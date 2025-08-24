Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выпад с поворотом
© wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Сидячая работа разрушает спину: короткая тренировка способна остановить процесс

Mayo Clinic: комплекс упражнений на 20 минут укрепляет кор и разгружает спину

Представьте: всего 20 минут, и вы не только укрепляете пресс, но и избавляетесь от зажатых бёдер. Такой подход кажется почти волшебным, ведь обычно на упражнения и растяжку требуется отдельное время. Однако именно это сочетание делает тренировку особенно эффективной — она экономит часы и при этом заботится о здоровье спины.

Почему важно тренировать пресс и бёдра вместе

Мало кто задумывается, что пресс и бёдра тесно связаны между собой. Вместе с поясницей они формируют ядро тела — тот самый "кор", от которого зависит правильная осанка и подвижность. Долгое сидение за компьютером приводит к тому, что мышцы бёдер становятся жёсткими, а их слабость провоцирует боли в пояснице. Согласно данным клиники Mayo, регулярная работа над прессом и растяжкой бёдер помогает снизить риск хронической боли.

Интересный факт: по статистике, более 80% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с болью в спине. И часто причина кроется вовсе не в позвоночнике, а в слабом коре и перенапряжённых сгибателях бёдер.

Комплекс упражнений на 20 минут

Эта тренировка сочетает динамику и статическую нагрузку, одновременно укрепляя мышцы и мягко растягивая их.

High Knees (бег с высоким подниманием коленей)

Отличный старт: упражнение разогревает мышцы и ускоряет пульс. Выполняется в лёгком прыжке с поочерёдным подтягиванием коленей к ладоням.

Обратные выпады с поворотом корпуса

Классический ланч, дополненный скручиванием. Такое движение не только тренирует ноги и косые мышцы живота, но и глубоко растягивает сгибатели бёдер.

Cross Leg Crunch (скрестный кранч)

Упражнение помогает снять напряжение с грушевидной мышцы — актуально для тех, кто страдает от сидячей работы или проявлений ишиаса.

Oblique Floor Twist (скручивание лёжа)

Нагрузка направлена на косые мышцы живота, при этом происходит растяжка подвздошно-большеберцового тракта (IT band), что полезно при беге.

Butterfly Crunch (кранч "бабочка")

Вариация классического упражнения на пресс, где колени разведены в стороны, а стопы соединены. Такое положение раскрывает внутреннюю поверхность бёдер.

Flutter Kick (ножницы в воздухе)

Завершающее упражнение сочетает работу над нижним прессом и растяжку внутренней поверхности бёдер.

Что это даёт

Комбинация этих движений помогает за короткое время проработать весь корпус, улучшить гибкость и снять зажатость. В отличие от привычных "чистых" тренировок на пресс, этот комплекс также улучшает мобильность, что особенно важно для офисных работников.

Ещё один любопытный момент: исследования показывают, что упражнения, совмещающие силовую работу и растяжку, повышают уровень энергии сильнее, чем обычное кардио. Это значит, что после такой тренировки вы будете чувствовать себя бодрее, а не уставшим.

