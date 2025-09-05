Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Семь минут в день — и осанка перестанет напоминать знак вопроса

Упражнения для кора включают подъёмы ног и боковые скручивания — врачи

Осанка и сильный корпус — два понятия, которые тесно связаны друг с другом. Многие слышали с детства наставления вроде: "Встань прямо, грудь вперёд, плечи назад!". За этими простыми словами скрывается глубокий смысл: крепкие мышцы кора не только формируют красивую осанку, но и обеспечивают устойчивость, снижают риск падений и поддерживают здоровье всего организма. Сильный корпус нужен каждому человеку, независимо от возраста, ведь именно он помогает телу работать правильно и без перегрузок.

Почему кор так важен

Корпус — это не только пресс. Это целая система мышц: живота, спины, таза и бёдер. Они работают как единый механизм, обеспечивая равновесие, подвижность и защиту позвоночника. Стоит хотя бы одной "детали" ослабнуть, и система даёт сбой: появляется скованность, боль или неприятное напряжение. Например, слабый кор часто становится причиной зажатых сгибателей бедра, а дискомфорт в пояснице нередко связан с недостаточной работой брюшных мышц.

Сигналы, что кор нуждается в укреплении

  • регулярные боли в пояснице;
  • быстрая усталость при ходьбе или сидении;
  • ощущение зажатости в тазу и бёдрах;
  • сложности с удержанием равновесия.

Если вы узнали в этом себя, самое время заняться укреплением корпуса. Даже короткая ежедневная практика способна изменить самочувствие и вернуть лёгкость движений.

Программа на неделю

Предлагаем простой комплекс, рассчитанный всего на 7 минут в день. Он включает 7 упражнений, каждое выполняется по 30 секунд, затем цикл повторяется дважды. Для удобства понадобятся коврик и лёгкие гантели (по желанию). Важно: любые тренировки следует адаптировать под свои возможности, а при неприятных ощущениях лучше остановиться.

Упражнение 1

Вариант А: два выхода из планки в "собаку мордой вниз" + четыре прыжка в планке на одной ноге.
Вариант Б: четыре касания плеч в планке + два прыжка в планке.

Упражнение 2

Вариант А: поочерёдные подъёмы ног лёжа.
Вариант Б: "птичья собака" с подтягиванием колена к локтю.

Упражнение 3

Вариант А: опускания одной ноги лёжа.
Вариант Б: подъём обеих ног с переходом в скручивание и касанием стоп.

Упражнение 4

Вариант А: классические скручивания с вытягиванием рук вперёд.
Вариант Б: положение с согнутыми под углом 90° ногами + пульсация.

Упражнение 5

Вариант А: повороты корпуса для проработки косых мышц.
Вариант Б: скручивание с двумя ударами руками вперёд.

Упражнение 6

Вариант А: статическая боковая планка на локте.
Вариант Б: боковая планка с подтягиванием колена к локтю.

Упражнение 7

Вариант А: подъём верхней части корпуса лёжа на животе.
Вариант Б: "супермен" с попеременным вытягиванием рук и ног.

Полезные советы

  • начинайте с лёгкого варианта, постепенно переходите к усложнённому;
  • старайтесь держать дыхание ровным, а мышцы живота в напряжении;
  • выполняйте упражнения медленно и осознанно, избегая рывков;
  • повторяйте комплекс хотя бы неделю, и уже через несколько дней заметите улучшения в осанке и подвижности.

Сильный кор — это не только стройная фигура, но и надёжная защита от травм, хорошая подвижность суставов и крепкая спина. Сделайте эти семь минут частью своего дня, и ваше тело ответит вам благодарностью.

