Пресс — это лишь верхушка айсберга: что на самом деле скрывает кор

Мышцы кора часто упоминаются на тренировках, но не все понимают, что именно скрывается за этим понятием. Многие уверены, что кор — это просто пресс, а добиться результата можно только с помощью сотен скручиваний и работы с роликом для пресса. На самом деле всё гораздо шире: кор включает целый комплекс мышц, отвечающих за стабильность, силу и баланс.

Что такое мышцы кора

Под кором понимают область туловища, которая включает мышцы живота, спины и таза.

"Ваш кор — это фундамент, он обеспечивает стабильность, необходимую для свободного движения конечностей", — пояснила физиотерапевт и инструктор йоги Ариэль Мартон.

Основные мышцы кора:

Диафрагма - верхняя граница кора и главный дыхательный мышц.

Прямая мышца живота - тот самый "пресс" спереди, сгибает корпус и наклоняет таз.

Внутренние и внешние косые - отвечают за боковые наклоны и скручивания.

Квадратная мышца поясницы - помогает разгибать и сгибать позвоночник в сторону.

Поперечная мышца живота - глубокая мышца, поддерживающая внутренние органы.

Многораздельные мышцы - стабилизируют позвоночник при локальных движениях.

Выпрямители спины - длинные мышцы вдоль позвоночника, разгибают и фиксируют его.

Мышцы тазового дна - удерживают органы и контролируют работу мочеполовой системы.

Зачем нужен сильный кор

Кор образует своеобразный "столб" стабильности. Он помогает удерживать тело при любых движениях и передает силу от конечностей к центру и обратно.

"Кор обеспечивает функциональные движения. Вы можете качать ноги или руки, но без сильного кора это не превратится в реальную силу", — отметила Ариэль Мартон.

Слабый кор снижает баланс и увеличивает риск падений, ухудшает осанку и делает движения менее эффективными. Сильный же кор:

поддерживает позвоночник;

улучшает координацию;

облегчает выполнение бытовых задач;

снижает нагрузку на суставы.

Как укрепить мышцы кора

Многие думают, что для этого нужны сотни скручиваний. Но, по словам Мартон, лучший способ — упражнения на стабильность.

Начните с дыхательных практик в положении лёжа. При вдохе расширяйте тазовое дно, при выдохе — мягко подтягивайте мышцы живота. Освойте простые движения: скольжение пяткой, касания стопой пола, поочередные вытягивания рук. Постепенно переходите к планкам, боковым планкам и их модификациям. Добавляйте упражнения стоя и на нестабильных поверхностях (баланс-борд).

Главное правило — сохранять нейтральное положение позвоночника и исключать "шатания".

Как активировать кор во время тренировок

Правильное дыхание играет ключевую роль.

"Важно не задерживать дыхание во время нагрузки. Задержка повышает давление в животе и перегружает мышцы кора", — объяснила Мартон.

Она советует использовать визуализацию: представлять, как пупок тянется к позвоночнику, а рёбра и тазовые кости сближаются. Дополнительно помогает лёгкое похлопывание по мышцам живота во время выполнения упражнения — это стимулирует их включение.

Типичные ошибки

Спешка и неправильная техника.

Однообразие — работа только с прямой мышцей живота, игнорируя остальные.

Слишком высокая нагрузка без подготовки.

"Хорошие упражнения для кора не всегда зрелищны, но именно они дают правильное включение мышц и пользу", — подчеркнула Ариэль Мартон.

Она рекомендует делать несколько упражнений на кор почти каждый день.

Итог

Кор — это не просто пресс, а система мышц, влияющая на силу, баланс и здоровье позвоночника. Сильный кор помогает двигаться легче, улучшает осанку и даже снижает боль.