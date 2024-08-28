Российское агентство призвало провести детальный анализ взаимодействия страны с государствами БРИКС

Россотрудничество призвало провести детальный анализ взаимодействия России со странами БРИКС в различных сферах для улучшения сотрудничества. Заместитель руководителя агентства Павел Шевцов подчеркнул, что важно понять потребности каждой страны БРИКС и определить уникальные российские преимущества, такие как ядерные технологии, для более целенаправленной дипломатической работы.

Шевцов отметил, что текущая аналитика требует доработки, и необходимо усилить взаимодействие не только со стороны Россотрудничества, но и со стороны всех министерств.

Фото: flickr.com/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)