У вашего ребёнка может быть слабый кор — и вы об этом даже не подозреваете

Когда речь заходит о крепком корпусе, на ум часто приходят пресс и кубики на животе. Но на самом деле сила кора почти никак не связана с внешностью. Всё дело в том, как наше тело движется и работает.

Почему сила кора — это больше, чем просто пресс?

Сильный корпус — это основа хорошей осанки, координации движений и общей устойчивости тела. Он включает не только мышцы пресса, но и спины, а также зоны таза. Эти мышцы стабилизируют позвоночник и участвуют практически в каждом движении — от ходьбы до прыжков и даже речи.

Американская клиника Mayo подчёркивает: для здорового развития детей сила кора так же важна, как и для взрослых. Но есть хорошая новость — большинство детей укрепляют кор, просто активно играя.

Движение — лучший тренажёр для детей

По словам тренера Эрики Ковиелло (CPT, сертифицированный детский коуч), основа развития силы кора в возрасте от 6 до 10 лет — это свободная, увлекательная активность: лазанье, бег, прыжки, качели, прятки. Ребёнку не нужны тренировки как у взрослых. Их повседневная подвижность и есть идеальная тренировка.

Но в современном мире, где дети всё чаще ведут малоподвижный образ жизни, стоит помогать им двигаться больше. Руководитель Bolt Fitness и тренер по физической подготовке Том Мартинс, предлагает не заставлять ребёнка делать упражнения, а превратить движение в игру. Например, в "Саймон говорит", где дети учатся правильной технике движения через игровую форму.

Как определить, что у ребёнка слабый кор?

Обратите внимание на:

плохую осанку,

трудности при длительном сидении,

неустойчивое равновесие,

проблемы с координацией.

Важно: не заставляйте ребёнка качать пресс! Лучше проконсультируйтесь с педиатром или детским физиотерапевтом. И только потом — пробуйте добавлять игры и активность.

Простые и безопасные упражнения

Для малышей подойдут:

Высокие колени (бег на месте с подъёмом колен к груди),

Прыжки на одной ноге,

"Мумия" (попеременное вытягивание рук и ног),

Крабовая походка (на руках и ногах, сидя спиной к полу),

Саймон говорит — с движениями, развивающими осанку и координацию.

Начинать стоит с дыхательных упражнений, чтобы включить глубокие мышцы живота.

Что делать в подростковом возрасте?

С 12 лет, когда ребёнок проявляет интерес к тренировкам, можно начинать вводить более системные упражнения — с упором на стабильность и технику. Но не превращайте это в гонку за прессом. Мартинс подчёркивает: видимые кубики часто зависят от генетики и не связаны с реальной силой.

Более того, у детей с "шестью кубиками" может быть дефицит калорий — тревожный сигнал, особенно в период активного роста.

Главное правило — не навреди

Ковиелло напоминает: спорт для детей — это в первую очередь удовольствие и функциональность. Не превращайте тренировки в стресс, и тем более не пытайтесь из детей делать "маленьких взрослых".

Поддерживайте интерес к различным видам активности: мультиспорт помогает задействовать больше мышц, снижает риск травм и формирует сильный, устойчивый кор.