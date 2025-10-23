Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается йогой
Девушка занимается йогой
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

Секрет идеальной осанки скрыт глубже, чем вы думаете

Физиотерапевт МГУ объяснил, как тренировать глубокие мышцы без тренажёров

Большинство людей, говоря о прессе, представляют себе "кубики" — внешние мышцы, которые формируют рельеф. Но за видимой поверхностью скрывается глубинная система, без которой тело не может работать гармонично. Речь о поперечной мышце живота — невидимом, но решающем элементе, отвечающем за стабильность, осанку и здоровье позвоночника.

Что делает поперечную мышцу особенной

Поперечная мышца живота (transversus abdominis) — это своего рода внутренний корсет, опоясывающий брюшную полость и поясницу. Она располагается под косыми и прямыми мышцами живота, образуя своеобразный "пояс безопасности".

Основные функции этой мышцы впечатляют:

  • поддерживает позвоночник и таз в стабильном положении во время любых движений;

  • регулирует внутрибрюшное давление, влияя на дыхание, работу органов и даже родовую деятельность;

  • защищает поясницу от перегрузок;

  • улучшает спортивные результаты, помогая выполнять силовые упражнения безопасно.

Если эта мышца слабо развита, тело теряет внутреннюю опору, а нагрузка перераспределяется неправильно — отсюда хроническая боль в пояснице, плохая осанка и быстрое утомление даже при лёгких нагрузках.

Сравнение: видимый пресс и глубокий

Параметр Прямая мышца живота Поперечная мышца живота
Основная функция Создание рельефа ("кубики") Стабилизация позвоночника
Глубина расположения Поверхностная Самая глубокая
Участвует в дыхании Слабо Активно
Эстетический эффект Высокий Незаметен
Влияние на осанку Косвенное Прямое

Многие спортсмены тратят часы на скручивания и подъёмы ног, укрепляя только внешние слои, забывая о внутреннем "якоре". Именно поэтому у людей с накачанным прессом нередко появляются боли в спине — мышцы работают несбалансированно.

Советы шаг за шагом: как активировать поперечную мышцу

  1. Втягивание живота (активация)
    Лягте на спину, ноги согнуты. Сделайте вдох, а на выдохе мягко втяните живот, словно застёгиваете узкое платье. Не задерживайте дыхание. Удерживайте 10 секунд, повторите 5 раз.

  2. Планка с контролем дыхания
    Встаньте на предплечья и носки. Втяните живот, удерживая спину ровной. Следите, чтобы дыхание оставалось спокойным. Начните с 20 секунд и постепенно увеличивайте время.

  3. "Мёртвый жук"
    Лягте на спину, поднимите руки и согнутые ноги. Напрягите пресс, затем медленно выпрямите одну ногу и противоположную руку. Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз на каждую сторону.

  4. Походка лёжа
    Лежа на спине, опускайте ноги поочерёдно до касания пола. Главное — держать поясницу прижатой. Это упражнение мягко включает поперечную мышцу, идеально подходит новичкам.

Регулярная активация этой мышцы — залог здорового позвоночника и мощного кора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение упражнений на пресс с чрезмерным прогибом в пояснице.
    Последствие: боль и микротравмы в поясничном отделе.
    Альтернатива: планка или "мёртвый жук", где поясница стабилизирована.

  • Ошибка: задержка дыхания во время упражнений.
    Последствие: повышение давления, головокружение.
    Альтернатива: ритмичное дыхание, синхронное с движением.

  • Ошибка: чрезмерное внимание к "кубикам" и пренебрежение глубинными мышцами.
    Последствие: неустойчивость корпуса.
    Альтернатива: 2-3 упражнения на поперечную мышцу в каждой тренировке.

А что если вы мало двигаетесь?

Даже при сидячем образе жизни эту мышцу можно тренировать. Простое дыхание "животом" или "вакуум" в положении сидя уже активирует внутренние мышцы. Включайте короткие сеансы активации — утром перед завтраком или во время перерывов на работе.

Если вы восстанавливаетесь после травмы или родов, начните с мягких изометрических упражнений без движения таза — они укрепляют кор без нагрузки на суставы.

Плюсы и минусы тренировок с оборудованием и без

Подход Плюсы Минусы
Без оборудования Можно заниматься где угодно, безопасно для начинающих Требуется концентрация и контроль дыхания
С оборудованием (фитбол, резинки) Добавляет разнообразие, повышает нагрузку Повышает риск ошибок при неправильной технике

FAQ

Как понять, что я активирую правильную мышцу?
При втягивании живота живот как бы "проваливается" внутрь, а поясница остаётся неподвижной — это верный сигнал активации.

Можно ли прокачать поперечную мышцу без спортзала?
Да, все упражнения выполняются с собственным весом тела, без тренажёров.

Сколько раз в неделю стоит тренировать эту зону?
Достаточно 3-4 коротких сессий по 10-15 минут, но с акцентом на качество выполнения.

Помогает ли тренировка поперечной мышцы избавиться от боли в спине?
Да, укрепление внутреннего кора снимает нагрузку с позвоночника и снижает риск хронической боли.

Мифы и правда

Миф: если качать пресс, спина станет крепкой.
Правда: только упражнения на глубокие мышцы, включая поперечную, обеспечивают настоящую стабильность.

Миф: поперечная мышца нужна только спортсменам.
Правда: она важна каждому — от офисного работника до пожилого человека.

Миф: её нельзя "прокачать", потому что она глубоко.
Правда: можно, если соблюдать технику дыхания и напряжения.

3 интересных факта

  1. Во время смеха и кашля именно поперечная мышца помогает удерживать внутренние органы.

  2. Исследования показывают: активация этой мышцы уменьшает риск травм поясницы на 40-50%.

  3. У певцов и йогов она развита особенно сильно благодаря постоянной работе дыхательного аппарата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт: после 40 лет избавиться от абдоминального жира можно только при регулярных тренировках вчера в 22:26
Жир на животе после 40: убираем навсегда с помощью 6 упражнений от эксперта

После 40 лет похудеть в области живота становится сложнее, но возможно. Фитнес-эксперт объясняет, какие упражнения помогут вернуть плоский живот и энергию.

Читать полностью » Ортопед Максим Саутин рассказал, почему опасно поднимать тяжести с наклоном вперёд вчера в 21:16
Один наклон — и минус поясница: как поднимать тяжести, чтобы не слечь

Как поднимать тяжёлые предметы без вреда для спины? Врач-ортопед объясняет, почему важно работать ногами, а не спиной, и показывает правильную технику подъёма.

Читать полностью » Арнольд Шварценеггер рассказал о волновых тренировках для развития силы без перегрузки вчера в 20:28
Стань сильнее без надрыва: система Шварценеггера, которую скрывают тренеры

Арнольд Шварценеггер делится методом, который помогает развить силу быстрее и безопаснее. Узнайте, как работает волновая схема 5–3–4–2 и кому она подойдёт.

Читать полностью » Приседания со штангой — базовое упражнение для ног в зале и дома вчера в 19:50
Угадали? Эти упражнения помогут вам получить ноги, о которых мечтают все

Сильные ноги — это не только красота, но и стабильность тела. Узнайте, какие упражнения помогут прокачать все группы мышц и добиться идеального рельефа.

Читать полностью » Тренировки с медболом укрепляют мышцы и улучшают выносливость вчера в 19:10
Один мяч — сто упражнений: универсальный способ прокачать тело без спортзала

Этот круглый утяжелитель способен заменить гантели и тренажёры. Узнайте, как медбол помогает развить силу, координацию и ловкость.

Читать полностью » Пилатес помогает укрепить мышцы ног и ягодиц без перегрузки — мнение инструкторов вчера в 18:50
Без приседаний и бурпи: секрет стройных ног в мягких движениях

Пилатес способен заменить интенсивные тренировки. Узнайте, как мягкие упражнения всего за 15 минут помогут подтянуть ноги и ягодицы.

Читать полностью » Мембранная куртка и термобельё защищают бегунов от переохлаждения в дождливую погоду — рекомендации тренеров вчера в 18:10
Мокрая трасса — не помеха, а вызов: секрет комфорта, когда небо решило проверить на прочность

Дождь не повод отменять пробежку. Узнайте, как подобрать одежду и обувь, чтобы тренировки под осенними ливнями приносили только пользу.

Читать полностью » Плавание помогает сжигать до 600 калорий в час и укрепляет мышцы всего тела вчера в 17:50
Минус килограммы, плюс уверенность: плавание сжигает жир, даже когда вы отдыхаете

Плавание укрепляет тело и успокаивает разум. Узнайте, как занятия в бассейне меняют фигуру, настроение и здоровье без изнурительных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus возглавили рейтинг подержанных иномарок в России
Культура и шоу-бизнес
Каллум Тернер и Адриа Архона снимутся в философской драме "Alone Together" режиссёра Бена Шаррока
Спорт и фитнес
Лучшая тренировка для контроля над телом и улучшения выносливости — фартлек
Еда
Ассоциация итальянской кухни заявила, что паста e fagioli — символ аутентичного Неаполя
Наука
Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи
Дом
Эксперты по интерьеру перечислили факторы, мешающие создать комфортную кухню
Красота и здоровье
Онколог Бамматов: у Маргариты Симоньян высокие шансы полностью вылечиться от рака
ПФО
В центре Пензы сохраняются ограничения на мобильный интернет — заявление Минцифры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet