Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Неделя моды в Копенгагене
Неделя моды в Копенгагене
© commons.wikimedia.org by Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:31

Горох и кружево: что осталось в моде на улицах Копенгагена

5 ярких трендов Недели моды в Копенгагене, которые стоит попробовать

С 4 по 8 августа в Копенгагене прошла Неделя моды — событие, которое традиционно радует креативными и смелыми уличными образами. Модные гости продемонстрировали, что стритстайл может быть не менее вдохновляющим, чем показы на подиуме.

Вьетнамки в большом городе
Одна из главных уличных тенденций — вьетнамки, которые окончательно перестали ассоциироваться исключительно с пляжем. Молодое поколение рассматривает их как полноценную городскую летнюю обувь, а бренд Havaianas и вовсе стал символом этого тренда. Основанная в 1962 году компания ежегодно реализует около 230 миллионов пар по всему миру, и, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В Копенгагене можно было заметить не только классические, но и яркие модели, которые играли роль цветового акцента в образе.

Горох и "запрещённые" воротнички
Принт в горох уверенно удерживает позиции в стритстайле. Несмотря на то, что некоторые модные блогеры отнесли куртки с контрастными воротниками к "антитрендам", мировые модницы продолжают их носить. Куртки с горохом выглядели как временная забава, но юбки с этим принтом, по мнению стилистов, имеют шанс остаться в гардеробе надолго.

Клетка виши — классика на улицах
Этот нежный и лаконичный вариант клетчатого принта вновь проявил себя на улицах датской столицы. Для многих он остаётся одним из любимых узоров, универсально сочетающимся с летними нарядами.

Платки в новом прочтении
Множество участниц стритстайла использовали платки по-разному: в виде косынок, повязок на шею, накинутых на плечи или завязанных на талии. Приёмы знакомы модницам уже давно, но на Неделе моды они получили свежую подачу.

Бельевой стиль и кружево
Кружевные платья и топы в бельевом стиле разделили публику на сторонников и скептиков. Стилистические рекомендации сходятся в одном — тренд стоит адаптировать под собственный вкус и фигуру, избегая чрезмерной откровенности.

Брелоки и "обвесы" на сумки
Датский стритстайл не обошёлся без аксессуаров для сумок — брелоков, подвесок и мини-игрушек. Такой элемент стилисты называют отражением ироничного и индивидуального подхода к моде.

Вечная классика — чёрно-белые образы
И, конечно, на улицах Копенгагена нашлось место чёрно-белым аутфитам — неизменной цветовой паре, которая всегда выглядит стильно, независимо от модных колебаний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как есть морскую капусту, чтобы получить максимум пользы: секреты сочетаний сегодня в 11:47

Морская капуста удивит вкусом: эти добавки превратят её в суперфуд

Морская капуста раскроет свой вкус и пользу! Узнайте, с чем её лучше всего сочетать, чтобы получить максимум йода, витаминов и удовольствия. Секреты идеальных комбинаций и гастрономические открытия ждут вас.

Читать полностью » Врачи Сургута внедрили новый метод операции при туннельном синдроме кисти сегодня в 11:25

Боль в пальцах мешает спать, держать ложку и работать за ноутбуком? Вы не одиноки

Сургутские хирурги освоили новую методику лечения туннельного синдрома: без боли, с быстрой реабилитацией. Что это за операция и как она помогает — читайте внутри.

Читать полностью » Подсолнечное масло: раскройте секрет здоровья – польза для сердца и мозга сегодня в 10:47

Мозг будет работать как часы: раскройте тайну подсолнечного масла – просто добавьте в рацион

Подсолнечное масло: как простой продукт поддерживает здоровье сердца, сосудов и мозга. Откройте пользу витамина Е и фосфолипидов для организма.

Читать полностью » Чача с Казачьего рынка в Адлере вызвала массовое отравление сегодня в 10:22

Метанол снова убивает: на сочинском рынке продали напиток, после которого умирают

На сочинском рынке туристам продали самодельную чачу с метанолом. Восемь отравлений, несколько смертей. Как не стать жертвой суррогатного алкоголя?

Читать полностью » Какой хлеб самый полезный: выбираем цельнозерновой и укрепляем иммунитет сегодня в 9:47

Хлеб как лекарство: один простой выбор, чтобы улучшить ваше самочувствие

Узнайте, как правильный выбор хлеба влияет на здоровье. Цельнозерновой хлеб – источник клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для иммунитета и пищеварения.

Читать полностью » Врач извлёк таблетку из носа ребёнка после игры с упаковкой лекарства сегодня в 9:17

Таблетка в носу: игра с лекарством едва не обернулась бедой для ребёнка

Ребёнок случайно вдохнул таблетку, играя с лекарствами. Что сделали врачи и почему такие ситуации требуют незамедлительной помощи — в этом материале.

Читать полностью » Суп против простуды: врачи объяснили, почему это блюдо – лучший друг иммунитета зимой сегодня в 8:47

Секрет зимнего долголетия: почему наши бабушки каждый день ели суп – и не болели

Узнайте, почему суп – незаменимое блюдо зимой. Его польза для иммунитета, пищеварения и общего самочувствия. Рекомендации диетологов и простые рецепты.

Читать полностью » Восемь туристов погибли от отравления метанолом в Краснодарском крае сегодня в 8:14

Смерть в рюмке: туристы пили весёлый напиток, а получили отравление метанолом

Невинный глоток может стоить жизни. Врач рассказал, как не перепутать алкоголь с ядом и почему водка в критический момент может стать спасением.

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему не стоит мыть горячую посуду холодной водой: советы по уходу за сковородами и кастрюлями
Туризм

Дорогой отдых в Турции: турист из Уэльса делится впечатлениями о шокирующих ценах
Еда

Пирог с бананами и орехами: как приготовить вкусный десерт без мучных ингредиентов
Питомцы

Правильное использование команды Фу! для предотвращения нежелательного поведения у собак
Спорт и фитнес

Ученые ACE выяснили, какие упражнения наиболее эффективно укрепляют мышцы пресса
Наука и технологии

Химики поймали момент: самый тяжелый атом в действии – сенсационное открытие
Питомцы

Ошибки при кормлении домашних животных: что говорят ветеринары
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в Китае с 1 по 10 августа снизились на 4%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru