Тайный центр силы тела: что даёт ему свободу движения
Просыпаясь утром, мы часто тянемся, чтобы разбудить тело. Но задумывались ли вы, что мышцы кора — одни из самых работающих и при этом часто игнорируемых? Именно они отвечают не только за осанку, но и за подвижность, гибкость, а также снижают риск травм и болей в спине.
"Мышцы кора — это целая группа, которая работает без остановки, но о её растяжке вспоминают редко", — отмечает основатель Lyons Den Power Yoga Бетани Лайонс. — "А ведь это ключ к хорошей подвижности и здоровью спины".
Почему важно растягивать кор
К мышцам кора относятся мышцы живота, бёдер и поясницы. Они поддерживают таз и позвоночник, участвуют в движениях корпуса и бёдер. Благодаря им вы поднимаете пакеты с продуктами, переносите сумку или наклоняетесь за чем-то на пол. Растяжка этих мышц улучшает гибкость, нормализует работу мышц и помогает предотвратить боли в пояснице и шее.
Физиотерапевт Блейк Дирксен подчёркивает, что растяжка вводит новые паттерны движений, помогая "встряхнуть" тело, привыкшее к однообразной нагрузке. А разнообразие движений способствует питанию позвоночника и сохранению его подвижности.
Основы правильной растяжки
Тренер Линдси Клейтон советует двигаться медленно и осознанно, соединяя дыхание с каждым движением. Важно разнообразить упражнения, чтобы растянуть все группы мышц кора, и никогда не заходить за пределы комфорта — чрезмерное усилие может привести к травме.
5 упражнений для кора
Поза ребёнка (Balasana) — расслабляет спину и бёдра, снимает стресс.
- Сядьте на пятки, вытяните руки вперёд, лбом коснитесь пола.
- Можно изменить положение коленей для большего комфорта.
- Задержитесь на 10 вдохов.
Поза кобры (Bhujangasana) — растягивает переднюю поверхность живота.
- Лягте на живот, ладони под плечами, локти прижаты.
- Поднимите грудь и голову, чувствуя мягкое вытяжение.
- Держите 15-30 секунд.
Скрутка лёжа с одной ногой (Supta Matsyendrasana) — растягивает косые мышцы живота и ягодицы.
- Лягте на спину, согните одну ногу и заведите её через корпус.
- Плечи прижаты к полу, взгляд в противоположную сторону.
Скрутка сидя — снимает напряжение в пояснице.
Сядьте на край стула, ноги на полу.
Руки на плечах, поверните корпус в одну сторону, напрягите мышцы кора, затем расслабьтесь.
Кошка-корова (Marjariasana Bitilasana) — активирует весь позвоночник, улучшает подвижность.
- Стоя на четвереньках, чередуйте прогиб и округление спины в ритме дыхания.
- Можно закрыть глаза и добавить лёгкие круговые движения бёдрами.
Растягивая кор, вы не только улучшаете физическую форму, но и заботитесь о здоровье спины на долгие годы. Главное — регулярность, внимание к телу и разнообразие движений.
