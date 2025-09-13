Самая опасная ошибка в планке: миллионы делают её каждый день

Многие знакомы с упражнениями для пресса ещё со школьных уроков физкультуры, но мало кто задумывался, что неправильная техника не только снижает эффективность, но и может привести к болям в шее, спине или плечах. В этом материале разберём самые распространённые ошибки и дадим практичные советы, как тренироваться безопасно.

Руководитель тренировочного отдела онлайн-школы #sekta Дарья Князева, поясняет:

"Люди часто не обращают особого внимания на технику упражнений на пресс, поэтому вместо прямых и косых мышц живота перегружают сгибатели бедра, разгибатели спины, мышцы шеи или трапецию".

Советы шаг за шагом

Планка. Самая частая ошибка — прогиб в пояснице. Чтобы этого избежать, подтяните лобковую кость к пупку, удерживайте таз в нейтральном положении и не запрокидывайте голову. Боковая планка. Не опускайтесь на плечо: надавите предплечьем в пол, тяните лопатку к тазу — это снимет лишнее напряжение с шеи. Складка (ситап). Не делайте движение с круглой спиной. В верхней точке распрямитесь и вытянитесь за макушкой. Скручивания. Не сгибайте шею. Представьте, что корпус наматывается на большой мяч — рёбра идут к тазу, шея удлиняется. Русские скручивания. Держите спину прямой, сидите на седалищных костях и разворачивайте только грудную клетку. "Велосипед". Контролируйте поясницу: прижмите её к полу и не отпускайте. Подъём ног лёжа. Если тяжело удерживать поясницу, положите ладони под таз. "Мёртвый жук". Делайте плавно, напрягайте живот перед движением, поясницу прижимайте к полу. Подъём ног в висе. Не висите на плечах: расправьте их, удерживайте лопатки вниз и наклоняйте таз назад в верхней точке. Ролик для пресса. Двигайтесь до тех пор, пока поясница остаётся стабильной. Новичкам лучше тренироваться у стены.

Мифы и правда

Миф: чем дольше держишь планку, тем лучше.

Правда: техника важнее времени, при первых признаках провисания лучше остановиться.

Миф: "велосипед" работает сам по себе.

Правда: если поясница не прижата к полу, нагрузка уходит не в пресс, а в спину.

Миф: ролик для пресса безопасен для всех.

Правда: при слабых мышцах живота он может быть травмоопасным, начинайте осторожно.

FAQ

Как выбрать безопасные упражнения для дома?

Отдавайте предпочтение базовым — планка, скручивания, складка. Дополнительный инвентарь (ролик, турник) используйте только при достаточном уровне подготовки.

Сколько стоит ролик для пресса?

Цена варьируется от 800 до 3000 рублей в зависимости от качества покрытия и ручек.

Что лучше для пресса — планка или скручивания?

Планка развивает статическую силу и стабильность корпуса, скручивания — динамическую работу прямой мышцы живота. Лучше сочетать оба формата.

Исторический контекст

Упражнения на пресс стали массовыми в 70-80-е годы вместе с популяризацией аэробики и домашних тренировок. С тех пор они претерпели множество вариаций: от классической складки до функциональных движений вроде "мёртвого жука". Сегодня большинство фитнес-школ и онлайн-курсов акцентируют внимание на безопасности и правильной технике.

А что если…

Если игнорировать ошибки, можно столкнуться с хронической болью в пояснице или шее. Но при регулярной и грамотной тренировке упражнения для кора укрепляют осанку, снижают риск травм и делают повседневные движения легче.