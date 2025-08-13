Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет скручивания позвоночника
Девушка выполняет скручивания позвоночника
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Упражнения, которые меняют пресс быстрее любых скручиваний

Ученые ACE выяснили, какие упражнения наиболее эффективно укрепляют мышцы пресса

Скучные скручивания и подъёмы корпуса из школьных уроков физкультуры уже давно пора оставить в прошлом. Современные вариации этих упражнений способны не только прокачать мышцы кора, но и сделать тренировку действительно увлекательной. Главное — грамотно подобрать комбинацию движений, чтобы задействовать все участки пресса и избежать однообразия.

Стандартные скручивания укрепляют прямую мышцу живота, боковые — косые мышцы, а обратные скручивания помогают проработать нижнюю часть пресса, которая обычно считается самой сложной зоной. Хотя сами по себе эти упражнения не обеспечат вам заветный "кубик", они станут отличным инструментом в комплексной программе, особенно если чередовать разные виды.

Разнообразие для кора

Вот несколько эффективных вариантов:

  • Обратные скручивания — идеальны для активации нижнего пресса. Лягте на спину, согните ноги под прямым углом, поднимайте таз вверх, не помогая себе руками.
  • Велосипед — сочетает работу косых и прямых мышц живота с элементами координации. Лягте, поднимите ноги и попеременно тянитесь локтем к колену противоположной ноги.
  • Русский поворот — любимое упражнение атлетов, позволяющее развивать силу и устойчивость. Сидя, слегка отклонитесь назад, держа спину ровно, и поворачивайте корпус в стороны, можно с мячом или гантелей.
  • Подъём ног в V-образную позицию — задействует весь пресс. Лягте, вытяните руки за голову и одновременно поднимайте ноги и корпус, стремясь коснуться носков.

Усложняем задачу

Если базовые движения уже не вызывают трудностей, добавьте нестабильные поверхности и утяжелители. Например, скручивания на фитболе активируют стабилизирующие мышцы, а вариации с медицинболом увеличат нагрузку на корпус. Для любителей настоящих вызовов существует "драконий флаг", прославленный Брюсом Ли, где поднимается и опускается всё тело в идеальной линии.

Советы по безопасности и эффективности

  • Не тяните шею руками — это распространённая ошибка, которая может привести к травме.
  • Работайте медленно и подконтрольно, избегая резких движений.
  • Следите за дыханием: усилие — на выдохе, возвращение в исходную позицию — на вдохе.
  • Комбинируйте упражнения для всех зон пресса и включайте их в общую силовую или функциональную тренировку.

Интересный факт: исследование Американского совета по фитнесу показало, что велосипедные скручивания — одно из самых эффективных упражнений для пресса, превосходящее по активации мышц многие классические варианты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кэт Виерсум рассказала, как повторить тренировку на реформере без оборудования сегодня в 8:50

Домашняя гостиная или фитнес-студия — разница исчезает с этим методом

Хотите попробовать пилатес на реформере дома? Вот как заменить громоздкий тренажёр полотенцем, лентами и слайдерами — и получить тот же эффект.

Читать полностью » Холли Перкинс назвала тесты и упражнения для выявления слабых ягодичных мышц сегодня в 8:10

Невидимая причина боли в спине, коленях и бёдрах

Неравномерная работа ягодиц — частая, но опасная проблема. Узнайте, как её выявить и выровнять, чтобы защитить колени, спину и бёдра.

Читать полностью » Эксперт по Пилатесу Андерсон объяснила, почему вес растёт в начале тренировок сегодня в 7:50

Парадокс Пилатеса: почему стройность приходит вместе с лишними килограммами

Начав заниматься Пилатесом, вы можете заметить рост веса. Почему это не повод для паники и что на самом деле происходит с телом?

Читать полностью » Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов сегодня в 7:10

Burpee или squat thrust: одно движение, которое сломает вашу тренировку

Два похожих упражнения — squat thrust и burpee — часто путают. Разбираем разницу, преимущества каждого и подсказываем, что выбрать именно вам.

Читать полностью » Университет Арканзаса опубликовал комплекс упражнений для разминки спины сегодня в 6:50

Пять минут, которые спасут спину от боли на годы вперёд

Пять минут и ваша спина готова к нагрузке: универсальный комплекс разминки, который защитит от травм и улучшит эффективность тренировки.

Читать полностью » Кардиотренировки на эллиптическом тренажере безопасны для суставов — данные исследования 2022 года сегодня в 6:10

Тренажёр, который сжигает калории, но щадит суставы: секрет фитнес-залов

Эллиптический тренажёр — идеальный выбор для новичков: эффективная тренировка без ударной нагрузки, которая поможет развить выносливость и укрепить сердце.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал основные причины боли и усталости при подъёме по лестнице сегодня в 5:50

Лестница, которая проверяет тело на прочность: что скрывает простой подъём

Подъём по лестнице — не такое простое движение, как кажется. Почему одни делают это легко, а другие страдают от боли и усталости? Узнаем причины и решения.

Читать полностью » Университет Колорадо объяснил, как наращивать дистанцию без потери темпа сегодня в 5:10

5 приёмов, которые превращают обычный бег в турбоускорение

Как улучшить скорость и выносливость в беге, не перегружая организм? Простые, но эффективные техники, которые изменят ваши тренировки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему не стоит мыть горячую посуду холодной водой: советы по уходу за сковородами и кастрюлями
Красота и здоровье

5 ярких трендов Недели моды в Копенгагене, которые стоит попробовать
Туризм

Дорогой отдых в Турции: турист из Уэльса делится впечатлениями о шокирующих ценах
Садоводство

Секреты хранения картофеля: как сохранить урожай свежим до весны - пошаговое руководство
Еда

Пирог с бананами и орехами: как приготовить вкусный десерт без мучных ингредиентов
Красота и здоровье

Кофе с куркумой, перцем и корицей: напиток, который согреет и поможет фигуре
Питомцы

Правильное использование команды Фу! для предотвращения нежелательного поведения у собак
Наука и технологии

Химики поймали момент: самый тяжелый атом в действии – сенсационное открытие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru