Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Люся Чеботина
Люся Чеботина
© commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:53

Зал запел — и началось: концерт Чеботиной вылился в судебный иск

РАО подало в суд на Люсю Чеботину за исполнение песен Николаева и Крутого

28-летняя певица Люся Чеботина оказалась в центре судебного разбирательства. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Российского Авторского Общества (РАО), сумма требований составляет 160 тысяч рублей. Причиной конфликта стало обвинение артистки в незаконном исполнении композиций, принадлежащих Игорю Николаеву и Игорю Крутому, на её концерте "Первая леди".

Концерт, ставший поводом для иска

Шоу Чеботиной прошло в декабре прошлого года в зале Live Арена. Во время выступления, по данным РАО, прозвучал ряд песен, исполнение которых не было согласовано с правообладателями. В подобных случаях закон обязывает организаторов мероприятий заключать лицензионные договоры с авторами или организациями, представляющими их интересы. Однако в отношении концерта певицы таких соглашений найдено не было.

Позиция Российского Авторского Общества

РАО настаивает на том, что артистка нарушила закон. В официальных документах отмечено, что отсутствие лицензионного договора лишает авторов и правообладателей положенных им выплат за публичное исполнение их произведений.

"В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО, РАО обратилось в Арбитражный суд", — приводит издание выдержку из обращения Российского Авторского Общества.

Возможные последствия для артистки

Сумма иска составляет 160 тысяч рублей, однако на этом претензии к певице могут не закончиться. Источники сообщают, что в ближайшее время к делу подключится Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она намерена подать отдельный иск за нарушение смежных прав на фонограммы, оценив ущерб в 76 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма претензий может превысить 230 тысяч рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Звезда Disney Дебби Райан и музыкант Twenty One Pilots ждут ребёнка сегодня в 14:54

Звезда Disney и барабанщик Twenty One Pilots готовятся к новой роли в жизни

Актриса и барабанщик популярной группы поделились личной новостью, которая вызвала шквал эмоций у поклонников и коллег.

Читать полностью » Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении сегодня в 13:56

Вин Дизель оживит франшизу, которую считали забытой

Lionsgate запускает продолжение "Последнего охотника на ведьм". Вин Дизель вновь станет Колдером, а Майкл Кейн может вернуться к своей роли.

Читать полностью » Художник Стюарт Крэйг, лауреат трёх сегодня в 12:56

Человек, подаривший Хогвартс миллионам зрителей, больше не с нами

Он создавал миры, в которые верили миллионы зрителей. Но за каждым кадром стоял человек, без которого эти истории выглядели бы иначе.

Читать полностью » Дженнифер Энистон рассказала Glamour о своих косметических процедурах и уходе за собой сегодня в 11:06

Дженнифер Энистон ответила на слухи о пластике: неожиданное признание звезды

Дженнифер Энистон откровенно рассказала о своём уходе за собой после слухов о пластике и поделилась личной философией красоты.

Читать полностью » Принц Гарри посетит Лондон для участия в WellChild Awards сегодня в 10:01

Гарри возвращается в Лондон: чем закончится встреча с Карлом III

Принц Гарри возвращается в Лондон после долгого перерыва. Визит сулит важную встречу с королём Карлом III, но реакция Уильяма обещает быть жёсткой.

Читать полностью » Орландо Блум впервые прокомментировал разрыв с Кэти Перри в интервью Today сегодня в 9:57

Даже конец звучит как начало: Орландо Блум удивил признанием после разрыва

Орландо Блум впервые рассказал о разрыве с Кэти Перри и признался, что главное в его жизни сейчас — общая дочь Дейзи.

Читать полностью » Лариса Долина призналась, что позволяет себе бутерброд с хлебом и сыром после концертов сегодня в 8:10

Секреты фигуры Ларисы Долиной: один продукт стал главным в её жизни

Лариса Долина раскрыла личные правила питания и привычки, благодаря которым сохраняет стройность и энергию. Один ритуал стал для неё особенно важным.

Читать полностью » Radar Online: фильм Гарри о Диане может вызвать новый скандал в королевской семье сегодня в 7:05

Удар в сердце монархии: почему новый фильм Гарри страшнее его мемуаров

Принц Гарри готовит фильм о Диане, который может вызвать громкий скандал и навсегда разрушить его отношения с королевской семьей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Расход калорий при беге за 20 минут у мужчин и женщин разного веса
Дом

Мария Степанова назвала ключевые черты стиля бохо и правила гармонии в интерьере
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лебедева назвала пиво причиной накопления висцерального жира
Спорт и фитнес

Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года
Еда

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков
Наука и технологии

Возобновляемые источники и АЭС впервые обойдут уголь по выработке: прогноз МЭА на 2025-2026 годы
Питомцы

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet