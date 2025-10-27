Оскары не спасают от долгов: почему автор "Крестного отца" выставил личные часы на аукцион

Фрэнсис Форд Коппола, автор легендарных "Крестных отцов" и "Апокалипсиса сегодня", снова оказался в центре внимания — но не из-за нового фильма. На этот раз речь идёт о финансовых трудностях режиссёра, которые вынудили его расстаться с частью личных ценностей. Уже в декабре 2025 года на аукционе Phillips появится его коллекция часов, созданных и собранных на протяжении десятилетий.

Коллекция с историей

В числе выставленных лотов — семь уникальных моделей. Особое место занимает экземпляр, созданный Копполой совместно со швейцарской мануфактурой F.P. Journe. Эта модель с изображением руки в перчатке, пальцы которой "отсчитывают" время, впервые появилась в 2014 году. Несколько таких часов выпустили ограниченной серией, а один из них был продан на благотворительном аукционе Only Watch за пять миллионов долларов.

Кроме того, под молоток уйдут редкие экземпляры Patek Philippe, включая модели Calatrava и World Time, а также Blancpain Minute Repeater, IWC Chronograph, ещё одни F.P. Journe и Breguet Classique. Их стоимость оценивается от нескольких тысяч до сотен тысяч долларов.

"Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву", — сказал режиссёр Фрэнсис Форд Коппола.

Режиссёр не скрывает, что привык финансировать свои картины самостоятельно, даже если это оборачивалось огромными долгами. В начале 1990-х его задолженность перед кредиторами составляла около 98 миллионов долларов — сумма, от которой большинство кинематографистов оправились бы с трудом.

Когда искусство становится роскошью

Последний фильм Копполы "Мегалополис" вышел в 2024 году и стал для него главным финансовым риском. Производство обошлось более чем в 100 миллионов долларов, из которых значительную часть режиссёр оплатил из собственного кармана. Несмотря на амбициозный замысел, лента не смогла заинтересовать массового зрителя и собрала в прокате всего 14,4 миллиона.

"Многие из моих фильмов со временем окупаются", — отметил обладатель пяти премий "Оскар" Фрэнсис Форд Коппола.

Так произошло с "Апокалипсисом сегодня": этот фильм изначально погрузил создателя в долги, но позже принёс около 150 миллионов долларов. Коппола верит, что "Мегалополис" повторит судьбу классических работ, когда зритель оценит его глубину и масштаб.

Почему режиссёр не сдаётся

Многие в индустрии удивлены, почему мэтр Голливуда продолжает рисковать. Ответ прост: для Копполы кино — не бизнес, а форма личного высказывания. Он признаётся, что всегда хотел сохранить творческую независимость и не зависеть от крупных студий, даже если это значит финансировать съёмки самому.

Такой подход уже не раз приводил к кризисам. После съёмок "Дракулы" и "Клуба Коттон" он закладывал имущество, чтобы закрыть долги. Тем не менее, режиссёр считает, что именно эта независимость позволила ему создать кино, которое стало частью истории.

Что означают эти часы

Коллекция Копполы — отражение целой эпохи, в которой роскошь, ремесло и кинематограф пересекались на грани искусства. Каждые часы — напоминание о времени, когда режиссёр снимал "Крестного отца" или работал над "Разговором". Они — часть его биографии, превращённая в предмет коллекционирования.

Любопытно, что среди режиссёров увлечение часовыми шедеврами не редкость. Стэнли Кубрик, например, носил Omega Speedmaster, а Мартин Скорсезе сотрудничал с Rolex. Но только Коппола решился превратить своё увлечение в арт-объект, создавая собственную модель.

Ошибки и последствия

Иногда художники совершают одни и те же ошибки — верят, что гений окупит себя без расчёта. Коппола вложил миллионы в проект, рассчитывая на успех, а получил очередной виток долгов. Последствия очевидны — вынужденная продажа личных вещей, временное банкротство, но альтернатива ещё хуже: потеря свободы творчества.

Именно поэтому режиссёр отказывается от крупных инвесторов и стримингов, хотя и признаёт, что в современном мире кино без платформ не выжить.

"У меня нет денег, потому что я вложил всё, что занял, в создание "Мегалополиса". Они практически закончились", — пояснил Коппола в беседе с музыкальным продюсером Риком Рубином в подкасте Tetragrammaton.

А что если "Мегалополис" всё-таки оправдает надежды?

Фильм может обрести вторую жизнь — как это случилось с "Бегущим по лезвию" или "Шоу Трумана", когда спустя годы зрители пересмотрели свои оценки. Стриминговые сервисы способны вернуть картину в поле внимания, особенно если появится режиссёрская версия. В конце концов, история кино знает немало примеров, когда коммерческий провал становился культурной победой.

Три любопытных факта

• Коппола владеет винодельней в Калифорнии, доходы от которой долгое время помогали финансировать его фильмы.

• В 1970-е он основал собственную студию American Zoetrope, где начинали Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

• Среди личных увлечений режиссёра — архитектура и дизайн, и именно эти интересы помогли ему разработать концепцию собственных часов.