Секреты надёжной работы двигателя: почему важно проверять крышку бачка

Многие автолюбители недооценивают важность проверки крышки расширительного бачка системы охлаждения, хотя эта незаметная деталь может стать причиной серьёзных проблем и повреждений двигателя.

Как отметил владелец автосервиса в беседе с порталом njcar. ru, игнорирование состояния крышки чревато серьёзными последствиями.

Крышка расширительного бачка — это не просто пластиковая или металлическая деталь. На самом деле, её роль в системе охлаждения автомобиля значительно важнее, чем можно подумать.

Внутри крышки находятся два клапана, каждый из которых выполняет ключевую функцию в защите двигателя.

Первый клапан, предохранительный, активируется при запуске двигателя, что позволяет мотору прогреться до оптимальной рабочей температуры без перегрева. Второй клапан, впускной, отвечает за регулировку поступления воздуха, что компенсирует уменьшение объёма охлаждающей жидкости, когда двигатель остывает.

Если один из этих клапанов перестаёт работать должным образом, это может привести к серьёзным последствиям: утечкам антифриза, образованию воздушных пробок, перегреву двигателя и повреждению прокладки головки блока цилиндров.

Чтобы проверить состояние крышки, нужно сначала дождаться остывания двигателя. Затем осмотреть патрубки под капотом: если они сжаты, это может свидетельствовать о неисправности впускного клапана. В таком случае рекомендуется немедленно заменить крышку.

Для проверки предохранительного клапана нужно запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры. Затем аккуратно открутить крышку расширительного бачка. Если при этом слышно шипение воздуха, значит, клапан работает правильно и поддерживает нужное давление.

Если шипения нет, лучше задуматься о замене крышки, чтобы избежать перегрева двигателя.

Фото: commons.wikimedia.org/Thilo Parg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).