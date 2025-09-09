Зал запел — и началось: концерт Чеботиной вылился в судебный иск

28-летняя певица Люся Чеботина оказалась в центре судебного разбирательства. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Российского Авторского Общества (РАО), сумма требований составляет 160 тысяч рублей. Причиной конфликта стало обвинение артистки в незаконном исполнении композиций, принадлежащих Игорю Николаеву и Игорю Крутому, на её концерте "Первая леди".

Концерт, ставший поводом для иска

Шоу Чеботиной прошло в декабре прошлого года в зале Live Арена. Во время выступления, по данным РАО, прозвучал ряд песен, исполнение которых не было согласовано с правообладателями. В подобных случаях закон обязывает организаторов мероприятий заключать лицензионные договоры с авторами или организациями, представляющими их интересы. Однако в отношении концерта певицы таких соглашений найдено не было.

Позиция Российского Авторского Общества

РАО настаивает на том, что артистка нарушила закон. В официальных документах отмечено, что отсутствие лицензионного договора лишает авторов и правообладателей положенных им выплат за публичное исполнение их произведений.

"В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО, РАО обратилось в Арбитражный суд", — приводит издание выдержку из обращения Российского Авторского Общества.

Возможные последствия для артистки

Сумма иска составляет 160 тысяч рублей, однако на этом претензии к певице могут не закончиться. Источники сообщают, что в ближайшее время к делу подключится Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она намерена подать отдельный иск за нарушение смежных прав на фонограммы, оценив ущерб в 76 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма претензий может превысить 230 тысяч рублей.