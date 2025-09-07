Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Касатки
Касатки
© UK5A5006 by Maarten Visser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:16

Секреты подводного сговора: как двое косаток превращают сельдь в легкую добычу

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии

Знаете ли вы, что косатки — одни из самых умных и хитрых охотников в океане? Их тактика охоты поражает: иногда они объединяются в пары, а не в большие группы, чтобы поймать мелкую рыбу, например, атлантическую сельдь. Почему именно так? Об этом рассказывает новое исследование.

Парная охота — секрет успеха в ловле сельди

В северных прибрежных водах Норвегии ученые наблюдали за 26 косатками с помощью дронов, оснащенных камерами 4K. В зимний период 2016–2017 годов они зафиксировали интересное поведение: косатки охотились парами, нанося мощные удары хвостами под водой, чтобы оглушить косяки мигрирующей сельди.

Такой метод позволял им оставаться на месте кормежки вдвое дольше, чем при одиночной охоте, что значительно повышало шансы на успешный улов.

Как именно происходит охота?

Обычно более крупная и, вероятно, старшая косатка объединялась с младшим и меньшим по размеру сородичем. Они подплывали к косяку с разных сторон и под определёнными углами:

  • одна косатка блокировала путь убегающей сельди.
  • вторая, чаще крупнее, наносила мощные удары хвостом по скоплению рыбы.

Хотя ученые не записывали звуки во время наблюдений, они предполагают, что животные координировали свои действия с помощью вокализаций — так же, как при групповой охоте.

Особенности партнерства и социальные связи

Интересно, что самцы косаток чаще охотились в парах, чем самки. При выборе партнера животные, вероятно, ориентировались на близкие социальные связи или родство. Чем чаще они охотились вместе, тем лучше оттачивали свои навыки, что приводило к большему успеху.

Эти открытия подчеркивают важность социальной организации и долговременных связей у косаток. Совместная охота — это не просто инстинкт, а результат обучения и взаимодействия, благодаря которым эти морские млекопитающие становятся ещё более эффективными хищниками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из зафиксировали химическую реакцию связывания РНК с аминокислотами сегодня в 18:59

Химия, которая взорвала представление о зарождении жизни — эксперимент, меняющий всё

Учёные впервые в лаборатории повторили зарождение жизни: РНК и аминокислоты соединились спонтанно. Как это меняет понимание эволюции?

Читать полностью » Археологи нашли наскальные рисунки фараона Скорпиона в Египте сегодня в 18:50

Фараоны Египта: их пропаганда в камне оказалась хитрее, чем все современные трюки вместе взятые

Уникальные наскальные рисунки в пустыне Египта раскрывают тайны власти фараонов более 5000 лет назад и показывают, как визуальная пропаганда формировала древнее государство.

Читать полностью » Нейтронные звезды уступают черным дырам в новых гравитационных волнах сегодня в 17:11

Черные дыры захватывают галактики: новая волна слияний пугает астрономов

Новые данные гравитационно-волновых обсерваторий удвоили число зарегистрированных слияний черных дыр и нейтронных звезд, ставя под вопрос существующие астрофизические модели.

Читать полностью » Антропологи выяснили, почему мозг Homo sapiens перестал расти 100 тысяч лет назад сегодня в 17:10

Рост мозга человека остановился 100 тысяч лет назад — что скрывает эта загадка эволюции

Почему рост мозга человека остановился 100 000 лет назад? Нейробиолог объясняет, как Homo sapiens смогли развиваться дальше благодаря когнитивной разгрузке и коллективному разуму.

Читать полностью » Учёные установили, что пот покрывает кожу пленкой для эффективной терморегуляции сегодня в 16:49

Тайна потоотделения: почему кожа покрывается не каплями, а тонкой пленкой

Новое исследование раскрывает, как пот на самом деле распространяется по коже — не каплями, а тонкой пленкой. Эти открытия открывают путь к улучшению косметики, спортивной одежды и медицинских технологий.

Читать полностью » Антропологи представили модель машинного обучения для точного возраста по костям сегодня в 16:37

Смешение эпох в черепе: когда 16 лет выглядят как 66, но машина разоблачает иллюзию

Российский ученый разработал инновационный метод оценки возраста по черепу с помощью машинного обучения, который значительно повышает точность в антропологии и судебной медицине.

Читать полностью » Влияние подсластителей на мозг: новое исследование выявило связь с ускоренным старением сегодня в 15:08

Замена сахару: насколько безопасны низкокалорийные подсластители для вашего мозга – тревожные звонки

Новое исследование показало, что регулярное употребление искусственных подсластителей связано с ускоренным снижением когнитивных функций. Узнайте, какие подсластители наиболее опасны и как они влияют на память и скорость мышления.

Читать полностью » Ученые представили новую теорию формирования Гималаев: при чем здесь сэндвич сегодня в 14:08

Гималаи - это не то, что вы думали: новая модель перевернула теорию горообразования

Новая модель объясняет устойчивость Гималаев и Тибетского плато! Ученые обнаружили сложную структуру типа "сэндвича" кора-мантия-кора. Как это открытие изменит геологию?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по пилатесу Анушка Шенн выделила Лодочку как универсальное упражнение для пресса
Красота и здоровье

Флеболог Летуновский: риск варикоза зависит от генетики и усиливается с возрастом
Авто и мото

Российские Lada и Яндекс внедряют GigaChat и Алису в мультимедиа автомобилей
Красота и здоровье

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet