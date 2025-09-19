Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 7:42

"Комбинация" под ударом: суд может переписать авторов легендарных хитов

Суд в Москве рассмотрит иск дочери продюсера "Комбинации" к РАО и Виталию Окорокову о правах на песни

Музыкальные хиты 90-х до сих пор вызывают споры о том, кому они принадлежат. Вокруг группы "Комбинация" разгорелся новый судебный конфликт: наследница продюсера и основателя коллектива Александра Шишинина заявила права на песни, которые стали символом целой эпохи. Среди них — легендарный "American boy" и не менее популярная "Russian girl". История обещает быть долгой и запутанной, ведь в ней переплелись вопросы авторских прав, наследства и личных амбиций участников.

Кто претендует на песни

Виктория Олейникова, дочь продюсера, уверена, что именно её отец был автором ряда текстов и музыки. Она представила завещание, по которому ей достались исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина. В иск включены 16 песен, составляющих основу репертуара группы. Ответчиками по делу выступают Российское авторское общество (РАО), издательство "Джем" и композитор Виталий Окороков.

На заседаниях суда также планирует присутствовать солистка "Комбинации" Татьяна Иванова, которая настаивает, что песни создавались усилиями самих исполнительниц и композитора.

В чём суть конфликта

Виталий Окороков резко отверг претензии наследницы. По его словам, Шишинин не писал ни текстов, ни музыки, а выполнял роль художественного руководителя, помогая формировать образ группы. По версии композитора, авторство песен принадлежит ему, Татьяне Ивановой и другим участницам коллектива.

"Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите", — сказал композитор Виталий Окороков.

Он также добавил, что не ожидал столь долгой популярности этих песен, но их актуальность подтверждает ценность авторского труда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что устного признания авторства достаточно.
    → Последствие: суд отклонит иск из-за отсутствия доказательств.
    → Альтернатива: хранить документы, рукописи, студийные черновики.

  • Ошибка: не обращаться в суд, надеясь на добровольное признание.
    → Последствие: потеря роялти и статуса наследника-правообладателя.
    → Альтернатива: юридически закрепить авторство через судебное решение.

  • Ошибка: игнорировать роль издателей и РАО.
    → Последствие: невыплата вознаграждений.
    → Альтернатива: напрямую работать с организациями, контролирующими авторские отчисления.

А что если…

А если суд встанет на сторону Виктории? Тогда все компании, которые распространяли песни, будут обязаны пересмотреть лицензионные договоры. Это может повлиять и на доходы участников "Комбинации". Если же суд поддержит Окорокова, то статус Шишинина останется как у менеджера, а наследники не смогут претендовать на авторское вознаграждение.

FAQ

Как узнать, кому принадлежат права на песню?
Данные о зарегистрированных авторах есть в РАО и Роспатенте. Можно заказать выписку.

Сколько стоят судебные разбирательства по авторским правам?
Стоимость зависит от сложности дела и гонорара юристов, в среднем от 100 тысяч рублей и выше.

Что лучше: договориться или судиться?
Для сохранения отношений выгоднее заключить мировое соглашение. Но если речь о больших доходах, суд часто оказывается единственным вариантом.

Мифы и правда

  • Миф: если песня известна, то она автоматически общая.
    Правда: автор всегда конкретен, даже если коллектив исполняет композицию.

  • Миф: наследники не могут претендовать на музыку.
    Правда: наследование распространяется и на авторские права.

  • Миф: раз песни звучат на радио, значит, их может использовать любой.
    Правда: радиостанции платят лицензионные сборы.

Интересные факты

  1. "American boy" в 90-е звучал не только в России, но и в клубах Восточной Европы.

  2. Композиции "Комбинации" часто попадали в телевизионные передачи и использовались в рекламах.

  3. В начале 2000-х песни группы стали популярны среди диджеев, которые делали ремиксы.

