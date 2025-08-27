Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение планка
Упражнение планка
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Пресс исчезает: одно упражнение делает мышцы бесполезными

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса

Вы когда-нибудь задумывались, почему сотни скручиваний не приближают вас к заветному "прессу из кубиков"? Кажется, что чем больше повторов — тем лучше результат, но на деле всё может быть наоборот. Более того, привычные упражнения способны не только не дать желаемого эффекта, но и причинить вред вашей спине или шее.

Почему скручивания не работают так, как мы думаем

Главный минус скручиваний в том, что они задействуют лишь небольшую часть мышц корпуса — прямую мышцу живота. Остальные глубокие мышцы, которые отвечают за силу и устойчивость, остаются в стороне. В результате вместо проработки пресса нередко нагружаются сгибатели бедра.

Как отмечает физический терапевт Самуэль Чан (Bespoke Treatments, Нью-Йорк), усталость от скручиваний часто приводит к тому, что человек компенсирует движение другими мышцами: "Вместо крепкого пресса вы тренируете совсем не то что нужно".

Есть и другой риск. По данным Harvard Health Publishing, избыточное давление на позвоночник во время скручиваний может вызвать боли в пояснице, а постоянное напряжение шеи — спазмы и травмы. Особенно это заметно, когда в конце подхода вы начинаете "дотягивать" упражнение за счёт головы и шеи.

Планка: альтернатива, которая работает

В отличие от скручиваний, планка задействует практически все мышцы кора: пресс, косые, поясницу, а также плечи, ягодицы и квадрицепсы. При этом позвоночник остаётся в более безопасном положении.

Ключ к успеху здесь — техника. Чтобы избежать перенапряжения поясницы, важно держать тело в одну линию от головы до пят, напрягая всё: пресс, ягодицы и ноги. Как советует Чан, "представьте, что вы выпрямляете поясницу и слегка подкручиваете таз — так легче удерживать правильную позицию".

Как правильно делать классическую планку

  • Встаньте на локти, под плечами.
  • Выпрямите ноги, опираясь на носки.
  • Держите корпус прямым, не поднимая и не опуская бёдра.
  • Напрягите пресс и ягодицы, фиксируя тело в статике.
  • Вариации планки для разных уровней

Чтобы не заскучать и продолжать прогрессировать, можно усложнять упражнение:

  • Планка на одной ноге — дополнительно нагружает ягодицы и пресс.
  • Боковая планка на предплечье — отлично развивает косые мышцы живота.
  • Боковая планка с подтягиванием колена к локтю — тренирует стабилизацию и силу.
  • Боковая планка с "нырком" рукой под корпус — помогает включить косые и глубокие мышцы кора.

Интересный факт: исследования показывают, что статические упражнения вроде планки улучшают не только внешний вид пресса, но и помогают снизить риск болей в спине, так как укрепляют мышцы-стабилизаторы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Бонни Тауб-Дикс: равномерный приём белка улучшает рост мышц сегодня в 1:10

Маленькая горсть орехов — и тренировка перестаёт быть пустой

Орехи способны не только утолить голод, но и помочь в наборе мышечной массы. В чём их сила и как правильно включать их в спортивное питание?

Читать полностью » Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях сегодня в 0:50

Тренировка, которая кажется идеальной, но почти не работает для похудения

100 отжиманий кажутся быстрым способом похудеть. Но сколько калорий они реально сжигают и какую роль играют в потере веса? Ответ удивит вас.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям подтвердил пользу тренировок с эспандером сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Можно ли заменить жим штанги и подтягивания всего одной резинкой? Эта 20-минутная тренировка покажет, что для сильного торса спортзал не нужен.

Читать полностью » Тренер поделилась комплексом упражнений для шеи, спины и ног при малой активности вчера в 22:26

Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью

Эксперт объяснила, как заниматься суставной гимнастикой дома: простые упражнения на диване и коврике помогут вернуть подвижность и снизить боли.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какие ошибки делают люди с лишним весом в тренировках вчера в 22:26

Планка против спины: чем рискуют полные люди на тренировке

Тренер объяснил, почему людям с лишним весом не стоит делать планку и отжимания: компенсаторные перегрузки приводят к боли и травмам.

Читать полностью » Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена вчера в 21:22

Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты

Физиотерапевт объяснил, какие упражнения нельзя делать после травмы колена и почему спешка в тренировках может привести к рецидиву и осложнениям.

Читать полностью » Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе 25.08.2025 в 23:26

Лишний вес = травма: упражнения, после которых врачи зарабатывают больше, чем тренеры

Эксперт объяснила, почему бег и прыжки противопоказаны при лишнем весе, и назвала безопасные альтернативы: ходьбу, плавание и лечебную гимнастику.

Читать полностью » Скапшены укрепляют плечи и снижают риск травм — тренер Маттью Форцалья вчера в 19:50

Секрет сильных плеч оказался вовсе не в тяжёлых весах

Скапшены укрепляют плечи лучше привычных боковых подъёмов. Узнайте, как это упражнение помогает избежать травм и сохранить суставы здоровыми.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями
Туризм

Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира
Туризм

Сезон дождей и ураганов: куда лучше не планировать поездку в сентябре
Садоводство

Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей
Авто и мото

Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей
Еда

Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола
Питомцы

Диабет, лейкоз и FIP: какие болезни ветеринары считают самыми опасными для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru