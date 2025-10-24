Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение планка на локтях
Упражнение планка на локтях
© wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Планка: 5 минут в день, которые могут изменить твоё тело навсегда

Планка для начинающих: советы по увеличению времени удержания позы

Важность укрепления корпуса для здоровья и спортивных результатов трудно переоценить. Основные мышцы тела отвечают за правильную осанку, стабильность и предотвращение травм. Именно поэтому включение таких упражнений, как "планка", в ежедневную тренировку — это отличная идея для улучшения физической формы. Уделяя всего пять минут в день на "планки", можно существенно укрепить мышечный корсет и добиться впечатляющих результатов.

Как правильно выполнять планку

"Планка" — это одно из самых эффективных статических упражнений, направленных на развитие кора. Важно помнить, что выполнение упражнения требует контроля над телом, а также правильного соблюдения техники.

Основные рекомендации:

  1. Лягте на живот и поднимитесь на локтях, сохраняя тело на прямой линии от головы до пят.

  2. Держите локти прямо под плечами, а руки расположите параллельно друг другу.

  3. Напрягите ягодицы, живот и ноги. Важно, чтобы все тело было в одном положении, не прогибался поясничный отдел и не поднимались бедра.

  4. Позицию нужно держать в течение определённого времени — с каждым днем старайтесь увеличивать продолжительность, начиная с 20 секунд и постепенно увеличивая до минуты.

Степени сложности планки

Когда вы сможете удерживаться в классической планке на протяжении одной минуты, переходите к усложнённым вариантам:

  • Поднимайте поочередно ноги или руки, чтобы дополнительно нагрузить корпус.

  • Боковые планки - удерживайте тело на одном локте, на боковой поверхности.

  • Использование гимнастического мяча или другого нестабильного оборудования поможет повысить интенсивность упражнения, так как вам нужно будет работать над балансом.

Как начать: пошаговая инструкция

  1. Выберите время для упражнений. Можно делать планки утром перед основной тренировкой или вечером, после рабочего дня, чтобы снять напряжение.

  2. Найдите комфортное место. Убедитесь, что на полу нет неровностей, и у вас достаточно пространства.

  3. Придерживайтесь расписания. Выполняйте планку каждый день, постепенно увеличивая время удержания позы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение планки с неправильной техникой.
  • Последствие: нагрузка на позвоночник и суставы, возможные травмы.
  • Альтернатива: правильная настройка тела — не допускайте прогибов в пояснице и всегда напрягайте живот.
  • Ошибка: недостаточная продолжительность удержания позы.
  • Последствие: меньшая эффективность тренировки, медленный прогресс.
  • Альтернатива: постепенно увеличивайте время удержания планки, начиная с 20 секунд и постепенно доводя до 1 минуты.
  • Ошибка: недостаточная нагрузка на другие мышцы.
  • Последствие: мышцы кора развиваются недостаточно.
  • Альтернатива: используйте вариации планки, например, боковую планку или подъемы ног.

А что если…

Что если вы столкнулись с трудностью удержания планки более 20 секунд? В таком случае стоит начать с более легкой версии — например, на коленях, чтобы укрепить мышцы и подготовиться к полной планке. Постепенно увеличивайте время, чтобы достичь максимальной планки.

FAQ

  1. Как выбрать идеальный угол для локтей?
    Локти должны быть прямо под плечами, а руки перпендикулярно полу, чтобы нагрузка распределялась правильно.

  2. Как часто нужно делать планку, чтобы увидеть результат?
    Рекомендуется выполнять планку ежедневно по 1-5 минут, в зависимости от вашего уровня подготовки.

  3. Что делать, если не могу удержать планку долго?
    Начинайте с коротких интервалов по 20 секунд и постепенно увеличивайте время, ориентируясь на свои силы.

Мифы и правда

  • Миф: планка — это упражнение только для продвинутых спортсменов.
  • Правда: планка подходит всем, независимо от уровня подготовки. Начинайте с малого и увеличивайте нагрузку постепенно.
  • Миф: планка не даёт нагрузку на мышцы ног.
  • Правда: планка активно работает не только с мышцами кора, но и с мышцами ног, ягодиц и плеч.

Интересные факты

  1. Планка помогает улучшить осанку, так как укрепляет спинальные мышцы и мышцы кора.

  2. Регулярное выполнение планки помогает повысить гибкость и снизить риск травм.

  3. Включение планки в тренировку увеличивает выносливость, что важно для любого вида спорта.

Исторический контекст

Планка — одно из самых старых и эффективных упражнений для тренировки кора. Оно было впервые использовано в армейских тренировках, где необходимо было поддерживать стабильность и силу в напряжённых ситуациях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед назвал главные причины пяточной шпоры у бегунов сегодня в 15:50
Шпора на пятке появляется не из ниоткуда: как тело мстит за невнимательность

Боль в пятке может испортить даже короткую пробежку. Узнайте, как избежать плантарного фасциита и укрепить стопу, не прибегая к операциям.

Читать полностью » Учёные сравнили эффективность воды и изотоников при физических нагрузках сегодня в 15:10
Электролиты — скрытый двигатель выносливости: без них бег превращается в марафон страданий

Во время тренировок важно восполнять не только воду, но и минералы. Узнайте, когда нужна обычная вода, а когда — спортивный напиток, и как приготовить его дома.

Читать полностью » Эдуард Каневский рассказал, как правильно выстраивать структуру тренировки сегодня в 14:38
Мышцы не растут? Возможно, ты просто делаешь упражнения в неправильной очереди

Фитнес-эксперт объяснил, почему порядок упражнений влияет на эффективность тренировки и как избежать ошибок, которые мешают прогрессу.

Читать полностью » Чемпион России по бодибилдингу Виталий Фатеев назвал два главных правила эффективных тренировок сегодня в 13:35
Ни изнурения, ни фанатизма: тренировки, после которых тело отвечает благодарностью

Чемпион России по бодибилдингу рассказал, какие два правила помогут достичь идеальной фигуры и почему без тренера результат даётся сложнее.

Читать полностью » Фитнес-блогер Арсений Ким назвал упражнения для рельефного пресса и плоского живота сегодня в 12:31
Пресс как камень, без беговой дорожки: комплекс, который плавит жир и рисует рельеф

Фитнес-блогер раскрыл эффективный способ проработать мышцы живота и добиться рельефного пресса с помощью простых упражнений, не выходя из дома.

Читать полностью » Фитнес-тренер рекомендовал комплекс упражнений для проработки всех групп мышц сегодня в 11:28
Тело горит, мышцы поют: 6 домашних упражнений, которые заменят спортзал

Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения помогают эффективно проработать тело без оборудования. Один из элементов комплекса особенно испытал силу ног.

Читать полностью » Бодибилдер Стэн Эффердинг назвал лучшую позу для восстановления мышц во сне сегодня в 10:08
Спишь не так — мышцы не растут: поза, которая решает всё после тренировки

Известный бодибилдер рассказал, в какой позе тело лучше всего восстанавливается после тренировок. Советы экспертов помогут спать правильно и с пользой.

Читать полностью » Безопасное дыхание на морозе: советы врачей для бегунов зимой сегодня в 9:50
Холод кусает, а вы улыбаетесь: как дыхание превращает зиму в удовольствие

Бег зимой кажется испытанием для лёгких, но это лишь иллюзия. Узнайте, как правильно дышать и защитить дыхательные пути, чтобы тренировки стали комфортными.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Airbnb внедряет ИИ-агента Qwen3 от Alibaba Cloud вместо ChatGPT
Садоводство
Удаление мёртвого дерева предотвращает заражение сада и повышает безопасность участка
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри может сыграть Фредди Крюгера в возможном продолжении — режиссёр Расселл
Питомцы
Частое облизывание мебели указывает на стресс или болезнь собаки
Еда
Технолог Алексей Смирнов предупредил: плавники морского окуня содержат ядовитые железы
ЮФО
С 26 октября в Крыму сняты ограничения на продажу топлива
Авто и мото
Chevrolet Cobalt 2025 дебютирует в Узбекистане с новым двигателем B12D2 L2B
Садоводство
Люси Тейлор: опавшие листья и сухие стебли помогают сохранить экосистему сада зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet