"Ежедневная борьба": звезда "Белого лотоса" рассказала, как смерть мужа перевернула её жизнь

Потеря близкого человека меняет жизнь навсегда. Даже громкие имена и успех в профессии не спасают от боли. Обри Плаза, звезда сериала "Белый лотос", впервые откровенно рассказала о том, как пытается справиться со смертью своего мужа — режиссёра Джеффа Баэны.

Жизнь после утраты

По признанию актрисы, её повседневность превратилась в "ежедневную борьбу". Несмотря на то что внешне она продолжает работать и даже путешествовать, внутри каждый день напоминает преодоление.

"В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что со мной всё в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу", — рассказала Обри.

Поддержка рядом

Самым неожиданным источником сил для актрисы стала её собака. Плаза признаётся, что питомец оказывает на неё терапевтическое воздействие и помогает справляться с одиночеством. Этот опыт разделяют многие люди, ведь животные способны уменьшать тревогу, стабилизировать эмоциональное состояние и даже положительно влиять на физическое здоровье. По данным исследований, общение с собаками снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает уровень "гормона счастья" — окситоцина.

История любви

Обри Плаза и Джефф Баэна были вместе десять лет, прежде чем решились узаконить отношения. Их свадьба состоялась в 2021 году. Супруги редко обсуждали личное в прессе, предпочитая держать роман в стороне от публичности.

Трагедия произошла 4 декабря: Баэна нашли мёртвым в его доме в Лос-Анджелесе. Попытки спасти его оказались безуспешными. Для Плазы это стало ударом не только личным, но и профессиональным — актриса отказалась от своего долгожданного дебюта в качестве ведущей церемонии "Золотого глобуса".