Один штрих краски — и следы усталости исчезают: в чём сила медных оттенков
В этом сезоне мир красоты сделал неожиданный поворот: вместо привычных блондинистых и каштановых тонов в моду уверенно вошли медные и рыжеватые оттенки. Яркие, теплые, живые — они создают впечатление энергии и свежести, а главное, гармонично смотрятся на женщинах любого возраста. Не случайно именно осенью такие цвета становятся особенно актуальными: они перекликаются с природной палитрой и наполняют образ мягким сиянием.
Почему именно медные и рыжие тона
Специалисты индустрии красоты отмечают, что оттенки с красноватым подтоном обладают универсальностью. Они делают черты лица выразительнее, визуально придают коже здоровое свечение и заметно освежают образ. Эффект заметен как на девушках двадцати лет, так и на женщинах зрелого возраста.
Ещё одно преимущество таких тонов — способность "смягчать" следы усталости. Тёплое свечение рядом с кожей уменьшает видимость теней и неровностей, поэтому лицо выглядит моложе и бодрее.
Неудивительно, что к тренду быстро подключились знаменитости. Элизабет Олсен, Лейтон Мистер, Памела Андерсон и Лили Джеймс уже примерили на себя огненные переливы, подчеркнув, что медь в волосах может быть элегантной, дерзкой и женственной одновременно.
Сравнение популярных оттенков
|Оттенок
|Кому подходит
|Эффект
|Ginger Blonde
|Светлая кожа, розовый подтон
|Придаёт сияние и мягкость образу
|Spicy Ginger
|Нейтральный или тёплый тон кожи
|Добавляет яркость и естественный блеск
|Brown Red Copper
|Средняя и смуглая кожа
|Создаёт глубину цвета и подчёркивает стрижку
Советы шаг за шагом
-
Перед окрашиванием определите базу — блонд, шатен или каштан. Это поможет выбрать правильный оттенок меди.
-
Подготовьте волосы: сделайте питательную маску или воспользуйтесь сывороткой для восстановления структуры.
-
Доверяйте профессиональным красителям. Бренды уровня L'Oréal, Wella или Schwarzkopf предлагают палитры с современными медными вариациями.
-
Для сохранения цвета используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, желательно без сульфатов.
-
Раз в 2-3 недели обновляйте оттенок с помощью тонирующих средств — бальзамов или спреев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: окрашивание в рыжие тона на повреждённые волосы.
→ Последствие: цвет ложится неровно, волосы выглядят тусклыми.
→ Альтернатива: предварительно пройти курс восстановления с маслом арганы или кератиновой маской.
-
Ошибка: выбор слишком яркой меди без учёта типа кожи.
→ Последствие: лицо кажется уставшим или бледным.
→ Альтернатива: мягкий Ginger Blonde или шоколадно-медный тон.
-
Ошибка: частое использование шампуней с агрессивными ПАВ.
→ Последствие: быстрое вымывание цвета.
→ Альтернатива: уходовые линейки для окрашенных волос с UV-фильтрами.
А что если…
А что если вы не готовы к кардинальной смене цвета? Тогда можно попробовать технику балаяж или омбре с медными акцентами. Такой вариант позволяет примерить тренд без резкой перемены, а при желании вернуться к привычному цвету будет проще.
Плюсы и минусы медных оттенков
|Плюсы
|Минусы
|Освежают лицо, придают сияние
|Быстрее вымываются по сравнению с натуральными тонами
|Универсальны для всех возрастов
|Требуют регулярного тонирования
|Широкая палитра — от нежного до насыщенного
|Не всегда легко перекрасить обратно в блонд
|Поддерживают актуальность образа
|Могут конфликтовать с холодными оттенками кожи
FAQ
Как выбрать правильный оттенок меди?
Опирайтесь на тон кожи: светлым девушкам подойдут Ginger Blonde и мягкие золотистые медные тона, смуглым — Brown Red Copper.
Сколько стоит окрашивание?
В салоне средняя цена колеблется от 3000 до 7000 рублей в зависимости от длины волос и используемой краски.
Что лучше — домашнее окрашивание или салон?
Для стойкого и равномерного результата предпочтителен салон. Дома лучше использовать оттеночные маски или бальзамы.
Мифы и правда
-
Миф: медные оттенки подходят только рыжим от природы.
Правда: они гармонично смотрятся на любом цветотипе при правильном подборе тона.
-
Миф: такие волосы слишком требовательны.
Правда: уход не сложнее, чем за блондом или шатеном, достаточно использовать специализированные средства.
-
Миф: с возрастом лучше избегать ярких цветов.
Правда: медные тона как раз помогают омолодить лицо.
3 интересных факта
-
Рыжий цвет волос встречается у менее чем 2% населения Земли в естественном виде.
-
В Древнем Риме медные оттенки считались символом роскоши и часто создавались с помощью хны.
-
В киноиндустрии рыжеволосые героини традиционно ассоциировались с сильным характером и харизмой.
Исторический контекст
-
В античности хну использовали для окрашивания волос в тёплые тона, символизирующие здоровье.
-
В Средневековье рыжие считались необычными и даже мистическими.
-
В XIX веке в Европе медные оттенки вошли в моду среди аристократок, а в XX веке стали частью массовой культуры благодаря актрисам Голливуда.
