© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:07

Офис делает из нас креветок: три движения, чтобы снова расправить спину

Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин

Стабильность корпуса — это основа, на которой держатся все повседневные движения: от сидения за столом до бега или подъёма тяжёлых сумок. Мышцы кора не только формируют силу, но и обеспечивают равновесие, контролируют осанку и защищают позвоночник.

Как объясняет сертифицированный персональный тренер из Edge Fitness Clubs Маринелл Нин, важно развивать не только пресс, но и глубокие мышцы, которые удерживают корпус в устойчивом положении.

"Стабильность кора поддерживает здоровье позвоночника и таза, улучшает баланс и координацию и помогает предотвратить травмы", — сказала тренер Маринелл Нин.

Три простых упражнения, которые рекомендует специалист, отлично подходят для домашних тренировок: они не требуют оборудования и помогают развить контроль над движениями.

Упражнение 1. Bird dog ("собака-птица")

Исходное положение — на четвереньках. Колени строго под бёдрами, ладони под плечами. Одновременно вытягивайте вперёд правую руку и назад левую ногу, удерживая корпус в одной линии. Вернитесь в старт, повторите на другую сторону.

  • Подходы: 3

  • Повторения: 10-15 на каждую сторону

  • Задействованные зоны: поперечная мышца живота, косые мышцы и глубокие стабилизаторы позвоночника.

Главное правило — не скручивать таз и не прогибать спину.

Упражнение 2. Dead bug ("мертвый жук")

Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90° и подняты, руки вытянуты вверх. На выдохе медленно опускайте противоположные руку и ногу к полу, сохраняя поясницу прижатой к коврику. Затем вернитесь в исходное положение и меняйте стороны.

  • Подходы: 3

  • Повторения: 10-15 на каждую сторону

  • Задействованные зоны: мышцы передней брюшной стенки, плечи и сгибатели бедра.

Совет: если спина выгибается, начните с упрощённого варианта — опускайте только одну ногу или руку.

Упражнение 3. Планка

Примите упор лёжа на предплечьях. Локти под плечами, ноги прямые, корпус вытянут в линию от головы до пят. Задержитесь в этом положении, сохраняя дыхание ровным.

  • Подходы: 3

  • Время: 30-60 секунд

  • Задействованные зоны: стабилизаторы таза, мышцы плечевого пояса и ног.

Чтобы усложнить, можно поднять одну руку или ногу. Важно не допускать провалов в пояснице и не задирать таз.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота выполнения, не нужно оборудование Новичкам сложно удерживать технику дольше 20-30 секунд
Укрепляют глубокие мышцы, отвечающие за осанку Не дают выраженной кардио-нагрузки
Подходят для домашних условий Требуется регулярность, чтобы появился результат

Сравнение с другими тренировками

Метод Особенности Для кого лучше
Core-упражнения (bird dog, dead bug, plank) Развивают устойчивость и баланс Люди с малоподвижным образом жизни, офисные работники
Классические скручивания Работают в основном на прямую мышцу живота Для тех, кто хочет "кубики" пресса
Йога/Пилатес Гибкость + дыхательные практики Любители мягких нагрузок, восстановление после травм

Советы шаг за шагом

  1. Занимайтесь на коврике, чтобы снизить нагрузку на суставы.

  2. Начинайте с 20-30 секунд удержания в планке и 8-10 повторений в динамике.

  3. Постепенно увеличивайте время и количество повторов.

  4. Следите за дыханием — оно должно быть спокойным и ровным.

  5. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю для заметного результата.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы укрепить пресс, достаточно качать пресс.
    Правда: мышцы кора — это не только пресс, но и спина, бёдра и таз.

  • Миф: планка — скучное упражнение.
    Правда: существует десятки вариаций, которые делают её интересной.

  • Миф: упражнения на стабилизацию нужны только спортсменам.
    Правда: они полезны каждому для здоровья спины и суставов.

FAQ

Как часто делать упражнения на кор?
Оптимально — 3 раза в неделю по 15-20 минут.

Можно ли выполнять их утром?
Да, особенно планку и bird dog — они хорошо "включают" мышцы и улучшают осанку на день.

Что лучше для новичков: планка или dead bug?
Dead bug легче контролировать, а планку стоит добавлять постепенно.

Исторический контекст

Ещё в 90-х упражнения на стабилизацию считались вспомогательными и применялись в основном в реабилитации. Но позже спортивная медицина доказала их ключевую роль в профилактике травм и поддержке здоровья позвоночника. Сегодня core-нагрузки стали неотъемлемой частью фитнес-программ и занятий в спортзалах.

А что если…

Вы будете делать эти упражнения в перерыве между работой за компьютером? Это займёт не больше 10 минут и поможет снять напряжение в спине и шее.

Интересные факты

  1. В планке активируется более 20 мышц одновременно.

  2. Bird dog часто используют в программах для восстановления после травм позвоночника.

  3. Dead bug считается одним из лучших упражнений для борьбы с сутулостью.

