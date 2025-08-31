Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка дома
Планка дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Планка может обернуться травмой: что забывают сделать большинство людей

Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины

Вы когда-нибудь задумывались, почему обычная планка иногда не даёт того результата, которого вы ждёте? Секрет кроется в одной простой, но часто упускаемой детали: напрягайте ягодицы. Это движение может кардинально изменить технику упражнения и сделать его в разы эффективнее.

Почему важна активация ягодичных мышц

Сертифицированный персональный тренер С. Джей Макшейн отмечает:

"Сжимая ягодицы во время планки, вы усиливаете её эффект."

Когда вы подключаете ягодичные мышцы, тело удерживает правильную линию от головы до пят, нагрузка распределяется равномернее, а поясница защищается от излишнего напряжения. В результате планку становится проще держать дольше, а мышцы кора работают максимально полно.

Основы правильной планки

Чтобы упражнение приносило пользу, важно отработать технику:

  • руки под плечами, ноги прямые, тело вытянуто;
  • пятки тянутся назад, корпус напряжён;
  • не допускайте провисания или "домика" в пояснице.

Интересный факт: исследования показывают, что включение ягодичных мышц помогает снизить риск травм поясницы у людей, которые часто выполняют статические упражнения.

Подготовка перед планкой: активационные упражнения

Перед тем как вставать в планку, стоит "разбудить" ягодицы. Вот два упражнения, которые идеально подходят для этого:

  • Ягодичный мостик — лёжа на спине с согнутыми коленями поднимите таз, выстраивая диагональ от плеч до коленей. В верхней точке сожмите ягодицы.
  • Bird Dog ("собака-птица") — из положения на четвереньках вытяните руку вперёд и противоположную ногу назад, удерживая равновесие.

Выполняйте по 2 подхода по 12 повторений, отдыхая 30 секунд между ними.

Вариации планки для продвинутых

Когда базовая техника отработана, можно усилить эффект с помощью усложнённых вариантов:

  • Планка с поднятой ногой — удерживайте положение, попеременно поднимая ноги.
  • Plank Pike ("планка-уголок") — из упора на предплечья поднимайте таз вверх, образуя перевёрнутую V-образную форму.
  • Планка с отведением ноги назад — согните ногу под прямым углом и "пульсируйте" пяткой вверх.

Каждый вариант выполняется по 20 секунд, при этом ягодицы должны оставаться напряжёнными.

Как встроить в тренировку

Эксперты советуют практиковать планку около трёх раз в неделю, делая по три подхода по 20 секунд. Постепенно можно увеличивать время, но важно соблюдать технику и давать мышцам время на восстановление.

Знаете ли вы? По данным Американского совета по фитнесу, всего 60 секунд планки активируют почти все основные мышцы корпуса, включая прямые и косые мышцы живота, ягодицы и спину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лорен Пауэлл и Николь Томпсон о длительности силовых тренировок в зависимости от частоты занятий сегодня в 6:30

Не всегда больше — значит лучше: что по-настоящему важно для роста мышц при силовых тренировках

Как долго должна длиться силовая тренировка в неделю и от чего зависит её продолжительность? Узнайте, как правильно организовать свои тренировки в зависимости от целей.

Читать полностью » Kettlebell flow: комплекс упражнений с гирей для новичков от тренеров по фитнесу сегодня в 6:10

Тренировка, после которой мышцы горят, а лишний вес тает

Тренировка с гирей может превратиться в танец силы и выносливости. Узнайте, что такое kettlebell flow и как начать заниматься уже сегодня.

Читать полностью » Американская ассоциация спорта: утяжелённая скакалка повышает нагрузку на мышцы сегодня в 5:50

Скакалка вместо спортзала: почему этот простой трюк меняет тело быстрее тренировок

Прыжки со скакалкой — не только детская забава. Какая модель эффективнее: лёгкая для скорости или тяжёлая для силы? Ответ удивит.

Читать полностью » Растяжка квадрицепсов и подколенных сухожилий: важность и лучшие упражнения сегодня в 5:30

Как растяжка способна предотвратить долгосрочные травмы? Откроется правда

Растяжка после тренировки помогает расслабить мышцы и предотвратить травмы. Узнайте, какие упражнения для растяжки подколенных сухожилий и квадрицепсов самые эффективные.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал упражнение для снижения болей в пояснице сегодня в 5:10

Сильные поднимают сотни килограммов, но ломаются на лёгкой сумке

Одно простое упражнение за 60 секунд в день укрепит мышцы кора, снимет напряжение в пояснице и снизит риск травм. Узнайте, как его выполнять!

Читать полностью » Тренировка с собственным весом: эффективные варианты приседаний и отжиманий сегодня в 4:50

Секрет сильного тела: всё, что нужно — приседания и отжимания

Простая круговая тренировка без снарядов: всего два базовых упражнения и несколько вариаций помогут нагрузить всё тело.

Читать полностью » Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера сегодня в 4:30

Этот простой выбор на тренажере может изменить вашу физическую форму навсегда

Узнайте, как выбрать оптимальный уровень сопротивления на эллиптическом тренажере в зависимости от ваших целей — от улучшения выносливости до наращивания силы и потери веса.

Читать полностью » Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям сегодня в 4:26

Гребля, гантели и тумба: короткий комплекс, от которого пульс зашкаливает

12 минут, несколько раундов и высокая интенсивность: тренировка, которая подойдёт и новичкам, и опытным спортсменам, готовым к испытанию.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как ухаживать за тюлем и лёгкими занавесками
Еда

Как приготовить куриную печень
Красота и здоровье

Бег для здоровья: как получить максимум пользы и избежать распространенных ошибок
Наука и технологии

Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати
Садоводство

Больше не теряйте время: прозрачные контейнеры – ваш личный органайзер в сарае
Садоводство

Греческий свиток за год может покрыть забор длиной до 10 метров
Авто и мото

"Автостат": к осени 2025 года складские запасы автомобилей в России снизятся до 350 тыс
Дом

Пружинный или пенный матрас: сравнение популярных вариантов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru