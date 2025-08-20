Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Планка, которая ломает спину: главная ошибка, о которой молчат тренеры

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд

Кто бы мог подумать, что одна из самых простых на вид упражнений в фитнесе может вызвать столько трудностей? Планка, знакомая каждому, кто хоть раз заходил в зал или занимался дома, — это настоящий тест на силу и выносливость. Она задействует всё тело: пресс, плечи, спину и даже ноги. Но именно поэтому многие сдаются уже через 20-30 секунд. Почему так сложно удерживать эту позицию и как сделать её своим союзником, а не врагом?

Почему планка так тяжела

По данным Cleveland Clinic, планка — это полноценное упражнение на всё тело. Слабые мышцы кора и верхней части тела, а также пассивные ягодицы и квадрицепсы — главные враги правильной техники. Именно из-за этого вы начинаете прогибаться в пояснице, терять ровное положение или испытывать сильную дрожь в мышцах.

Интересный факт: дрожание во время планки — это не признак слабости, а результат активной работы нервной системы. Мышечные волокна включаются в работу на пределе возможностей, и тело сигнализирует вам, что оно учится справляться с нагрузкой.

Основные ошибки и способы исправления

1. Провисают бёдра

Слабый пресс не держит корпус, и таз уходит вниз, нагружая поясницу. "Обычные скручивания не решат проблему", — предупреждает тренер Джефф Трипп (CSCS, Trainiac). Здесь важно укреплять мышцы кора комплексно. Хороший старт — планка с опорой на скамью или короткие 10-секундные подходы. Постепенно можно увеличивать время и переходить к классическому варианту. Отличное дополнение — упражнение Pallof Press, которое учит держать корпус стабильно.

2. Нет нейтрального положения

Ягодицы и квадрицепсы должны работать наравне с прессом. Если вы не включаете их в работу, удерживать прямую линию тела почти невозможно. Лучшие помощники здесь — приседания, выпады, ягодичный мостик и румынская тяга. Эти упражнения развивают "чувство тела" и помогают держать осанку даже в статике.

3. Слабые плечи и руки

Если ваши лопатки торчат "крыльями", значит, верхняя часть тела не справляется с нагрузкой. В планке важно не просто стоять, а активно отталкиваться руками от пола. Чтобы развить нужные мышцы, подойдут отжимания от наклонной поверхности — безопасный и эффективный вариант для новичков.

Сколько времени держать планку

Универсального ответа нет. Для большинства людей нормой считается около минуты, но для новичков даже 20-30 секунд — уже результат. Главное — добавлять по 5-10 секунд с каждой тренировкой. Эксперты советуют включать планку 2-4 раза в неделю: этого достаточно, чтобы прогресс был заметен.

Планка — это не просто упражнение "на пресс", а целый комплекс для всего тела. Она учит включать в работу разные группы мышц и помогает развивать не только силу, но и выносливость. Если перестать бороться с ней и начать использовать грамотный подход, то уже через несколько недель можно будет заметить, как тело становится сильнее и устойчивее.

