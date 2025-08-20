Неправильное напряжение пресса разрушает позвоночник: как избежать ошибки

Задумывались ли вы, что на самом деле скрывается за привычной фразой "напряги корпус"? Многие уверены, что речь идёт лишь о прессе. Но всё куда сложнее — и интереснее. Включая мышцы кора, мы активируем целую систему, которая поддерживает позвоночник и таз, а не просто "качает кубики".

Что значит "включить кор"

Координация мышц кора — это не только прямые и косые мышцы живота. В работу вовлекаются глубокие мышцы (поперечная брюшная, многораздельные), диафрагма и даже мышцы тазового дна. Именно их согласованная работа формирует необходимую стабильность.

Физиотерапевт Джен Фрабони подчёркивает:

"Когда мы активируем кор, мы не только защищаем позвоночник от перегрузки, но и создаём безопасное условие для движения. Это не про максимальное напряжение, а про контроль дыхания и мягкую, но устойчивую фиксацию".

Интересный факт: исследования показывают, что правильное дыхание при упражнениях напрямую снижает риск травм поясницы — именно благодаря созданию внутрибрюшного давления.

Как научиться включать мышцы кора

Фрабони советует начать практику лёжа на спине. При вдохе расширяйте нижние рёбра в стороны, при выдохе представьте, что тазовое дно поднимается вверх, словно лифт. Вы должны почувствовать лёгкое, а не чрезмерное сокращение.

Далее этот навык можно переносить в упражнения:

Тяга или приседание с весом — вдох вниз, выдох вверх, фиксируя тазовое дно и пресс.

Планка — сохраняйте рёбра направленными к тазу, а с каждым выдохом слегка усиливайте напряжение.

Жим над головой — дыхание помогает удерживать стабильность корпуса при движении рук.

Даже в кардионагрузке (ходьба, бег) важно дышать не "грудью", а именно "рёбрами". Тогда мышцы кора работают естественно.

Почему это важно

Правильное "core bracing" даёт сразу несколько эффектов:

снижает нагрузку на позвоночник;

защищает от диастаза и проблем с тазовым дном;

делает движения эффективнее, позволяя включать ягодицы и плечевой пояс как "моторы" тела.

Фрабони отмечает:

"Когда мы подключаем весь кор — от тазового дна до спины, мы минимизируем лишние движения в позвоночнике и переносим усилие на главные мышцы-двигатели".

Интересно, что умение управлять кором полезно не только спортсменам. В обычной жизни это помогает избежать излишней раскачки при ходьбе, что снижает риск падений, особенно у пожилых людей.

Стоит ли держать пресс напряжённым всегда?

Нет. Эксперты предупреждают: постоянное избыточное напряжение приводит к боли и скованности. В покое лучше позволять мышцам расслабляться, а использовать "кор-брасинг" только тогда, когда это действительно нужно — при нагрузке.

Иными словами, включение кора — это не "жить с вечным напряжением", а умение управлять телом в нужный момент.