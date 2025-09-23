Наведите — и получите ответ: как работает визуальный ИИ в Windows 11

В предварительной версии Windows 11 Insider Preview появилась необычная функция, которая сразу привлекла внимание тестировщиков. Теперь при наведении курсора на значок открытого приложения на панели задач появляется новая кнопка — "Поделиться с Copilot". С её помощью можно отправить содержимое окна в систему Copilot Vision, где искусственный интеллект проанализирует изображение и даст пояснения.

Как работает Copilot Vision

Copilot Vision предназначен для распознавания и анализа картинок, которые находятся на экране компьютера. Пользователю достаточно кликнуть на новую кнопку, чтобы ИИ "сфотографировал" содержимое окна, выделил ключевые объекты и предоставил дополнительную информацию.

Например, на фото может быть скульптура или известная личность. Copilot не только определит объект, но и предложит обсудить его в чате или открыть обучающие материалы, связанные с темой. По сути, это интеграция визуального поиска Bing Image Search и возможностей чат-бота Microsoft Copilot в рамках операционной системы.

Где уже есть кнопки Copilot

Сегодня кнопки Copilot встроены в разные части Windows и фирменные приложения Microsoft:

на панели задач;

в Microsoft Paint;

в "Блокноте";

на клавиатуре;

даже на передней панели некоторых новых ПК.

В свежей тестовой сборке Windows 11 появилась и ещё одна опция: перевод текста прямо с экрана через Copilot.

Что говорит Microsoft

Компания уточняет, что пока это лишь эксперимент.

Microsoft заявляет, что просто "тестирует эту функцию на панели задач", поэтому в следующей сборке от неё могут отказаться, пишет The Verge.

Это означает, что в финальной версии Windows 11 мы можем так и не увидеть "Поделиться с Copilot", если тест покажет слабый интерес пользователей.

Сравнение Copilot Vision с другими инструментами

Инструмент Функция Особенность Ограничения Copilot Vision (Windows 11) Анализ изображений из окна приложения Встроен в ОС, работает с любыми окнами Пока в тесте, ограниченная поддержка Google Lens Распознавание объектов, текстов Популярен на Android и iOS Нет нативной интеграции с Windows Apple Visual Lookup Анализ фото и картинок в iOS и macOS Интеграция в "Фото" Работает только в экосистеме Apple Bing Image Search Поиск информации по картинке Использует облако Microsoft Требует браузера

Советы шаг за шагом: как попробовать Copilot Vision

Установите Insider Preview Windows 11 и обновите систему до актуальной сборки. Наведите курсор на приложение на панели задач. Найдите кнопку "Поделиться с Copilot" и нажмите её. Дождитесь, пока Copilot Vision проанализирует изображение. Ознакомьтесь с результатом: чат с ИИ или обучающие материалы. Используйте функцию перевода текста для проверки её возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать, что функция уже полностью работает.

Последствие: разочарование из-за недоработок.

Альтернатива: использовать Google Lens или другие стабильные решения.

Ошибка: применять Copilot Vision как инструмент для профессиональной аналитики.

Последствие: неточности в распознавании.

Альтернатива: специализированные сервисы компьютерного зрения (например, Adobe Firefly).

Ошибка: хранить конфиденциальные изображения и делиться ими с ИИ.

Последствие: риск утечки информации.

Альтернатива: проверять настройки приватности и использовать офлайн-инструменты.

А что если функция приживётся

Если Copilot Vision станет постоянной частью Windows 11, пользователи получат встроенный "визуальный помощник", способный моментально распознавать изображения и тексты в любом приложении. Это может изменить привычки работы с компьютером: меньше копирования картинок в браузер, меньше сторонних сервисов.

В будущем Microsoft может расширить возможности: добавить распознавание видео, интеграцию с Office и функции для бизнеса.

Плюсы и минусы Copilot Vision

Плюсы Минусы Встроен в Windows, не требует сторонних программ Пока только в тестовой версии Работает с любым окном приложения Возможны ошибки в распознавании Поддерживает чат с Copilot и обучение Неизвестно, сохранится ли в релизе Совмещает визуальный поиск и перевод текста Вопросы к приватности данных

FAQ

Как включить Copilot Vision?

Нужно быть участником программы Windows Insider и установить последнюю тестовую сборку Windows 11.

Сколько стоит использовать Copilot Vision?

Функция бесплатна, как часть Windows 11.

Будет ли Copilot Vision доступен во всех версиях Windows?

Пока неизвестно. Microsoft может оставить её только в Pro и Enterprise или встроить в облачные сервисы.

Мифы и правда

Миф: "Copilot Vision заменит Google Lens".

Правда: пока он ограничен Windows и работает только в тестовом режиме.

Миф: "Функция доступна всем пользователям Windows 11".

Правда: пока только в Insider Preview.

Миф: "Copilot Vision умеет анализировать видео".

Правда: он работает только с изображениями в окнах приложений.

Исторический контекст

2017 год: запуск Google Lens на Android.

2021 год: Microsoft представила Copilot в Windows 11 как ИИ-помощника.

2023 год: кнопки Copilot появились в Paint, Notepad и на клавиатуре.

2024-2025 годы: первые тесты Copilot Vision в Insider Preview.

3 интересных факта

• Copilot Vision встроен даже в предварительный просмотр окна Edge.

• Microsoft уже тестировала кнопки Copilot на корпусах ПК.

• Перевод текста с экрана — ещё одна экспериментальная функция Copilot в Windows 11.