Тайный центр силы тела: что даёт ему свободу движения

Просыпаясь утром, мы часто тянемся, чтобы разбудить тело. Но задумывались ли вы, что мышцы кора — одни из самых работающих и при этом часто игнорируемых? Именно они отвечают не только за осанку, но и за подвижность, гибкость, а также снижают риск травм и болей в спине.

"Мышцы кора — это целая группа, которая работает без остановки, но о её растяжке вспоминают редко", — отмечает основатель Lyons Den Power Yoga Бетани Лайонс. — "А ведь это ключ к хорошей подвижности и здоровью спины".

Почему важно растягивать кор

К мышцам кора относятся мышцы живота, бёдер и поясницы. Они поддерживают таз и позвоночник, участвуют в движениях корпуса и бёдер. Благодаря им вы поднимаете пакеты с продуктами, переносите сумку или наклоняетесь за чем-то на пол. Растяжка этих мышц улучшает гибкость, нормализует работу мышц и помогает предотвратить боли в пояснице и шее.

Физиотерапевт Блейк Дирксен подчёркивает, что растяжка вводит новые паттерны движений, помогая "встряхнуть" тело, привыкшее к однообразной нагрузке. А разнообразие движений способствует питанию позвоночника и сохранению его подвижности.

Основы правильной растяжки

Тренер Линдси Клейтон советует двигаться медленно и осознанно, соединяя дыхание с каждым движением. Важно разнообразить упражнения, чтобы растянуть все группы мышц кора, и никогда не заходить за пределы комфорта — чрезмерное усилие может привести к травме.

5 упражнений для кора

Поза ребёнка (Balasana) — расслабляет спину и бёдра, снимает стресс.

Сядьте на пятки, вытяните руки вперёд, лбом коснитесь пола.

Можно изменить положение коленей для большего комфорта.

Задержитесь на 10 вдохов.

Поза кобры (Bhujangasana) — растягивает переднюю поверхность живота.

Лягте на живот, ладони под плечами, локти прижаты.

Поднимите грудь и голову, чувствуя мягкое вытяжение.

Держите 15-30 секунд.

Скрутка лёжа с одной ногой (Supta Matsyendrasana) — растягивает косые мышцы живота и ягодицы.

Лягте на спину, согните одну ногу и заведите её через корпус.

Плечи прижаты к полу, взгляд в противоположную сторону.

Скрутка сидя — снимает напряжение в пояснице.

Сядьте на край стула, ноги на полу.

Руки на плечах, поверните корпус в одну сторону, напрягите мышцы кора, затем расслабьтесь.

Кошка-корова (Marjariasana Bitilasana) — активирует весь позвоночник, улучшает подвижность.

Стоя на четвереньках, чередуйте прогиб и округление спины в ритме дыхания.

Можно закрыть глаза и добавить лёгкие круговые движения бёдрами.

Растягивая кор, вы не только улучшаете физическую форму, но и заботитесь о здоровье спины на долгие годы. Главное — регулярность, внимание к телу и разнообразие движений.