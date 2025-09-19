"Комбинация" под ударом: суд может переписать авторов легендарных хитов

Музыкальные хиты 90-х до сих пор вызывают споры о том, кому они принадлежат. Вокруг группы "Комбинация" разгорелся новый судебный конфликт: наследница продюсера и основателя коллектива Александра Шишинина заявила права на песни, которые стали символом целой эпохи. Среди них — легендарный "American boy" и не менее популярная "Russian girl". История обещает быть долгой и запутанной, ведь в ней переплелись вопросы авторских прав, наследства и личных амбиций участников.

Кто претендует на песни

Виктория Олейникова, дочь продюсера, уверена, что именно её отец был автором ряда текстов и музыки. Она представила завещание, по которому ей достались исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина. В иск включены 16 песен, составляющих основу репертуара группы. Ответчиками по делу выступают Российское авторское общество (РАО), издательство "Джем" и композитор Виталий Окороков.

На заседаниях суда также планирует присутствовать солистка "Комбинации" Татьяна Иванова, которая настаивает, что песни создавались усилиями самих исполнительниц и композитора.

В чём суть конфликта

Виталий Окороков резко отверг претензии наследницы. По его словам, Шишинин не писал ни текстов, ни музыки, а выполнял роль художественного руководителя, помогая формировать образ группы. По версии композитора, авторство песен принадлежит ему, Татьяне Ивановой и другим участницам коллектива.

"Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите", — сказал композитор Виталий Окороков.

Он также добавил, что не ожидал столь долгой популярности этих песен, но их актуальность подтверждает ценность авторского труда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что устного признания авторства достаточно.

→ Последствие: суд отклонит иск из-за отсутствия доказательств.

→ Альтернатива: хранить документы, рукописи, студийные черновики.

Ошибка: не обращаться в суд, надеясь на добровольное признание.

→ Последствие: потеря роялти и статуса наследника-правообладателя.

→ Альтернатива: юридически закрепить авторство через судебное решение.

Ошибка: игнорировать роль издателей и РАО.

→ Последствие: невыплата вознаграждений.

→ Альтернатива: напрямую работать с организациями, контролирующими авторские отчисления.

А что если…

А если суд встанет на сторону Виктории? Тогда все компании, которые распространяли песни, будут обязаны пересмотреть лицензионные договоры. Это может повлиять и на доходы участников "Комбинации". Если же суд поддержит Окорокова, то статус Шишинина останется как у менеджера, а наследники не смогут претендовать на авторское вознаграждение.

FAQ

Как узнать, кому принадлежат права на песню?

Данные о зарегистрированных авторах есть в РАО и Роспатенте. Можно заказать выписку.

Сколько стоят судебные разбирательства по авторским правам?

Стоимость зависит от сложности дела и гонорара юристов, в среднем от 100 тысяч рублей и выше.

Что лучше: договориться или судиться?

Для сохранения отношений выгоднее заключить мировое соглашение. Но если речь о больших доходах, суд часто оказывается единственным вариантом.

Мифы и правда

Миф: если песня известна, то она автоматически общая.

Правда: автор всегда конкретен, даже если коллектив исполняет композицию.

Миф: наследники не могут претендовать на музыку.

Правда: наследование распространяется и на авторские права.

Миф: раз песни звучат на радио, значит, их может использовать любой.

Правда: радиостанции платят лицензионные сборы.

Интересные факты