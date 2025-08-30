Пресс за 10 минут: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Большинство рекламируемых "чудо-средств" для пресса — будь то пояса, вибро-тренажёры или разогревающие кремы — создают лишь иллюзию пользы. Деньги уходят, а результат остаётся сомнительным. Реально же укрепить мышцы кора можно без каких-либо гаджетов — достаточно собственного тела и регулярных тренировок.

Именно на этом принципе построена десятиминутная программа от Люка Мильтона, сертифицированного тренера и основателя онлайн-курса HIIT Training Mate. Комплекс не требует оборудования, но прорабатывает все мышцы кора, включая косые, которые часто остаются без внимания.

Десять минут интенсивной работы

Время кажется небольшим, но нагрузка ощутимая — без полотенца не обойтись. По словам Мильтона:

"Мы приветствуем пот в LIVESTRONG. com и обожаем его", — отметил тренер.

Такая сессия подходит тем, кто ценит результат и не готов тратить часы в спортзале. Классические упражнения, собранные в правильной последовательности, быстро формируют сильный и подтянутый пресс.

"У вас будет упругий и красивый пресс в кратчайшие сроки!", — заявил Люк Мильтон.

Подготовка к тренировке

Перед началом стоит разогреть мышцы и "разбудить" кор. Для этого подойдут несколько повторений упражнений "кошка-корова" и "жук". Они активируют пресс и снизят риск дискомфорта во время основной работы.

Как построена тренировка

Программа включает пять упражнений, каждое выполняется 45 секунд, после чего следует 15 секунд отдыха. Два круга — и всё.

• Велосипед. Локоть тянется к противоположному колену, плечи не касаются пола.

• Планка-серия. Начинаем в упоре на предплечьях, локти строго под плечами. На последних 20 секундах — переход в высокую планку с касаниями плеч и бёдер.

• Скручивания под углом 90°. Ноги согнуты под прямым углом, пресс напряжён. Упрощённый вариант — стопы на полу и подъём корпуса до касания локтей и коленей.

• Боковая планка. В первом круге выполняется на одной стороне, во втором — на другой.

• V-образная поза (V-sit). Сохраняйте ноги на весу, даже когда усталость берёт верх.

Завершение

После 10 минут интенсивной работы важно уделить внимание заминке. Простая растяжка для пресса поможет снять напряжение и ускорит восстановление мышц.

Другие варианты для разнообразия

• Аб-комплекс на 20 минут с обычным листом бумаги.

• Подборка из 41 самого сложного упражнения для кора.

• Тренировка с эспандером для укрепления и подтяжки мышц живота.