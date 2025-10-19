Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:43

Постоянная усталость и ломкие ногти? Врач рассказала, чего не хватает вашему организму

Врач Анастасия Якимова рассказала, чем опасен дефицит меди для организма

Врач Анастасия Якимова рассказала о важности меди для здоровья человека и предупредила, что её дефицит может привести к целому ряду неприятных последствий. В беседе с порталом "Петербург2" эксперт отметила, что недостаток этого микроэлемента часто маскируется под банальную усталость, из-за чего люди долго не обращаются к врачу.

"При дефиците меди нередко возникает онемение в руках и ногах, а также появляется ломкость волос и ногтей", — сообщила Анастасия Якимова.

Симптомы дефицита меди

Анастасия Якимова перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • постоянная слабость и сонливость;

  • снижение памяти и умственной активности;

  • онемение или покалывание в конечностях;

  • ломкость волос, ногтей, сухость кожи;

  • бледность и анемия.

Эти симптомы часто путают с авитаминозом или переутомлением, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а пройти лабораторное обследование.

"Очень часто нехватку этого элемента можно спутать с авитаминозом или обычной усталостью", — добавила врач.

Как восполнить дефицит

По словам специалистов, оптимальный уровень меди можно поддерживать за счёт сбалансированного питания. Продукты, богатые медью, — это прежде всего:

  • морепродукты (устрицы, кальмары, креветки);

  • орехи и семена (особенно кешью и подсолнечник);

  • цельнозерновые крупы и бобовые;

  • тёмный шоколад и какао;

  • печень и говядина.

Однако при выраженном дефиците врач может назначить минеральные добавки, но принимать их следует только после анализов. Избыток меди также вреден — он может вызывать тошноту, головные боли и нарушения работы печени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать хроническую усталость и рассеянность.
    Последствие: Прогрессирующий дефицит меди и анемия.
    Альтернатива: Обратиться к врачу и сдать анализ на микроэлементы.

  • Ошибка: Самостоятельно принимать БАДы с медью.
    Последствие: Избыточное накопление элемента и интоксикация.
    Альтернатива: Подбор препаратов после консультации специалиста.

  • Ошибка: Исключить из рациона мясо и орехи без замены.
    Последствие: Дефицит меди, цинка и железа.
    Альтернатива: Вегетарианцам — употреблять бобовые и семена.

Таблица: продукты с высоким содержанием меди

Продукт Количество меди (мг/100 г) Комментарий
Устрицы 4,5 Один из лучших источников микроэлемента
Печень говяжья 3,0 Также содержит железо и витамин B12
Кешью 2,2 Удобный перекус для восполнения меди
Какао-порошок 1,8 Полезен в умеренном количестве
Гречневая крупа 0,7 Подходит для ежедневного рациона

Почему медь так важна

Медь — один из ключевых микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Она участвует в синтезе коллагена, помогает усваивать железо и поддерживает здоровье иммунной и нервной систем.

При недостатке меди нарушаются процессы кроветворения, обмен веществ и работа мозга. Врач подчеркнула, что дефицит этого элемента может проявляться в виде хронической усталости, ухудшения памяти и проблем с концентрацией внимания.

