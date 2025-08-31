Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© freepik.com by shurkin_son is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Сильные поднимают сотни килограммов, но ломаются на лёгкой сумке

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал упражнение для снижения болей в пояснице

Знаете ли вы, что всего одна минута в день способна заметно улучшить подвижность поясницы и укрепить мышцы кора? Именно таким действием обладает упражнение "дворники с вытяжением" (windshield wiper with reach) — простая, но невероятно эффективная техника, которую рекомендуют физиотерапевты.

В чём сила упражнения

По словам физиотерапевта Грейсона Уикхэма (DPT, CSCS, основатель Movement Vault), всего 60 секунд выполнения этого движения помогают снять напряжение в пояснице и со временем делают позвоночник более гибким. Регулярная практика не только улучшает самочувствие, но и снижает риск хронических болей в спине. Секрет кроется в том, что упражнение тренирует мышцы кора — естественный "корсет", поддерживающий позвоночник.

Ещё один плюс: делать его можно где угодно и в любое время, даже не в рамках тренировки. Утро, перерыв на работе или вечер после долгого дня — упражнение одинаково эффективно.

Как правильно выполнять

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол.
  • Руки расположите в стороны или под углом 45 градусов ладонями вниз — выбирайте удобный вариант.
  • Прижмите поясницу к полу, напрягите мышцы живота.
  • Поднимите ноги так, чтобы бедра образовали угол 90 градусов к корпусу.
  • Медленно опустите колени влево, не отрывая поясницу, одновременно поворачивая голову и вытягивая правую руку.
  • Вернитесь в центр и повторите движение в другую сторону.
  • Главное правило — движение должно быть контролируемым, без резких рывков и чрезмерного прогиба в пояснице.

Почему стоит включить в практику

  • Улучшает мобильность спины. Современный образ жизни делает наши движения однообразными, а это повышает риск травм при неожиданном повороте или наклоне.
  • Укрепляет мышцы кора. В работу включаются косые мышцы живота, квадратная мышца поясницы и глубокие ротаторы позвоночника.
  • Снижает риск травм. Как отмечает Уикхэм:

"Я видел множество сильных людей, которые могли поднять сотни килограммов, но травмировались, наклоняясь и поворачиваясь за лёгким предметом".

Ошибки и модификации

Частые промахи — чрезмерный прогиб в пояснице и слишком низкий опуск ног. Если движение даётся тяжело:

  • уменьшите амплитуду;
  • оставьте стопы на полу;
  • используйте фитбол для поддержки.

А для тех, кто хочет усложнить задачу, можно выполнять упражнение с прямыми ногами или увеличивать амплитуду — это повысит нагрузку на мышцы кора и усилит растяжку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тина Танг: перенос гантелей offset waiter’s carry улучшает баланс и снижает риск травм сегодня в 3:10

Как одно упражнение тренирует мышцы, сердце и равновесие одновременно

Упражнение offset waiter’s carry сочетает силу, баланс и здоровье сердца. Узнайте, почему оно полезнее классических движений и как делать его правильно.

Читать полностью » Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров сегодня в 2:50

Акройога для двоих: позы, которые сближают сильнее любых слов

Акройога — это не только эффектные фото, но и способ наладить доверие и общение в паре. Какие упражнения помогут почувствовать партнёра лучше?

Читать полностью » Рекомендации кардиолога по безопасным уровням пульса во время упражнений сегодня в 2:30

Максимальный пульс: опасный тренд, который может стоить вам здоровья

Максимальные нагрузки на сердце могут быть опасны для здоровья. Узнайте, как правильно рассчитать максимальный пульс и выбрать безопасную тренировочную зону.

Читать полностью » Рывок со штангой: программа силовой тренировки на 5 подходов по 2 повторения сегодня в 2:26

Всего 2 повторения и 5 подходов — эффект этой схемы удивит даже новичков

Силовая тренировка с рывками 2-2-2-2-2: советы тренера, варианты адаптации и акценты на технике для новичков и опытных атлетов.

Читать полностью » Кемма Каннингем перечислила 4 замены отжиманиям для укрепления рук и плеч сегодня в 2:10

Тайное оружие для сильных рук без классических тренировок

Отжимания не всегда выход. Узнайте 4 эффективных упражнения с гантелями, которые укрепят руки и плечи, сохраняя здоровье суставов.

Читать полностью » Уровень нагрузки резинок для фитнеса по цветам: данные Cleveland Clinic и TheraBand сегодня в 1:50

Цвет фитнес-резинки раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд

Эластичные ленты для тренировок отличаются не только упругостью, но и цветом. От него зависит нагрузка и результат — узнайте, как правильно выбрать.

Читать полностью » Лежачие тренировки с гантелями: упражнения для укрепления мышц груди и ягодиц сегодня в 1:30

Почему тренировки с гантелями на спине могут быть не менее эффективными, чем в зале

Узнайте, как можно эффективно тренироваться, даже если вы не хотите вставать с постели. Простые упражнения с гантелями подойдут всем.

Читать полностью » Опубликована схема круговой тренировки: гребля, запрыгивания и сегодня в 1:26

Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов

Интервальная тренировка: гребля, прыжки на тумбу и фермерская переноска гантелей. Узнайте, как правильно распределить силы и сохранить технику.

Читать полностью »

Новости
Дом

Не всегда во вред: когда мягкий матрас полезен, а когда мешает сну
Наука и технологии

Взгляд как ключ к воспоминаниям: ученые расшифровали сигналы мозга
Спорт и фитнес

Американская ассоциация спорта: утяжелённая скакалка повышает нагрузку на мышцы
Дом

Как хранить подушки, чтобы они не слёживались
Садоводство

Для хостов опасны сырая почва, полуденное солнце и вредители
Авто и мото

Эксперт Чекмарев объяснил, почему нельзя направлять холодный воздух на лобовое стекло автомобиля
Садоводство

Опавшая листва в саду: инструкция по укрытию и удобрению на зиму
Спорт и фитнес

Растяжка квадрицепсов и подколенных сухожилий: важность и лучшие упражнения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru