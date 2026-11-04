Пресс не обязан болеть вместе со спиной: какие упражнения укрепляют корпус без скручиваний

Физический терапевт Джейн Макгуайр, ведущий редактор раздела фитнеса в Tom's Guide, столкнулась с классической проблемой бегуна: необходимость укреплять кор без нагрузки на поясницу, которая регулярно обостряется ишиасом. Стандартные скручивания и подъёмы корпуса, нагружающие поясничный отдел, оказались вне пределов допустимого. В качестве замены ей было рекомендовано упражнение "птица-собака" (bird-dog).

Статика вместо динамики

В отличие от скручиваний, где спина активно сгибается при подъёме головы и плеч, "птица-собака" требует от абдоминальных мышц удерживать позвоночник в нейтральном положении, пока конечности движутся. Это смещает фокус с внешних шести мышц брюшного пресса на глубокие стабилизаторы, идущие вдоль позвоночника и ягодиц. Эти мышцы работают как естественный корсет, защищающий спинной столб от травм и обеспечивающий функциональную стабильность в быту и при беге.

Техника выполнения строится на контроле: из положения на четвереньках с ладонями под плечами и коленями под бёдрами необходимо напрячь кор, мысленно втягивая пупок к позвоночнику. Медленно и с полным контролем правая рука вытягивается вперёд, а левая нога — назад, образуя прямую линию с торсом. Ключевой момент — удержание таза в неподвижном положении, без ротации. Пауза в нескольких секундах гарантирует, что вес распределён равномерно. После возвращения в исходное положение движение повторяется на другой стороне, всего 8-10 повторов на каждую сторону.

Положение лёгом как защита дисков

Другим безопасным вариантом является "мёртвый жук" (dead bug). Его главное преимущество перед планкой или скручиваниями — выполнение лёжа на спине. В этом положении нет компрессионной нагрузки на межпозвоночные диски, поскольку не нужно противиться силе тяжести для удержания позы.

Техника предполагает подъём рук и ног в позицию "стол": руки прямые и направленные в потолок, колени согнуты под углом 90 градусов и находятся на линии с бёдрами. Нижняя часть спины плотно прижимается к полу. Далее правая рука медленно опускается за голову, одновременно с этим левая нога выпрямляется. Амплитуда движения ограничена моментом, когда поясница начинает отрываться от пола. Это позволяет тренировать силу кора и способность удерживать нейтральный позвоночник без боли. Для облегчения можно начать с касаний носками, сохраняя колени согнутыми. Рекомендуемый объём — 8-10 повторов на каждую сторону.

Завершает серию мостик. Это упражнение направлено на укрепление ягодиц, задней поверхности бедра и стабилизаторов поясницы. Кор включает не только передние мышцы, но и длинные разгибатели спины (erector spinae) и глубокие мультифидусы. Слабость ягодиц часто приводит к чрезмерной компенсации напряжением поясничных мышц, что вызывает их скованность. Мостик активирует "спящие" ягодичные мышцы.

Исходное положение: лёжа на спине, колени согнуты, стопы на полу на ширине бёдер, пятки расположены так близко к ягодицам, что их можно коснуться кончиками пальцев. Таз слегка наклоняется назад, прижимая поясницу к полу. Опора на пятки поднимает таз к потолку до образования прямой линии от плеч до колен, избегая чрезмерного прогиба в пояснице. В верхней точке ягодицы напрягаются на несколько секунд перед медленным опусканием.