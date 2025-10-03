Один штрих краски — и следы усталости исчезают: в чём сила медных оттенков

В этом сезоне мир красоты сделал неожиданный поворот: вместо привычных блондинистых и каштановых тонов в моду уверенно вошли медные и рыжеватые оттенки. Яркие, теплые, живые — они создают впечатление энергии и свежести, а главное, гармонично смотрятся на женщинах любого возраста. Не случайно именно осенью такие цвета становятся особенно актуальными: они перекликаются с природной палитрой и наполняют образ мягким сиянием.

Почему именно медные и рыжие тона

Специалисты индустрии красоты отмечают, что оттенки с красноватым подтоном обладают универсальностью. Они делают черты лица выразительнее, визуально придают коже здоровое свечение и заметно освежают образ. Эффект заметен как на девушках двадцати лет, так и на женщинах зрелого возраста.

Ещё одно преимущество таких тонов — способность "смягчать" следы усталости. Тёплое свечение рядом с кожей уменьшает видимость теней и неровностей, поэтому лицо выглядит моложе и бодрее.

Неудивительно, что к тренду быстро подключились знаменитости. Элизабет Олсен, Лейтон Мистер, Памела Андерсон и Лили Джеймс уже примерили на себя огненные переливы, подчеркнув, что медь в волосах может быть элегантной, дерзкой и женственной одновременно.

Сравнение популярных оттенков