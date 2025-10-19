Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:10

В теле спрятан невидимый двигатель — и он сильнее, чем вы думаете

Планка и становая тяга укрепляют мышцы кора — врачи назвали безопасные упражнения для спины

Мышцы кора работают в каждом движении, которое мы совершаем — от простого поворота головы до прыжка или поднятия груза. Этот внутренний "каркас" поддерживает позвоночник, стабилизирует суставы и распределяет нагрузку по всему телу. Если кора слабая, страдает осанка, повышается риск травм, а даже лёгкие упражнения становятся сложными.

Разберём, из чего состоит кор, как проверить его силу и стабильность и какие тренировки помогут укрепить этот фундамент тела.

Что входит в мышцы кора

Кор — это не просто пресс. Это многослойная система из более чем десяти мышц, которые располагаются вокруг позвоночника, таза и живота. Они делятся на три уровня.

Наружный уровень

  • прямые и наружные косые мышцы живота;

  • широчайшие мышцы спины;

  • ягодичные мышцы;

  • приводящие мышцы бедра;

  • трапециевидные мышцы.

Средний уровень

  • внутренние косые мышцы живота;

  • мышцы, выпрямляющие позвоночник;

  • подостные мышцы.

Глубокий уровень

  • поперечные мышцы живота;

  • подвздошно-поясничные мышцы;

  • мышцы тазового дна;

  • диафрагма;

  • квадратная мышца поясницы;

  • многораздельные мышцы.

Все они работают как единый механизм. Одни удерживают позвоночник в стабильном положении, другие обеспечивают движение и передачу усилия между верхней и нижней частями тела.

Основные функции кора

Главная задача этой системы — стабилизировать корпус, а не просто сгибать туловище. Когда мышцы кора активны, они предотвращают излишний прогиб в пояснице, помогают сохранять равновесие и делают движения точными и экономичными.

Чем сильнее и выносливее кор, тем меньше риск перегрузки спины при подъёме тяжестей, выполнении приседаний, становой тяги или даже при бытовых действиях — поднятии ребёнка, переносе пакетов, уборке.

Функциональные упражнения с закрытой кинетической цепью, где конечности зафиксированы (например, отжимания, планки, тяга), дают лучший эффект для развития кора, чем изолированные скручивания.

Как проверить силу и стабильность кора

Оценить состояние кора можно с помощью тестов, основанных на системе Functional Movement Screen (FMS). Они позволяют понять, насколько эффективно тело удерживает стабильность и передаёт нагрузку.

Тест 1. Отжимание на стабильность корпуса

Лягте на пол, руки на уровне плеч (у мужчин — подбородка, у женщин — ключиц). Одним движением поднимите корпус, сохраняя прямую линию. Если спина не прогибается, грудь и живот отрываются от пола одновременно, а руки не смещаются — тест пройден. Попробуйте использовать бодибар или палку вдоль спины, чтобы контролировать прямую линию.

Тест 2. Планка

Примите положение на локтях и удерживайте тело 90 секунд. Поясница не должна провисать, плечи находятся над локтями, а ягодицы и пресс напряжены.

Тест 3. Боковая планка

Удерживайте положение 60 секунд, локоть — под плечом, стопы одна на другой. Тело образует ровную линию.

Тест 4. Подъём коленей или ног к турнику

Повисните на перекладине и выполните пять подъёмов коленей (для начинающих) или ног к турнику (для продвинутых). Главное — движение без рывков и компенсаций.

Тест 5. Становая тяга

Сделайте один повтор с комфортным весом. Если спина остаётся прямой, а движение плавное и без боли — задняя цепочка и кор развиты достаточно.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с простых упражнений: классическая планка, боковая планка, "походка медведя", отжимания с опорой.

  2. Следите за положением спины — она должна быть нейтральной. Используйте бодибар для контроля.

  3. Увеличивайте время удержания и количество подходов постепенно, не допуская дрожи или провисания.

  4. Переходите к динамическим движениям: подъём коленей в висе, становая тяга, броски медбола.

  5. Для продвинутого уровня добавляйте нестабильные поверхности — фитбол, петли TRX, баланс-борды.

Такая последовательность позволит развивать кор безопасно и равномерно.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: делать только скручивания.

  • Последствие: перегрузка поясницы, слабая стабилизация корпуса.

  • Альтернатива: функциональные упражнения — планка, тяги, выпады с удержанием корпуса.

  • Ошибка: игнорировать дыхание.

  • Последствие: слабое вовлечение диафрагмы и мышц тазового дна.

  • Альтернатива: тренировка дыхания — глубокие вдохи с акцентом на расширение живота, диафрагмальное дыхание.

  • Ошибка: выполнять упражнения с прогибом в пояснице.

  • Последствие: риск травмы позвоночника.

  • Альтернатива: держите нейтральную спину и напрягайте пресс, чтобы зафиксировать корпус.

  • Ошибка: излишняя спешка в усложнении.

  • Последствие: потеря техники, неравномерное развитие.

  • Альтернатива: переходите на следующий уровень только после уверенного выполнения тестов.

А что если у меня болит спина?

Если при упражнениях вы чувствуете дискомфорт, вероятно, мышцы кора не справляются с задачей стабилизации. В этом случае уменьшите нагрузку и временно замените динамические упражнения на статические — планку, "кошка-верблюд", растяжку. Обратитесь к физиотерапевту: он поможет определить, какие мышцы ослаблены, и подберёт безопасные модификации.

Плюсы и минусы разных видов тренировки кора

Плюсы функциональных упражнений:

  • развивают силу и выносливость одновременно;

  • повышают координацию и баланс;

  • улучшают осанку и уменьшают риск травм.

Минусы:

  • требуют больше концентрации;

  • при неправильной технике могут привести к перегрузке суставов.

Плюсы изолированных упражнений:

  • проще освоить новичкам;

  • позволяют акцентировать нагрузку на одной зоне.

Минусы:

  • не развивают стабилизацию;

  • ограничивают функциональность движения.

Лучший вариант — комбинировать оба типа, постепенно усложняя задания.

Частые вопросы

Как часто тренировать кор?
Достаточно 3-4 раз в неделю. Мышцы кора работают почти в каждом упражнении, поэтому им нужно время на восстановление.

Можно ли качать пресс каждый день?
Нет. Постоянные нагрузки мешают восстановлению. Дайте мышцам хотя бы сутки отдыха между тренировками.

Что лучше для кора — планка или скручивания?
Планка безопаснее и эффективнее: она активирует все слои мышц и учит удерживать стабильность корпуса.

Сколько нужно держать планку?
Для начала — 30-40 секунд. Постепенно доведите время до 90 секунд. Главное — не длительность, а качество позы.

Мифы и правда

  • Миф: сильный пресс равен сильному кору.

  • Правда: пресс — лишь часть сложной системы. Без участия спины, диафрагмы и таза стабильности не будет.

  • Миф: чтобы укрепить кор, нужно делать сотни скручиваний.

  • Правда: достаточно нескольких функциональных упражнений, где мышцы работают в изометрическом режиме.

  • Миф: планка безопасна для всех.

  • Правда: при болях в пояснице и слабых плечах её нужно модифицировать — делать с колен или с опорой.

Три интересных факта о коре

  • Мышцы кора активируются ещё до начала движения — за долю секунды до того, как вы поднимете руку или ногу.

  • Сильный кор улучшает дыхание и работу внутренних органов.

  • Исследования показывают, что у бегунов с развитым кором меньше травм коленей и голеностопов.

Анатомия силы

Кор — это основа любой активности. Он соединяет верх и низ тела, превращая их в единую систему. Развитие этих мышц не требует сложного оборудования — достаточно коврика, пары гантелей и внимательности к технике.

Тренируйте кор регулярно, и вы заметите, как становятся устойчивее движения, ровнее осанка и исчезает напряжение в спине. Сильный центр тела — это не просто спортивная цель, а инвестиция в здоровье и качество жизни.

