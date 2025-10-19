Постоянная усталость и ломкие ногти? Врач рассказала, чего не хватает вашему организму

Врач Анастасия Якимова рассказала о важности меди для здоровья человека и предупредила, что её дефицит может привести к целому ряду неприятных последствий. В беседе с порталом "Петербург2" эксперт отметила, что недостаток этого микроэлемента часто маскируется под банальную усталость, из-за чего люди долго не обращаются к врачу.

"При дефиците меди нередко возникает онемение в руках и ногах, а также появляется ломкость волос и ногтей", — сообщила Анастасия Якимова.

Симптомы дефицита меди

Анастасия Якимова перечислила признаки, на которые стоит обратить внимание:

постоянная слабость и сонливость;

снижение памяти и умственной активности;

онемение или покалывание в конечностях;

ломкость волос, ногтей, сухость кожи;

бледность и анемия.

Эти симптомы часто путают с авитаминозом или переутомлением, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а пройти лабораторное обследование.

"Очень часто нехватку этого элемента можно спутать с авитаминозом или обычной усталостью", — добавила врач.

Как восполнить дефицит

По словам специалистов, оптимальный уровень меди можно поддерживать за счёт сбалансированного питания. Продукты, богатые медью, — это прежде всего:

морепродукты (устрицы, кальмары, креветки);

орехи и семена (особенно кешью и подсолнечник);

цельнозерновые крупы и бобовые;

тёмный шоколад и какао;

печень и говядина.

Однако при выраженном дефиците врач может назначить минеральные добавки, но принимать их следует только после анализов. Избыток меди также вреден — он может вызывать тошноту, головные боли и нарушения работы печени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать хроническую усталость и рассеянность.

Последствие: Прогрессирующий дефицит меди и анемия.

Альтернатива: Обратиться к врачу и сдать анализ на микроэлементы.

Ошибка: Самостоятельно принимать БАДы с медью.

Последствие: Избыточное накопление элемента и интоксикация.

Альтернатива: Подбор препаратов после консультации специалиста.

Ошибка: Исключить из рациона мясо и орехи без замены.

Последствие: Дефицит меди, цинка и железа.

Альтернатива: Вегетарианцам — употреблять бобовые и семена.

Таблица: продукты с высоким содержанием меди