Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Шесть минут вместо часа: короткий комплекс на пресс меняет игру без лишних повторов

Фитнес-тренировка на пресс: специалисты назвали три эффективных упражнения с фитболом и блином

Когда мы из раза в раз делаем одно и то же упражнение на пресс, мышцы перестают развиваться. Организм быстро адаптируется к нагрузке, если не увеличивать повторения и не добавлять вес. В итоге прогресс замирает, а чувство крепатуры исчезает. Чтобы пробудить мышцы и вернуть эффективность тренировок, можно попробовать короткий, но насыщенный комплекс.

Советы шаг за шагом

1. Переход в стойку на фитболе

Встаньте в упор лёжа, положив голени на фитбол. На прямых руках подайте таз вверх и, отталкиваясь ладонями, поднимайтесь в стойку на руках. В сложном варианте тело почти вертикально, а на фитболе остаются лишь стопы. В упрощённой версии останавливайтесь в более низкой точке и возвращайтесь обратно.

2. Перевод "блинчика" и переворот

Сядьте, держа "блинчик" (диск от штанги) в левой руке. Поднимите прямые ноги, передайте диск под ногами из руки в руку. Затем лягте на спину, заведите руки с весом за голову и перекатитесь на живот, а потом обратно. Чередуйте стороны.

3. "Медвежья" планка

Примите позицию упора лёжа с согнутыми коленями и бёдрами под углом 90 градусов. Левой рукой коснитесь правого плеча, правую ногу поднимите параллельно полу и уведите в сторону. Вернитесь в исходное положение. Затем сделайте зеркально. Для начинающих подойдёт облегчённый вариант без движения ноги вбок.

Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд без перерывов. После трёх — сделайте паузу на 30 секунд. Повторите круг трижды, это займёт всего 6 минут.

Мифы и правда

  • Миф: пресс лучше всего качать бесконечными скручиваниями.

  • Правда: мышцы привыкают к однообразным движениям, и они перестают быть стимулом для роста.

  • Миф: чтобы увидеть кубики, достаточно упражнений.

  • Правда: рельеф зависит не только от тренировок, но и от питания, баланса калорий и уровня жировой ткани.

  • Миф: для пресса не нужны утяжелители.

  • Правда: дополнительный вес, например "блинчик", делает упражнения более продуктивными.

FAQ

Сколько времени занимает комплекс?
Около 6 минут, включая перерывы между кругами.

Можно ли обойтись без фитбола и блина?
Да. Фитбол можно заменить подушкой или скакалкой, а вместо блина использовать гантель или бутылку воды.

Как часто делать тренировку?
2-3 раза в неделю, добавляя её к основной программе.

Исторический контекст

Идея разнообразить упражнения на пресс возникла ещё в середине XX века, когда тренеры заметили: атлеты перестают прогрессировать при однообразной нагрузке. Со временем появились фитболы, балансировочные платформы и другие аксессуары, которые сделали тренировки более функциональными. Сегодня фитнес-клубы предлагают целые программы, построенные на нестандартных упражнениях для кора.

А что если…

Если вы давно тренируетесь и стандартные упражнения кажутся слишком лёгкими, добавьте вес или увеличьте время подхода. А если сложно удерживать равновесие — наоборот, начните с упрощённых вариантов и постепенно усложняйте. Главное — не останавливаться на одной-единственной схеме.

Заканчивая тренировку, помните: пресс не любит скуки. Чем больше новых задач вы ему даёте, тем быстрее он отвечает ростом силы и выносливости.

И три любопытных факта:

  • мышцы пресса участвуют почти в каждом движении тела, даже когда вы просто сидите;
  • сильный пресс снижает риск травм поясницы;
  • у профессиональных спортсменов программы для кора могут занимать до 40% времени тренировки.

