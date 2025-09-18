Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает планку
Мужчина делает планку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:44

Пресс — это лишь верхушка айсберга: что на самом деле скрывает кор

Физиотерапевт Ариэль Мартон объяснила, что мышцы кора — это не только пресс

Мышцы кора часто упоминаются на тренировках, но не все понимают, что именно скрывается за этим понятием. Многие уверены, что кор — это просто пресс, а добиться результата можно только с помощью сотен скручиваний и работы с роликом для пресса. На самом деле всё гораздо шире: кор включает целый комплекс мышц, отвечающих за стабильность, силу и баланс.

Что такое мышцы кора

Под кором понимают область туловища, которая включает мышцы живота, спины и таза.

"Ваш кор — это фундамент, он обеспечивает стабильность, необходимую для свободного движения конечностей", — пояснила физиотерапевт и инструктор йоги Ариэль Мартон.

Основные мышцы кора:

  • Диафрагма - верхняя граница кора и главный дыхательный мышц.

  • Прямая мышца живота - тот самый "пресс" спереди, сгибает корпус и наклоняет таз.

  • Внутренние и внешние косые - отвечают за боковые наклоны и скручивания.

  • Квадратная мышца поясницы - помогает разгибать и сгибать позвоночник в сторону.

  • Поперечная мышца живота - глубокая мышца, поддерживающая внутренние органы.

  • Многораздельные мышцы - стабилизируют позвоночник при локальных движениях.

  • Выпрямители спины - длинные мышцы вдоль позвоночника, разгибают и фиксируют его.

  • Мышцы тазового дна - удерживают органы и контролируют работу мочеполовой системы.

Зачем нужен сильный кор

Кор образует своеобразный "столб" стабильности. Он помогает удерживать тело при любых движениях и передает силу от конечностей к центру и обратно.

"Кор обеспечивает функциональные движения. Вы можете качать ноги или руки, но без сильного кора это не превратится в реальную силу", — отметила Ариэль Мартон.

Слабый кор снижает баланс и увеличивает риск падений, ухудшает осанку и делает движения менее эффективными. Сильный же кор:

  • поддерживает позвоночник;

  • улучшает координацию;

  • облегчает выполнение бытовых задач;

  • снижает нагрузку на суставы.

Как укрепить мышцы кора

Многие думают, что для этого нужны сотни скручиваний. Но, по словам Мартон, лучший способ — упражнения на стабильность.

  1. Начните с дыхательных практик в положении лёжа. При вдохе расширяйте тазовое дно, при выдохе — мягко подтягивайте мышцы живота.

  2. Освойте простые движения: скольжение пяткой, касания стопой пола, поочередные вытягивания рук.

  3. Постепенно переходите к планкам, боковым планкам и их модификациям.

  4. Добавляйте упражнения стоя и на нестабильных поверхностях (баланс-борд).

Главное правило — сохранять нейтральное положение позвоночника и исключать "шатания".

Как активировать кор во время тренировок

Правильное дыхание играет ключевую роль.

"Важно не задерживать дыхание во время нагрузки. Задержка повышает давление в животе и перегружает мышцы кора", — объяснила Мартон.

Она советует использовать визуализацию: представлять, как пупок тянется к позвоночнику, а рёбра и тазовые кости сближаются. Дополнительно помогает лёгкое похлопывание по мышцам живота во время выполнения упражнения — это стимулирует их включение.

Типичные ошибки

  • Спешка и неправильная техника.

  • Однообразие — работа только с прямой мышцей живота, игнорируя остальные.

  • Слишком высокая нагрузка без подготовки.

"Хорошие упражнения для кора не всегда зрелищны, но именно они дают правильное включение мышц и пользу", — подчеркнула Ариэль Мартон.

Она рекомендует делать несколько упражнений на кор почти каждый день.

Итог

Кор — это не просто пресс, а система мышц, влияющая на силу, баланс и здоровье позвоночника. Сильный кор помогает двигаться легче, улучшает осанку и даже снижает боль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Джон Солле разработал 8-недельный план тренировок груди с отжиманиями дома сегодня в 22:40

Грудь без спортзала: восьминедельный план превращает коврик в лучший тренажёр

Узнайте, как с помощью простой восьминедельной программы и только отжиманий укрепить грудные мышцы, улучшить дыхание и повысить силу.

Читать полностью » Сертифицированный специалист Майкл Хэмлин назвал обратные скручивания эффективным упражнением для кора вчера в 22:33

Нижний живот не сдаётся? Попробуйте обратные скручивания и увидите разницу

Узнайте, как правильно выполнять обратные скручивания, чем они отличаются от классических и почему именно это упражнение поможет прокачать нижний пресс.

Читать полностью » Тренер Эми Тарр составила 30-дневный челлендж для укрепления пресса без оборудования сегодня в 20:25

30-дневный челлендж, который меняет не только пресс, но и осанку

Пять минут в день — и через месяц ваш пресс станет сильнее и выносливее. Челлендж для тех, кто хочет результат без долгих тренировок.

Читать полностью » Ия Зорина: гимнастическая палка помогает укрепить спину и снизить риск травм сегодня в 19:50

Гимнастическая палка вместо спортзала: простой предмет, который раскрывает тело по-новому

17 упражнений с гимнастической палкой, которые помогут развить гибкость, укрепить суставы и сделать тело более подвижным без сложных тренажёров.

Читать полностью » Эксперты: ежедневная 10-минутная растяжка помогает снизить нагрузку на позвоночник сегодня в 19:10

10 минут в день — и спина перестаёт ныть. Но есть подвох

Растяжка спины может стать профилактикой боли и стресса, но важны нюансы: когда она полезна, а когда способна навредить.

Читать полностью » пражнения с гантелями дома: комплекс для начинающих от фитнес-тренеров сегодня в 18:50

Эти простые упражнения с гантелями прокачают всё тело — а времени уйдёт меньше, чем на прогулку

Простая тренировка с гантелями помогает проработать всё тело, не требует сложных движений и подходит даже новичкам.

Читать полностью » Фитнес-тренер Прыгунов объяснил, почему силовые тренировки безопасны для суставов сегодня в 18:10

Тренировки с железом: правда и мифы, о которых стесняются спросить

Эксперт разбирает самые неловкие вопросы о работе с железом: от вреда для суставов до мифов о женственности и спортивном питании.

Читать полностью » Учёные: тренировки по 15 минут дают такой же эффект, как часовые занятия сегодня в 17:50

Всего четыре подхода в неделю — и мышцы реагируют, будто после марафона

Даже при плотном графике можно наращивать силу и массу. Узнайте, как строить короткие тренировки, чтобы получать максимум от минимума времени.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Виновник ДТП скрылся: как получить компенсацию по ОСАГО и КАСКО
Красота и здоровье

Эндокринолог Барредо: при похудении считать нужно калории, а не объём еды
Красота и здоровье

Эксперты: правильный завтрак снижает тягу к сладкому при ПМС
УрФО

Сеть "Фасоль" теряет магазины: в Екатеринбурге закрылась точка на Малышева
Наука

В Хистрии нашли уникальный римский клад с монетами и ювелирными изделиями
Красота и здоровье

Недосып связан с повышенным риском диабета, ожирения и преждевременного старения организма
Авто и мото

Маршрут движения и эмоциональное состояние водителя влияют на встречи с ГАИ
Технологии

Apple добавила в кейс AirPods Pro 3 чип U2 — теперь найти наушники проще
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet