Пресс исчезает: одно упражнение делает мышцы бесполезными
Вы когда-нибудь задумывались, почему сотни скручиваний не приближают вас к заветному "прессу из кубиков"? Кажется, что чем больше повторов — тем лучше результат, но на деле всё может быть наоборот. Более того, привычные упражнения способны не только не дать желаемого эффекта, но и причинить вред вашей спине или шее.
Почему скручивания не работают так, как мы думаем
Главный минус скручиваний в том, что они задействуют лишь небольшую часть мышц корпуса — прямую мышцу живота. Остальные глубокие мышцы, которые отвечают за силу и устойчивость, остаются в стороне. В результате вместо проработки пресса нередко нагружаются сгибатели бедра.
Как отмечает физический терапевт Самуэль Чан (Bespoke Treatments, Нью-Йорк), усталость от скручиваний часто приводит к тому, что человек компенсирует движение другими мышцами: "Вместо крепкого пресса вы тренируете совсем не то что нужно".
Есть и другой риск. По данным Harvard Health Publishing, избыточное давление на позвоночник во время скручиваний может вызвать боли в пояснице, а постоянное напряжение шеи — спазмы и травмы. Особенно это заметно, когда в конце подхода вы начинаете "дотягивать" упражнение за счёт головы и шеи.
Планка: альтернатива, которая работает
В отличие от скручиваний, планка задействует практически все мышцы кора: пресс, косые, поясницу, а также плечи, ягодицы и квадрицепсы. При этом позвоночник остаётся в более безопасном положении.
Ключ к успеху здесь — техника. Чтобы избежать перенапряжения поясницы, важно держать тело в одну линию от головы до пят, напрягая всё: пресс, ягодицы и ноги. Как советует Чан, "представьте, что вы выпрямляете поясницу и слегка подкручиваете таз — так легче удерживать правильную позицию".
Как правильно делать классическую планку
- Встаньте на локти, под плечами.
- Выпрямите ноги, опираясь на носки.
- Держите корпус прямым, не поднимая и не опуская бёдра.
- Напрягите пресс и ягодицы, фиксируя тело в статике.
- Вариации планки для разных уровней
Чтобы не заскучать и продолжать прогрессировать, можно усложнять упражнение:
- Планка на одной ноге — дополнительно нагружает ягодицы и пресс.
- Боковая планка на предплечье — отлично развивает косые мышцы живота.
- Боковая планка с подтягиванием колена к локтю — тренирует стабилизацию и силу.
- Боковая планка с "нырком" рукой под корпус — помогает включить косые и глубокие мышцы кора.
Интересный факт: исследования показывают, что статические упражнения вроде планки улучшают не только внешний вид пресса, но и помогают снизить риск болей в спине, так как укрепляют мышцы-стабилизаторы.
