносливость, подвижность и координацию.

Почему это работает

В отличие от статических упражнений, где нагрузка распределяется равномерно, здесь задействованы разные группы мышц. При каждом движении меняется угол и характер усилия: то требуется удерживать баланс, то подключать силу ног и рук, то работать в динамике. В результате развивается не только сила пресса, но и общая ловкость.

Как выполнять тренировку

Комплекс состоит из пяти упражнений, которые выполняются одно за другим. Каждое движение длится 30 секунд, после чего остаётся время на короткий отдых. По завершении круга нужно сделать паузу на минуту и перейти к следующему раунду. Минимальная программа — три круга, но при желании нагрузку можно увеличить до пяти.

1. Кик на предплечье и выход в упор лёжа

Исходное положение — упор на предплечья и согнутые ноги. Опираясь на одну руку и противоположную ногу, корпус разворачивается в сторону, свободная рука тянется к груди, а нога выносится вбок. Затем движение повторяется в другую сторону. После нескольких циклов тело выпрямляется в классический упор лёжа и возвращается в исходное положение.

2. Подъём ног и касание накрест

Сидя на полу, поднимите прямые ноги вверх. Затем одна нога остаётся прямой, другая сгибается и заводится накрест. Корпус разворачивается, и рукой нужно коснуться стопы. После этого упражнение выполняется на другую сторону.

3. Повороты в сторону

Начинаем с положения на корточках. Упор идёт на руку и противоположную ногу, корпус разворачивается вбок, а свободная рука тянется к груди. Одновременно другая нога выносится вперёд. После этого поворот выполняется в другую сторону.

4. Складка с касанием стопы

Одна нога прямая, другая согнута. Опираясь на ладонь и стопу, нужно поднять таз, выпрямить ногу и дотянуться до стопы рукой. Затем стороны меняются, и движение повторяется.

5. "Скалолаз" и прыжок в упоре лёжа

Начинается всё с классического "скалолаза" — четыре смены ног, когда колени подтягиваются к животу. После этого ноги делают прыжок вправо, возвращаются в центр, затем упражнение повторяется с прыжком влево.

Советы шаг за шагом

  1. Постелите коврик, чтобы снизить нагрузку на суставы.

  2. Используйте таймер на смартфоне или фитнес-браслете, чтобы отслеживать 30-секундные интервалы.

  3. Начинайте с трёх кругов, а затем добавляйте интенсивность.

  4. Следите за дыханием: выдох — в момент усилия, вдох — при возвращении в исходное положение.

  5. Дополните тренировку водой и лёгким перекусом с белком, например, йогуртом или протеиновым батончиком.

Мифы и правда

  • Миф: Пресс формируется только скручиваниями.

  • Правда: Комплексные движения активнее включают глубокие мышцы и улучшают результат.

  • Миф: Планка — лучшее упражнение для пресса.

  • Правда: Статика полезна, но динамика тренирует тело эффективнее.

  • Миф: Если качать пресс, жир на животе исчезнет.

  • Правда: Сжигание жира зависит от общего баланса калорий и кардио-нагрузки.

FAQ

Как выбрать время для тренировки?
Лучше всего выполнять упражнения в первой половине дня или после лёгкой разминки вечером.

Сколько стоит минимальный инвентарь?
Достаточно приобрести коврик для фитнеса (от 1000 рублей) и удобную спортивную одежду.

Что лучше: делать больше кругов или увеличивать время работы?
Для выносливости эффективнее добавлять круги, а для силы — увеличивать рабочее время.

Исторический контекст

Традиция укреплять корпус появилась ещё в античных гимнасиях. Тогда упор делался на статические позы и удержание равновесия. В XX веке популярность получили скручивания, а затем планка. Сегодня тренеры объединяют динамику и статику, чтобы сделать нагрузку разнообразной и более функциональной.

А что если…

Если выполнять подобный комплекс ежедневно в течение месяца, можно заметить не только улучшение формы живота, но и лёгкость движений в повседневной жизни. Подниматься по лестнице станет проще, осанка улучшится, а мышцы спины будут меньше уставать.

Интересные факты

  • Упражнение "скалолаз" было придумано как имитация альпинистских движений.
  • Пресс участвует почти в каждом движении тела — от чихания до поворота головы.
  • Даже при ходьбе мышцы корпуса стабилизируют позвоночник.

