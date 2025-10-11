Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Спокойствие, от которого болят мышцы: секрет метода Тани Поппетт

Фитнес-тренер Таня Поппетт показала комплекс для укрепления корпуса без прыжков

Этот короткий, но эффективный комплекс от австралийского фитнес-тренера Тани Поппетт (Tanya Poppett) подойдёт тем, кто хочет проработать мышцы корпуса и научиться лучше контролировать тело без активных прыжков и бега. Здесь не нужно никакого оборудования — только ваш вес и немного терпения. Несмотря на внешнюю простоту, каждое упражнение потребует сосредоточенности и умения удерживать равновесие.

Главная цель комплекса — сохранять неподвижность корпуса и бёдер во время любых движений. При подъёме руки или ноги нельзя раскачиваться, прогибаться или крутить таз. За счёт этого активно работают глубокие мышцы, отвечающие за стабилизацию и правильную осанку.

Почему статические упражнения эффективны

В отличие от динамических тренировок, где задействованы большие амплитуды и ускорения, статические варианты развивают внутренний контроль и силу центра тела. Они укрепляют не только пресс, но и мышцы спины, ягодиц, плечевого пояса. Даже без движения идёт колоссальная работа: организм учится сопротивляться нестабильности и удерживать баланс.

Подобные тренировки часто включают физиотерапевты и тренеры по пилатесу. Они помогают снять нагрузку с суставов и позвоночника, но при этом отлично укрепляют мышцы. Особенно полезны такие занятия тем, кто проводит много времени за компьютером — укреплённый кор стабилизирует позвоночник и снижает риск болей в пояснице.

Основные упражнения комплекса

Комплекс состоит из трёх упражнений, каждое из которых направлено на развитие устойчивости, силы и выносливости. Выполняйте по три подхода, между ними отдыхайте примерно минуту.

Планка на предплечьях с подъёмом рук

Примите положение планки на локтях, корпус прямой, взгляд вниз. Поднимайте поочерёдно правую и левую руку, стараясь не раскачиваться. Сделайте по шесть подъёмов каждой рукой. Чтобы было легче сохранять баланс, ноги можно поставить чуть шире плеч. Главное — не допускать движения бёдер и не поднимать таз слишком высоко.

Подъёмы ног в "медвежьей" планке

Встаньте в позицию, где колени висят в сантиметре от пола, руки под плечами. Не меняя положения корпуса, поднимайте поочерёдно ноги вверх, удерживая равновесие. Сделайте по шесть повторений каждой ногой. Контролируйте поясницу: она должна оставаться прямой, не провисать и не округляться. Это упражнение активно включает пресс и мышцы спины.

Подъёмы колена в боковой планке

Опорная рука под плечом, нижняя нога на полу, верхняя выпрямлена. Медленно подтягивайте нижнее колено к груди и возвращайтесь обратно — шесть повторов. Затем смените сторону. Упражнение задействует боковые мышцы живота и улучшает координацию. Если тяжело, можно выполнять с опорой на локоть.

Советы шаг за шагом

Чтобы тренировка дала ощутимый результат, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Перед началом немного разогрейтесь: сделайте вращения плечами, наклоны и лёгкие приседания.

  2. Контролируйте дыхание: выдох при усилии, вдох при расслаблении.

  3. Не спешите — медленные движения гораздо полезнее для стабилизации.

  4. Если чувствуете дискомфорт в запястьях, подложите под них сложенное полотенце или коврик.

  5. После завершения комплекса выполните растяжку — особенно для спины и боковых мышц.

Такой подход поможет избежать травм и повысит эффективность упражнений. Если выполнять комплекс 3-4 раза в неделю, уже через пару недель улучшится осанка и появится ощущение контроля над телом.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком узкая постановка ног в планке.

  • Последствие: потеря равновесия и перекос корпуса.

  • Альтернатива: увеличьте расстояние между стопами, чтобы тело оставалось устойчивым.

  • Ошибка: прогиб в пояснице при подъёме ноги.

  • Последствие: нагрузка смещается на спину, а пресс перестаёт работать.

  • Альтернатива: держите живот втянутым и слегка подкручивайте таз.

  • Ошибка: быстрые и резкие движения.

  • Последствие: снижается точность, активируются не те мышцы.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно и осознанно, концентрируясь на каждом подъёме.

А что если добавить нагрузку?

Если со временем упражнения покажутся лёгкими, можно усложнить комплекс. Например:

  • наденьте утяжелители на запястья и голеностопы;

  • используйте фитнес-резинку для подъёмов ног;

  • выполняйте планку на нестабильной поверхности — подушке или полусфере BOSU.

Такие изменения помогут мышцам адаптироваться к новым условиям и ускорят прогресс, при этом нагрузка на суставы останется минимальной.

Мифы и правда

  • Миф: статические упражнения не сжигают калории.

  • Правда: хотя пульс не растёт сильно, мышцы работают долго и напряжённо, поэтому расход энергии высокий.

  • Миф: планка заменяет все тренировки.

  • Правда: она укрепляет корпус, но не развивает выносливость и гибкость, поэтому её нужно сочетать с другими типами нагрузок.

  • Миф: чтобы был эффект, нужно стоять в планке по 5 минут.

  • Правда: достаточно 30-60 секунд, если сохранять правильную технику.

Интересные факты

  • В йоге аналогичные позы называют "балансами силы" — они тренируют не только тело, но и концентрацию внимания.

  • Многие профессиональные бегуны включают планки в разминку перед забегом для активации мышц кора.

  • Восстановление после статических упражнений проходит быстрее, чем после интенсивного кардио, поэтому такие тренировки подходят даже в дни отдыха.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя день на восстановление.

Можно ли делать упражнения утром?
Да, это отличный способ мягко разбудить тело. Главное — не выполнять их сразу после сна, дайте мышцам 10 минут на разогрев.

Что делать, если болят запястья?
Используйте мягкий коврик, выполняйте планку на локтях или применяйте специальные опоры для ладоней.

Поможет ли комплекс убрать живот?
Он укрепит пресс и улучшит осанку, но для заметного результата сочетайте его с кардионагрузками и сбалансированным питанием.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требуется инвентарь;

  • подходит новичкам;

  • укрепляет мышцы без ударной нагрузки;

  • улучшает осанку и баланс.

Минусы:

  • требует концентрации и терпения;

  • не заменяет полноценную силовую тренировку.

Комплекс от Тани Поппетт можно выполнять где угодно — дома, в отеле или даже на природе. Он учит чувствовать своё тело, работать мышцами стабилизаторов и получать результат без изнурительных часов в спортзале. Главное — регулярность и внимание к технике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комплекс упражнений без оборудования за 11 минут повышает выносливость и тонус мышц сегодня в 0:10
Тело проснётся раньше вас: короткий комплекс, который заряжает на целый день

Всего 11 минут — и ваши ноги почувствуют настоящую работу. Разбираемся, как выполнить короткую, но мощную тренировку без оборудования.

Читать полностью » Men Today: похудеть можно без изнурительных тренировок благодаря методу LISS вчера в 23:26
Пульс в норме, жир уходит: режим, который врачи прописали бы всем

Оказывается, похудеть можно без марафонов и изнуряющих нагрузок. Рассказываем, как «антитренировки» LISS помогают мягко вернуть форму и энергию.

Читать полностью » Силовые тренировки после 30 лет повышают тестостерон и замедляют старение — Вакулина вчера в 22:28
30 лет — не приговор: упражнения, которые тормозят старение на гормональном уровне

После 30 лет тело начинает требовать другого подхода. Узнайте, как силовые тренировки помогают мужчинам сохранить здоровье, энергию и уверенность.

Читать полностью » Исследование Университета Сан-Паулу: сила мышц помогает быстрее восстановиться после COVID-19 вчера в 21:31
Сильные мышцы — сильный иммунитет: как физическая форма помогает восстановиться после COVID-19

Учёные выяснили, что сила мышц может повлиять на то, как быстро человек восстанавливается после COVID-19. Почему это работает — и как укрепить тело без перегрузок.

Читать полностью » Исследование показало: сплит и тренировки всего тела дают одинаковый прирост силы и мышечной массы вчера в 20:27
День ног или всё тело сразу? Исследования поставили точку в фитнес-споре

Как выбрать между сплит-тренировками и занятиями на всё тело? Разбираем, что эффективнее для набора массы, экономии времени и равномерного развития мышц.

Читать полностью » Эффективная домашняя тренировка без оборудования: советы и техника выполнения вчера в 19:50
Тридцать минут, которые заменят спортзал: универсальная тренировка для любого уровня

Эта функциональная тренировка без оборудования поможет укрепить мышцы и повысить выносливость. Разбираемся, как правильно её выполнять дома.

Читать полностью » Исследователи отметили пользу 24-минутных тренировок формата EMOM и Табата для выносливости вчера в 19:10
Эти упражнения будто игра — а результат будто месяц в фитнес-зале

Тренировка совмещает силовую часть и короткую Табату, чтобы прокачать тело без спортзала. Разбираемся, как выполнять комплекс правильно и без травм.

Читать полностью » Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов вчера в 18:50
Секрет стройного тела без гантелей и беговой дорожки

Тренировка совмещает силовой блок и короткую табату, что делает её мощной и эффективной. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и не сорваться с темпа.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мульча снижает испарение влаги на 25–50 % и защищает корни от промерзания в климате Челябинской области
Еда
Салат с креветками и пекинской капустой сохраняет свежесть при заправке сметаной и горчицей
Еда
Салат из куриных сердечек с луком и маринованными огурцами сохраняет насыщенный вкус
Садоводство
Посадка черники в кислую почву повышает урожайность и выживаемость кустов — советы садоводов
Дом
Специалисты по интерьеру перечислили детали, портящие впечатление от квартиры
Авто и мото
Юрист Орест Мацала: Россия признаёт решения о лишении прав за границей
Авто и мото
BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей в 2025 году — данные аналитиков
Туризм
Посольство РФ рекомендовало россиянам заранее готовить маршрут поездки в Корею
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet