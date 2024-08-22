Сравнение Ким Кардашьян и Бьянки Цензори: поклонники вновь обсуждают схожесть нарядов

Поклонники Канье Уэста продолжают сравнивать его нынешнюю супругу Бьянку Цензори с бывшей женой Ким Кардашьян. Недавно Ким появилась в Лос-Анджелесе в провокационном наряде, который вызвал ассоциации с откровенными образами Бьянки. Модель распустила длинные светлые волосы и подчеркнула внешность макияжем в золотисто-коричневых тонах.
Однако основное внимание привлек её наряд: облегающее боди с глубоким декольте и белые прозрачные леггинсы, которые поклонники назвали "бельевым стилем".
Это сочетание напомнило фанатам образы Цензори, и многие обвинили Кардашьян в копировании стиля новой избранницы Уэста.
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