Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Пять простых движений, которые делают жизнь легче и безопаснее

Американский колледж спортивной медицины: упражнения на баланс укрепляют мышцы и нервную систему

Жизнь проще, чем кажется, если уметь держать равновесие. Звучит банально? А ведь именно баланс и координация помогают нам выполнять самые простые действия — от ходьбы и бега до игры с мячом или езды на велосипеде. И если эти навыки не тренировать, риск падений и травм возрастает в разы.

Почему баланс — это больше, чем пресс

Многие уверены: "прокачаю пресс — и будет стабильность". Но это миф. "Кор" — это не только живот, но и плечевой пояс, таз и бедра. То есть всё, что держит нас "в сборке". Поэтому эффективные тренировки должны быть направлены на всё тело, а не только на кубики на животе. Сильный кор — фундамент, который помогает не заваливаться в сторону, сохранять осанку и чувствовать уверенность в движении.

Как тренировать координацию

Чтобы развить баланс, важно выполнять упражнения, включающие сразу несколько мышечных групп и требующие работы от корпуса. Вот пять простых, но эффективных упражнений:

"Конькобежец" (Speed Skater)

  • Прыжок в сторону с приземлением на одну ногу, затем — в другую.
  • 4 подхода по 12 повторов.
  • Можно упростить: шаг вместо прыжка и небольшая пауза в положении равновесия.

Баланс на одной ноге с подъёмом гантелей (Single-Leg Balance With Biceps Curl)

  • Стоим на одной ноге, другая поднята параллельно полу, выполняем сгибания рук с гантелями.
  • По 6 повторов на каждую ногу, 4 подхода.
  • Усложнение в том, что равновесие нужно держать всё время.

Становая тяга на одной ноге (Single-Leg Deadlift)

  • Корпус наклоняется вперёд, нога уходит назад, в руке — гантель.
  • По 6 повторов на каждую ногу, 4 подхода.
  • Важно сохранять прямую линию от головы до пятки.

Тяга гантелей в планке (Dumbbell Renegade Row)

  • Исходное положение — высокая планка с гантелями. Поочерёдно подтягиваем гантели к груди.
  • 4 подхода по 12 повторов.
  • Для новичков — можно делать без гантелей или с колен.

Обратный выпад с прыжком (Reverse Lunge to Hop)

  • Выпад назад, затем — толчок вверх с прыжком на одной ноге.
  • 4 подхода по 6 повторов на каждую ногу.

Почему это работает

Учёные подтверждают: упражнения на баланс активируют не только мышцы, но и нервную систему, улучшая реакцию. Так, исследования Американского колледжа спортивной медицины показывают, что регулярные тренировки координации снижают риск падений у взрослых на 23%. А у спортсменов такие упражнения заметно ускоряют восстановление после нагрузок.

Баланс — это не только про спортзал. Это про то, чтобы уверенно стоять на ногах в прямом смысле и в переносном. Попробуйте включить хотя бы пару упражнений из списка в свои тренировки — и вы почувствуете разницу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки, которые прибавляют болезни: эти упражнения разрушают суставы при лишнем весе сегодня в 14:03

Фитнес-эксперт Яблокова назвала тренировки, которые нельзя выполнять при избыточном весе

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения опасно выполнять при избыточном весе. По её словам, бег и прыжки могут серьёзно навредить суставам и позвоночнику. Узнайте, с каких видов нагрузки лучше начать путь к здоровью.

Читать полностью » Быстрая ходьба снижает нагрузку на суставы и укрепляет сердце сегодня в 13:10

Ходьба вместо спортзала: тренер рассказала, как сохранить здоровье

Фитнес-эксперт Дарья Кожевникова назвала самый доступный способ сохранить здоровье. Оказывается, для этого не нужны спортзал и сложные тренировки — достаточно каждый день уделять время быстрой ходьбе.

Читать полностью » Боец ММА Чимаев объяснил, почему открыто говорит о финансовом успехе сегодня в 12:42

Боец Чимаев — о мотивации и возвращении в спорт

Боец ММА Хамзат Чимаев объяснил, почему не стесняется говорить о деньгах. По его словам, финансовый успех для него — это прежде всего возможность помогать людям. Он также вспомнил, как Рамзан Кадыров поддержал его в момент, когда он хотел завершить карьеру.

Читать полностью » Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ сегодня в 11:19

Вратарь ПСЖ рассказал о своей адаптации во Франции

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов признался, что Париж уже ощущается для него как дом. Вратарь рассказал об окончании периода адаптации и поделился своими успехами в изучении французского, отметив, что учит язык в комфортном для себя темпе.

Читать полностью » Фитнес-тренер Сергей Нитченко: короткие перерывы и зарядка помогают при сидячей работе сегодня в 10:35

Как офисным привычкам добавить движения и снять нагрузку со спины

Сидячая работа повышает риск проблем с осанкой и кровообращением. Фитнес-тренер Сергей Нитченко объясняет, какие простые упражнения стоит делать каждый день и почему даже короткие прогулки защищают от серьёзных заболеваний.

Читать полностью » Кабельные и гантельные скручивания: исследование Orthopaedic Research Institute сегодня в 9:50

Скручивания с гантелями: упражнение, которое может обернуться травмой

Можно ли заменить кабельные скручивания гантельными и добиться такого же эффекта? Разбираем плюсы и минусы и делимся техникой выполнения.

Читать полностью » Мэттью Форцалья: как тренировка с гантелями укрепляет осанку и снижает боль в спине сегодня в 9:10

Эти ошибки в тренировках лишают вас силы и портят осанку

Хотите не только рельефные руки, но и сильную спину без боли? Узнайте, как гантели помогут укрепить плечи и улучшить осанку.

Читать полностью » Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок сегодня в 8:50

Пот и адреналин уходят быстрее, чем кажется: дыхание как оружие против усталости

После тренировки вы тянетесь за бутылкой воды и протеином. Но есть ещё один простой способ восстановиться быстрее — дыхание. Как именно, читайте здесь.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни
Питомцы

Осы летят к людям из-за запаха еды, сладостей и парфюмерии
Спорт и фитнес

Тренер Orangetheory Меган Хамфри объяснила пользу упражнений на подвижность суставов
Наука и технологии

Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе
Дом

Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов
Садоводство

Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки
Культура и шоу-бизнес

В Великом Новгороде нашли свинцовую печать князя Ярослава Мудрого
Авто и мото

Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru