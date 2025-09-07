Секреты подводного сговора: как двое косаток превращают сельдь в легкую добычу

Знаете ли вы, что косатки — одни из самых умных и хитрых охотников в океане? Их тактика охоты поражает: иногда они объединяются в пары, а не в большие группы, чтобы поймать мелкую рыбу, например, атлантическую сельдь. Почему именно так? Об этом рассказывает новое исследование.

Парная охота — секрет успеха в ловле сельди

В северных прибрежных водах Норвегии ученые наблюдали за 26 косатками с помощью дронов, оснащенных камерами 4K. В зимний период 2016–2017 годов они зафиксировали интересное поведение: косатки охотились парами, нанося мощные удары хвостами под водой, чтобы оглушить косяки мигрирующей сельди.

Такой метод позволял им оставаться на месте кормежки вдвое дольше, чем при одиночной охоте, что значительно повышало шансы на успешный улов.

Как именно происходит охота?

Обычно более крупная и, вероятно, старшая косатка объединялась с младшим и меньшим по размеру сородичем. Они подплывали к косяку с разных сторон и под определёнными углами:

одна косатка блокировала путь убегающей сельди.

вторая, чаще крупнее, наносила мощные удары хвостом по скоплению рыбы.

Хотя ученые не записывали звуки во время наблюдений, они предполагают, что животные координировали свои действия с помощью вокализаций — так же, как при групповой охоте.

Особенности партнерства и социальные связи

Интересно, что самцы косаток чаще охотились в парах, чем самки. При выборе партнера животные, вероятно, ориентировались на близкие социальные связи или родство. Чем чаще они охотились вместе, тем лучше оттачивали свои навыки, что приводило к большему успеху.

Эти открытия подчеркивают важность социальной организации и долговременных связей у косаток. Совместная охота — это не просто инстинкт, а результат обучения и взаимодействия, благодаря которым эти морские млекопитающие становятся ещё более эффективными хищниками.