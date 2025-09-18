Пресс — это лишь верхушка айсберга: что на самом деле скрывает кор
Мышцы кора часто упоминаются на тренировках, но не все понимают, что именно скрывается за этим понятием. Многие уверены, что кор — это просто пресс, а добиться результата можно только с помощью сотен скручиваний и работы с роликом для пресса. На самом деле всё гораздо шире: кор включает целый комплекс мышц, отвечающих за стабильность, силу и баланс.
Что такое мышцы кора
Под кором понимают область туловища, которая включает мышцы живота, спины и таза.
"Ваш кор — это фундамент, он обеспечивает стабильность, необходимую для свободного движения конечностей", — пояснила физиотерапевт и инструктор йоги Ариэль Мартон.
Основные мышцы кора:
-
Диафрагма - верхняя граница кора и главный дыхательный мышц.
-
Прямая мышца живота - тот самый "пресс" спереди, сгибает корпус и наклоняет таз.
-
Внутренние и внешние косые - отвечают за боковые наклоны и скручивания.
-
Квадратная мышца поясницы - помогает разгибать и сгибать позвоночник в сторону.
-
Поперечная мышца живота - глубокая мышца, поддерживающая внутренние органы.
-
Многораздельные мышцы - стабилизируют позвоночник при локальных движениях.
-
Выпрямители спины - длинные мышцы вдоль позвоночника, разгибают и фиксируют его.
-
Мышцы тазового дна - удерживают органы и контролируют работу мочеполовой системы.
Зачем нужен сильный кор
Кор образует своеобразный "столб" стабильности. Он помогает удерживать тело при любых движениях и передает силу от конечностей к центру и обратно.
"Кор обеспечивает функциональные движения. Вы можете качать ноги или руки, но без сильного кора это не превратится в реальную силу", — отметила Ариэль Мартон.
Слабый кор снижает баланс и увеличивает риск падений, ухудшает осанку и делает движения менее эффективными. Сильный же кор:
-
поддерживает позвоночник;
-
улучшает координацию;
-
облегчает выполнение бытовых задач;
-
снижает нагрузку на суставы.
Как укрепить мышцы кора
Многие думают, что для этого нужны сотни скручиваний. Но, по словам Мартон, лучший способ — упражнения на стабильность.
-
Начните с дыхательных практик в положении лёжа. При вдохе расширяйте тазовое дно, при выдохе — мягко подтягивайте мышцы живота.
-
Освойте простые движения: скольжение пяткой, касания стопой пола, поочередные вытягивания рук.
-
Постепенно переходите к планкам, боковым планкам и их модификациям.
-
Добавляйте упражнения стоя и на нестабильных поверхностях (баланс-борд).
Главное правило — сохранять нейтральное положение позвоночника и исключать "шатания".
Как активировать кор во время тренировок
Правильное дыхание играет ключевую роль.
"Важно не задерживать дыхание во время нагрузки. Задержка повышает давление в животе и перегружает мышцы кора", — объяснила Мартон.
Она советует использовать визуализацию: представлять, как пупок тянется к позвоночнику, а рёбра и тазовые кости сближаются. Дополнительно помогает лёгкое похлопывание по мышцам живота во время выполнения упражнения — это стимулирует их включение.
Типичные ошибки
-
Спешка и неправильная техника.
-
Однообразие — работа только с прямой мышцей живота, игнорируя остальные.
-
Слишком высокая нагрузка без подготовки.
"Хорошие упражнения для кора не всегда зрелищны, но именно они дают правильное включение мышц и пользу", — подчеркнула Ариэль Мартон.
Она рекомендует делать несколько упражнений на кор почти каждый день.
Итог
Кор — это не просто пресс, а система мышц, влияющая на силу, баланс и здоровье позвоночника. Сильный кор помогает двигаться легче, улучшает осанку и даже снижает боль.
