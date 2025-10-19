Постоянная усталость и ломкие ногти? Врач рассказала, чего не хватает вашему организму
Врач Анастасия Якимова рассказала о важности меди для здоровья человека и предупредила, что её дефицит может привести к целому ряду неприятных последствий. В беседе с порталом "Петербург2" эксперт отметила, что недостаток этого микроэлемента часто маскируется под банальную усталость, из-за чего люди долго не обращаются к врачу.
"При дефиците меди нередко возникает онемение в руках и ногах, а также появляется ломкость волос и ногтей", — сообщила Анастасия Якимова.
Симптомы дефицита меди
Анастасия Якимова перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание:
-
постоянная слабость и сонливость;
-
снижение памяти и умственной активности;
-
онемение или покалывание в конечностях;
-
ломкость волос, ногтей, сухость кожи;
-
бледность и анемия.
Эти симптомы часто путают с авитаминозом или переутомлением, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а пройти лабораторное обследование.
"Очень часто нехватку этого элемента можно спутать с авитаминозом или обычной усталостью", — добавила врач.
Как восполнить дефицит
По словам специалистов, оптимальный уровень меди можно поддерживать за счёт сбалансированного питания. Продукты, богатые медью, — это прежде всего:
-
морепродукты (устрицы, кальмары, креветки);
-
орехи и семена (особенно кешью и подсолнечник);
-
цельнозерновые крупы и бобовые;
-
тёмный шоколад и какао;
-
печень и говядина.
Однако при выраженном дефиците врач может назначить минеральные добавки, но принимать их следует только после анализов. Избыток меди также вреден — он может вызывать тошноту, головные боли и нарушения работы печени.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать хроническую усталость и рассеянность.
Последствие: Прогрессирующий дефицит меди и анемия.
Альтернатива: Обратиться к врачу и сдать анализ на микроэлементы.
-
Ошибка: Самостоятельно принимать БАДы с медью.
Последствие: Избыточное накопление элемента и интоксикация.
Альтернатива: Подбор препаратов после консультации специалиста.
-
Ошибка: Исключить из рациона мясо и орехи без замены.
Последствие: Дефицит меди, цинка и железа.
Альтернатива: Вегетарианцам — употреблять бобовые и семена.
Таблица: продукты с высоким содержанием меди
|Продукт
|Количество меди (мг/100 г)
|Комментарий
|Устрицы
|4,5
|Один из лучших источников микроэлемента
|Печень говяжья
|3,0
|Также содержит железо и витамин B12
|Кешью
|2,2
|Удобный перекус для восполнения меди
|Какао-порошок
|1,8
|Полезен в умеренном количестве
|Гречневая крупа
|0,7
|Подходит для ежедневного рациона
Почему медь так важна
Медь — один из ключевых микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Она участвует в синтезе коллагена, помогает усваивать железо и поддерживает здоровье иммунной и нервной систем.
При недостатке меди нарушаются процессы кроветворения, обмен веществ и работа мозга. Врач подчеркнула, что дефицит этого элемента может проявляться в виде хронической усталости, ухудшения памяти и проблем с концентрацией внимания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru