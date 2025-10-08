Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение вакуум
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:14

Не пресс решает, а мышцы кора: ошибка, из-за которой страдает спина

Тренер Бубнис заявил, что регулярные упражнения на кор укрепляют позвоночник

Хорошая осанка, крепкая спина и подтянутый живот — всё это результат не только диеты или кардионагрузок, но и правильно тренированных мышц кора. Этот комплекс — не просто о красивом прессе, а о здоровье позвоночника, устойчивости тела и уверенности в каждом движении.

Что такое мышцы кора и зачем они нужны

К мышцам кора относятся не только кубики пресса, как часто думают новички. Это целая система, включающая передние, боковые и глубокие мышцы живота, поясницу и выпрямляющие мышцы позвоночника. Именно они поддерживают тело в равновесии, участвуют в каждом наклоне, шаге, подъёме руки или ноги.

Если этот каркас ослабевает, страдает всё тело: появляется боль в пояснице, ухудшается координация, снижается выносливость. Поэтому укрепление кора — не модная прихоть, а необходимость для всех, кто хочет двигаться без ограничений.

Основные упражнения для сильного кора

Персональный тренер Дэниел Бубнис рекомендует выполнять базовый комплекс трижды в неделю. Уже через пару недель вы почувствуете, как тело становится устойчивее, а движения — увереннее.

1. Мини-приседание с фиксацией

Лягте на спину, согните колени, поставьте ступни на ширине бёдер. Скрестите руки на груди, слегка приподнимите подбородок и напрягите пресс. Поднимите плечи и верхнюю часть спины, удерживая поясницу на полу. Задержитесь на секунду, затем медленно опуститесь. Повторите 10 раз.

2. Скручивание с поворотом

Исходное положение то же. Вытяните ноги, заведите руки за голову. Одновременно поднимитесь от пола, подтягивая колено к противоположному локтю. Сконцентрируйтесь на вращении корпуса, а не на движении рук. Повторите на обе стороны по 10 раз.

3. Планка — королева упражнений

Встаньте на четвереньки, вытяните ноги назад и выровняйте тело в одну линию. Можно выполнять на локтях или ладонях. Втяните живот, держите спину прямой. Начните с 10 секунд, постепенно увеличивайте время до минуты без перерыва.

4. "Дотянись до пальцев ног"

Лёжа на спине, поднимите ноги под углом 90°. Руки вытяните вверх, потянитесь к стопам, отрывая плечи от пола. Главное — не махать руками, а работать мышцами живота. Сделайте 10 повторений.

5. "Кобра" из йоги

Лягте на живот, согните руки, поставьте ладони под плечи. Соедините ноги, напрягите пресс и ягодицы, поднимите грудную клетку вверх, слегка прогибая спину. Удерживайте позу 5-10 секунд. Это упражнение укрепляет поясницу и улучшает осанку.

Советы шаг за шагом

  1. Перед тренировкой разогрейте мышцы лёгкой растяжкой.

  2. Во время упражнений держите пресс в напряжении — он должен быть "включён" всё время.

  3. Дышите ровно: не задерживайте дыхание при усилии.

  4. После комплекса сделайте заминку — это поможет снизить напряжение в пояснице.

  5. Следите за прогрессом: фиксируйте время удержания планки или количество повторений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполняете упражнения рывками.
Последствие: нагрузка уходит в шею и поясницу, повышая риск травм.
Альтернатива: двигайтесь медленно и осознанно, удерживайте каждое положение 1-2 секунды.

Ошибка: тренируетесь без регулярности.
Последствие: мышцы не адаптируются, прогресс минимальный.
Альтернатива: занимайтесь хотя бы трижды в неделю, добавляя упражнения в утреннюю зарядку.

Ошибка: пренебрегаете дыханием.
Последствие: повышается давление, появляется головокружение.
Альтернатива: на усилии выдыхайте, на расслаблении вдыхайте.

Плюсы и минусы тренировок кора

Плюсы Минусы
Улучшение осанки Требует регулярности
Снижение боли в спине Не подходит при острых травмах
Укрепление пресса и поясницы Первое время возможна усталость
Повышение выносливости Нужен контроль техники
Улучшение координации Без растяжки может возникнуть зажим

А что если…

Вы давно не занимались спортом или имеете проблемы со спиной? Начните с облегчённых вариантов: выполняйте планку на коленях, а скручивания — с минимальной амплитудой. Добавьте витамины группы B и магний — они поддерживают работу мышц и нервной системы.

Если вы чувствуете боль или головокружение, остановитесь и обратитесь к врачу или физиотерапевту.

Мифы и правда о мышцах кора

Миф 1. Пресс можно накачать только скручиваниями.
Правда. Кора включает десятки мышц — без планки и статических упражнений не обойтись.

Миф 2. Ежедневные тренировки ускорят результат.
Правда. Мышцам нужно время для восстановления. Оптимум — 3-4 раза в неделю.

Миф 3. У женщин укрепление кора сделает талию шире.
Правда. Наоборот: сильный внутренний пресс визуально делает живот плоским и поддерживает фигуру.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящие упражнения?
Новичкам подойдут базовые варианты без оборудования: планка, "кобра", частичные скручивания. Позже можно добавить фитбол или резиновые ленты.

Сколько длится тренировка?
Достаточно 15-20 минут, если упражнения выполняются правильно и без пауз.

Что лучше — силовые или статические упражнения?
И те и другие: динамика развивает подвижность, статика укрепляет глубокие мышцы.

Можно ли качать пресс каждый день?
Нет. Мышцам кора, как и другим, нужен отдых для восстановления.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При регулярных занятиях улучшения осанки и тонуса заметны уже через 2-3 недели.

3 интересных факта

  1. Мышцы кора участвуют даже в дыхании — при вдохе и выдохе стабилизируют грудную клетку.

  2. У бегунов сильный пресс помогает удерживать баланс и снижает нагрузку на суставы.

  3. Люди с развитым кором реже страдают бессонницей: ровное дыхание и тонус мышц снижают тревожность.

Исторический контекст

Первые тренировки для укрепления кора появились в начале XX века вместе с гимнастикой Пилатеса. Создатель метода, Джозеф Пилатес, считал, что "центр силы" тела находится именно в области живота. Современные фитнес-программы, от йоги до функционального тренинга, развивают эту идею, делая упор на баланс и осознанность движений.

