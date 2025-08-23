Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника

Когда речь заходит о крепком и функциональном прессе, многие ограничиваются планкой и скручиваниями. Но есть одно упражнение, которое часто недооценивают, хотя оно работает именно там, где другие движения бессильны, — это heel touches, или "касания пяток". Оно простое, не требует оборудования и помогает прокачать боковые мышцы живота, отвечающие за наклоны и ротацию корпуса.

Что такое heel touches и почему они важны

Heel touches, также известные как oblique heel tap или side heel touches, выполняются лёжа на спине с согнутыми коленями. Суть упражнения — дотянуться рукой до одноимённой пятки, попеременно меняя стороны. В этот момент в работу включаются не только прямые мышцы живота, но и глубокий поперечный пресс, а главное — косые мышцы. Именно они помогают нам поворачиваться, наклоняться вбок и удерживать корпус стабильным.

Сертифицированный тренер Джонатан Джордан подчёркивает:

"Heel touches активируют сразу несколько ключевых мышц кора: поперечную, прямую и косые. Благодаря этому они укрепляют позвоночник, защищают внутренние органы и формируют ту самую "талию-осиное гнездо"".

Польза упражнения

Включение heel touches в тренировку даёт четыре ощутимых преимущества:

  • Укрепление кора. Косые мышцы играют главную роль в бытовых движениях — от поворотов за сумкой до наклонов за вещами.
  • Профилактика болей в пояснице. Исследование Journal of Athletic Training (2017) показало: упражнения на стабильность кора снижают риск боли в спине эффективнее, чем общая физическая активность.
  • Гибкость позвоночника. Движения из стороны в сторону улучшают подвижность и позволяют легче дотягиваться до пятки с каждой новой тренировкой.
  • Доступность. Не нужно оборудования — достаточно ровной поверхности. Со временем упражнение можно усложнить, добавив гантели или резиновую ленту.

Техника выполнения

Чтобы heel touches приносили пользу, а не травмы, важно соблюдать технику:

  • Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу.
  • Подтяните пресс, поднимите плечи, не напрягая шею.
  • Тянитесь рукой к одноимённой пятке, делайте паузу и меняйте сторону.
  • Выполняйте 2-3 подхода по 20 повторений, сохраняя плавность и контроль.

Совет от эксперта:

"Двигайтесь медленно и сознательно, не торопитесь. Работают косые мышцы, а не шея или поясница".

Вариации для продвинутых

  • С гантелями. Лёгкий вес увеличивает нагрузку на пресс.
  • С резиновой лентой. Сопротивление делает движение более сложным.
  • Spider plank. Продвинутая версия, где нагрузка возрастает за счёт удержания позиции в планке.

    Heel touches — это простое и эффективное упражнение, которое можно выполнять где угодно. Оно не только формирует рельефные мышцы живота, но и делает повседневные движения безопаснее и комфортнее. Главное — помнить о правильной технике и прислушиваться к телу.

