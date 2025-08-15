Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пресс
пресс
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Одно упражнение, способное изменить работу всего вашего корпуса

Почему начинающим рекомендуют укреплять корпус перед выполнением sit-up — данные тренеров

Сильный корпус — это не только про пресс и красивую осанку. Он работает каждый раз, когда вы идёте, наклоняетесь за сумкой, поднимаете ребёнка или бежите на автобус. Именно поэтому упражнения на мышцы кора должны быть в программе тренировок не реже, чем кардио или силовые. И, как ни странно, классические скручивания и подъёмы корпуса (sit-up) до сих пор остаются одним из базовых способов укрепить эту зону — если выполнять их правильно.

Почему новичкам не стоит спешить с подъёмами корпуса

Может показаться, что сесть из положения лёжа — проще простого. Но для многих начинающих это оказывается настоящим испытанием: недостаток контроля движений и слабые стабилизирующие мышцы мешают выполнить упражнение корректно.
Тренеры советуют сначала освоить статические упражнения вроде "мертвого жука" или "птичьей собаки" (dead bug, bird dog). Они помогают укрепить глубокие мышцы живота и научиться удерживать корпус в стабильном положении. Лишь после этого стоит переходить к динамическим вариантам вроде sit-up.

Какие мышцы работают при sit-up

  • Прямая мышца живота (rectus abdominis) — та самая "шестипаковая" зона, которая поддерживает внутренние органы и стабилизирует корпус.
  • Наружные и внутренние косые мышцы — отвечают за повороты и боковые наклоны, а вместе с прямой мышцей помогают поднять грудную клетку к тазу.
  • Подвздошно-поясничная мышца (iliopsoas) — ключевой сгибатель бедра, активируется при подъёме корпуса и в повседневных движениях: ходьбе, беге, приседаниях.
  • Прямая мышца бедра (rectus femoris) — часть квадрицепса, участвует в сгибании бедра и разгибании колена. При большом количестве повторов именно она может утомиться первой.
  • Вспомогательные мышцы — шейные сгибатели, грудные и даже плечевые, особенно если тянуть голову руками (что делать не рекомендуется).

Интересный факт: по данным Университета Нью-Мексико, sit-up не задействует поперечную мышцу живота (transverse abdominis) — ключевой элемент правильной осанки и защиты позвоночника. Поэтому для полноценной тренировки кора стоит добавить планку или "птичью собаку".

Как выполнять sit-up правильно

  • Лягте на спину, согните колени, стопы — на ширине бёдер.
  • Руки за головой, но не тяните ими шею.
  • На выдохе напрягите пресс и поднимите верхнюю часть корпуса.
  • На вдохе медленно опуститесь.

Совет: скрестите руки на груди, чтобы снизить нагрузку на шею и плечи.

Sit-up — полезное, но не универсальное упражнение. Оно отлично прокачивает переднюю поверхность корпуса, но не заменяет комплексную тренировку кора. Добавляйте статические упражнения и работу на боковые мышцы, чтобы укрепить тело со всех сторон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лор МакСпадден-Уокер представила упражнения для подвижности ног и спины сегодня в 18:50

Офисная привычка, которая убивает гибкость — и как её обмануть

Простые движения из йоги и мобилизации, которые можно делать даже в офисе, помогут вернуть суставам свободу и снять напряжение за пару минут.

Читать полностью » Тренер Степан назвал эффективные упражнения с собственным весом для домашних тренировок сегодня в 13:05

Как держать тело в тонусе, не выходя из квартиры: план от тренера

Тренер Степан рассказал, как поддерживать форму дома с помощью упражнений с собственным весом, и привёл комплекс для полноценной тренировки.

Читать полностью » Тренер Литовченко рассказал, как похудеть летом с помощью естественной активности сегодня в 12:01

Хочешь похудеть летом без спортзала? Вот секрет от фитнес-тренера

Тренер Сергей Литовченко рассказал, как похудеть летом без тренировок, добавив в жизнь простую активность — от ходьбы до игр с друзьями.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора сегодня в 11:18

Хочешь кубики на животе? Этот ролик сделает их быстрее, чем ты думаешь

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала ролик для пресса лучшим тренажёром для рельефного живота и объяснила, как правильно выполнять упражнение.

Читать полностью » Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки сегодня в 10:14

Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, что есть и пить после тренировки, чтобы быстрее восстановить мышцы и восполнить энергию без вреда для организма.

Читать полностью » Тренировки с весом тела рекомендовали в CDC как доступную альтернативу залу сегодня в 9:50

Простое движение, которое запускает мышцы и сердце как часовой механизм

Как превратить своё тело в лучший тренажёр: 20-минутная программа для силы, гибкости и выносливости без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью » Harvard Health: восстанавливающая йога помогает при болях во время менструации сегодня в 9:10

Эта практика способна превратить критические дни в время отдыха

Мягкие йога-асаны могут снять спазмы и улучшить настроение во время менструации. Узнайте 5 простых поз, которые легко выполнять дома или даже в постели.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные упражнения для пациентов с диабетом 2 типа сегодня в 8:50

Как простая прогулка по 15 минут может изменить жизнь с диабетом

Диабет 2 типа не приговор: как короткие прогулки и простые привычки помогли вернуть контроль над здоровьем и сахаром в крови.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Повадки диких кошек проявляются у домашних питомцев
Туризм

Летний отдых в Краснодарском крае с "всё включено" стал доступнее для семей с детьми — цены и примеры
Спорт и фитнес

Альтернативы подтягиваниям для укрепления верхней части тела по данным фитнес-инструкторов
Наука и технологии

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей
Садоводство

Садоводы поделились оптимальными сроками посадки капусты и правилами осеннего ухода
Авто и мото

Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3
Дом

Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста
Авто и мото

В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru