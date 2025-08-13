Горох и кружево: что осталось в моде на улицах Копенгагена

С 4 по 8 августа в Копенгагене прошла Неделя моды — событие, которое традиционно радует креативными и смелыми уличными образами. Модные гости продемонстрировали, что стритстайл может быть не менее вдохновляющим, чем показы на подиуме.

Вьетнамки в большом городе

Одна из главных уличных тенденций — вьетнамки, которые окончательно перестали ассоциироваться исключительно с пляжем. Молодое поколение рассматривает их как полноценную городскую летнюю обувь, а бренд Havaianas и вовсе стал символом этого тренда. Основанная в 1962 году компания ежегодно реализует около 230 миллионов пар по всему миру, и, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В Копенгагене можно было заметить не только классические, но и яркие модели, которые играли роль цветового акцента в образе.

Горох и "запрещённые" воротнички

Принт в горох уверенно удерживает позиции в стритстайле. Несмотря на то, что некоторые модные блогеры отнесли куртки с контрастными воротниками к "антитрендам", мировые модницы продолжают их носить. Куртки с горохом выглядели как временная забава, но юбки с этим принтом, по мнению стилистов, имеют шанс остаться в гардеробе надолго.

Клетка виши — классика на улицах

Этот нежный и лаконичный вариант клетчатого принта вновь проявил себя на улицах датской столицы. Для многих он остаётся одним из любимых узоров, универсально сочетающимся с летними нарядами.

Платки в новом прочтении

Множество участниц стритстайла использовали платки по-разному: в виде косынок, повязок на шею, накинутых на плечи или завязанных на талии. Приёмы знакомы модницам уже давно, но на Неделе моды они получили свежую подачу.

Бельевой стиль и кружево

Кружевные платья и топы в бельевом стиле разделили публику на сторонников и скептиков. Стилистические рекомендации сходятся в одном — тренд стоит адаптировать под собственный вкус и фигуру, избегая чрезмерной откровенности.

Брелоки и "обвесы" на сумки

Датский стритстайл не обошёлся без аксессуаров для сумок — брелоков, подвесок и мини-игрушек. Такой элемент стилисты называют отражением ироничного и индивидуального подхода к моде.

Вечная классика — чёрно-белые образы

И, конечно, на улицах Копенгагена нашлось место чёрно-белым аутфитам — неизменной цветовой паре, которая всегда выглядит стильно, независимо от модных колебаний.