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  • Опубликована сегодня в 13:29

Сравнение Ким Кардашьян и Бьянки Цензори: поклонники вновь обсуждают схожесть нарядов

Ким Кардашьян в "бельевом стиле": новый образ вызвал сравнения с Бьянкой Цензори

Поклонники Канье Уэста продолжают сравнивать его нынешнюю супругу Бьянку Цензори с бывшей женой Ким Кардашьян. Недавно Ким появилась в Лос-Анджелесе в провокационном наряде, который вызвал ассоциации с откровенными образами Бьянки. Модель распустила длинные светлые волосы и подчеркнула внешность макияжем в золотисто-коричневых тонах.

Однако основное внимание привлек её наряд: облегающее боди с глубоким декольте и белые прозрачные леггинсы, которые поклонники назвали "бельевым стилем".

Это сочетание напомнило фанатам образы Цензори, и многие обвинили Кардашьян в копировании стиля новой избранницы Уэста.

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