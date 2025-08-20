Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение планка
Упражнение планка
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Неправильное напряжение пресса разрушает позвоночник: как избежать ошибки

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке

Задумывались ли вы, что на самом деле скрывается за привычной фразой "напряги корпус"? Многие уверены, что речь идёт лишь о прессе. Но всё куда сложнее — и интереснее. Включая мышцы кора, мы активируем целую систему, которая поддерживает позвоночник и таз, а не просто "качает кубики".

Что значит "включить кор"

Координация мышц кора — это не только прямые и косые мышцы живота. В работу вовлекаются глубокие мышцы (поперечная брюшная, многораздельные), диафрагма и даже мышцы тазового дна. Именно их согласованная работа формирует необходимую стабильность.

Физиотерапевт Джен Фрабони подчёркивает:

"Когда мы активируем кор, мы не только защищаем позвоночник от перегрузки, но и создаём безопасное условие для движения. Это не про максимальное напряжение, а про контроль дыхания и мягкую, но устойчивую фиксацию".

Интересный факт: исследования показывают, что правильное дыхание при упражнениях напрямую снижает риск травм поясницы — именно благодаря созданию внутрибрюшного давления.

Как научиться включать мышцы кора

Фрабони советует начать практику лёжа на спине. При вдохе расширяйте нижние рёбра в стороны, при выдохе представьте, что тазовое дно поднимается вверх, словно лифт. Вы должны почувствовать лёгкое, а не чрезмерное сокращение.

Далее этот навык можно переносить в упражнения:

  • Тяга или приседание с весом — вдох вниз, выдох вверх, фиксируя тазовое дно и пресс.
  • Планка — сохраняйте рёбра направленными к тазу, а с каждым выдохом слегка усиливайте напряжение.
  • Жим над головой — дыхание помогает удерживать стабильность корпуса при движении рук.
  • Даже в кардионагрузке (ходьба, бег) важно дышать не "грудью", а именно "рёбрами". Тогда мышцы кора работают естественно.

Почему это важно

Правильное "core bracing" даёт сразу несколько эффектов:

  • снижает нагрузку на позвоночник;
  • защищает от диастаза и проблем с тазовым дном;
  • делает движения эффективнее, позволяя включать ягодицы и плечевой пояс как "моторы" тела.

Фрабони отмечает:

"Когда мы подключаем весь кор — от тазового дна до спины, мы минимизируем лишние движения в позвоночнике и переносим усилие на главные мышцы-двигатели".

Интересно, что умение управлять кором полезно не только спортсменам. В обычной жизни это помогает избежать излишней раскачки при ходьбе, что снижает риск падений, особенно у пожилых людей.

Стоит ли держать пресс напряжённым всегда?

Нет. Эксперты предупреждают: постоянное избыточное напряжение приводит к боли и скованности. В покое лучше позволять мышцам расслабляться, а использовать "кор-брасинг" только тогда, когда это действительно нужно — при нагрузке.

Иными словами, включение кора — это не "жить с вечным напряжением", а умение управлять телом в нужный момент.

