Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Боль в пояснице отступает быстрее, чем кажется: четыре упражнения, которые держат корпус в тонусе

Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице

Укреплённый и стабильный корпус помогает не только выглядеть подтянуто, но и избавляет от неприятных ощущений в пояснице. Правильно подобранные упражнения снижают риск травм, делают движения более уверенными и учат тело работать как единый механизм. Даже без спортзала и сложных тренажёров можно включить простую, но эффективную тренировку в свой график.

Зачем нужны упражнения на стабилизацию корпуса

Когда мышцы живота, спины и таза работают согласованно, снижается нагрузка на позвоночник. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени сидя за компьютером или подолгу стоит на ногах. Регулярная практика стабилизирующих упражнений повышает выносливость и улучшает осанку.

Советы шаг за шагом

Комплекс можно встроить в обычную зарядку или использовать как финальную часть тренировки. Для удобства поставьте таймер на одну минуту:

  1. Выполняйте движение 30 секунд.

  2. Остаток минуты используйте для отдыха.

  3. После каждого круга повторяйте заново — всего три подхода.

1. Касание плеч в планке

Примите положение планки. Напрягите пресс и ягодицы, чтобы спина оставалась ровной. Поднимите одну руку и коснитесь плеча, затем смените сторону. Держите корпус жёстким и неподвижным.

2. "Птица-собака"

Встаньте на четвереньки. Одновременно вытяните вперёд руку и противоположную ногу, задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону, контролируя равновесие.

3. Боковая планка с переходом

Исходное положение — планка на предплечьях. Перевернитесь на бок, подняв свободную руку вверх. Следите, чтобы тело образовало прямую линию. Через пару секунд вернитесь в центр и смените сторону.

4. "Медвежья" планка с выпрямлением ног

Встаньте в упор лёжа, согните колени и тазобедренные суставы под прямым углом. Поочерёдно выпрямляйте ноги, удерживая корпус стабильным и не допуская прогиба в пояснице.

Мифы и правда

  • Миф: такие упражнения нужны только спортсменам.
  • Правда: они полезны каждому, особенно при сидячем образе жизни.
  • Миф: достаточно качать пресс.
  • Правда: стабилизация включает не только мышцы живота, но и спину, ягодицы и таз.
  • Миф: подобная тренировка занимает много времени.
  • Правда: весь комплекс можно выполнить за 15 минут.

FAQ

Как выбрать место для тренировки?
Подойдёт коврик для фитнеса или любая устойчивая поверхность без скольжения.

Сколько стоит такой комплекс?
Он абсолютно бесплатный — нужны только таймер и коврик.

Что лучше: стабилизационные упражнения или силовые?
Они не конкурируют, а дополняют друг друга. Силовые развивают мышцы, стабилизационные — улучшают их координацию.

Исторический контекст

  • Ещё в йоге и пилатесе столетиями использовались элементы, похожие на планку и "птицу-собаку".
  • В 1990-е годы физиотерапевты начали активно внедрять упражнения на стабильность корпуса в программы реабилитации.
  • Сегодня их включают в базовые тренировки даже профессиональные спортсмены, чтобы снизить риск травм.

А что если…

Если выполнять комплекс нерегулярно, эффекта практически не будет. Но при ежедневной практике уже через месяц вы заметите, что сидеть за компьютером стало легче, а спина меньше устает.

Интересные факты

  1. Планка с вариациями активирует более 20 групп мышц одновременно.

  2. "Птица-собака" улучшает не только баланс, но и мозговую координацию движений.

  3. Даже 5 минут таких упражнений в день могут снизить риск хронической боли в пояснице.

