Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собаки приветствуют друг друга
Собаки приветствуют друг друга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 22:46

Коврик, который защищает питомца от теплового удара

Гелевые и тканевые коврики признаны самыми удобными для защиты собак от жары

Лето для собак может быть настоящим испытанием: высокая температура вызывает перегрев, а длинношерстные или пожилые питомцы особенно тяжело переносят жару. Решить проблему помогает охлаждающий коврик — простой аксессуар, который делает отдых комфортным и снижает риск теплового удара. Но чтобы покупка действительно оправдала ожидания, важно правильно выбрать модель.

Виды охлаждающих ковриков

Гелевые - самый популярный вариант. Наполнены специальным гелем, который активируется под весом собаки и поглощает тепло. Подходят для дома и коротких поездок, не требуют дополнительной подготовки.

Тканевые многослойные - работают за счет сочетания материалов: верх — прохладный и гладкий, внутренний слой — хлопковый или с дышащей сеткой. Они долговечнее и комфортнее для крупных пород, но охлаждающий эффект слабее.

С предварительным охлаждением - гель внутри можно охладить в холодильнике. Идеальны для экстремальной жары и длительных прогулок, когда обычного эффекта недостаточно.

На что обратить внимание при покупке

Размер и соответствие породе

Коврик должен подходить по габаритам. Маленький не даст собаке полного комфорта, а слишком большой — окажется неудобным для переноски. Для маленьких пород подойдут размеры 50×40 см, для крупных — от 80×60 см.

Прочность и уход

Качественные модели имеют плотное покрытие из нейлона или износостойкой ткани. Если питомец активный, с длинными когтями или любит грызть предметы, лучше выбрать коврик с усиленными швами. Обратите внимание, можно ли его стирать или хотя бы легко чистить.

Длительность действия

Гелевые коврики сохраняют прохладу около 1-3 часов, затем им нужен "отдых". Тканевые работают дольше, но охлаждают слабее. Для жарких регионов лучшим выбором будет коврик, который можно заранее охладить в холодильнике.

Портативность

Если коврик планируется брать в поездки или на дачу, стоит выбрать легкую и складную модель. Тканевые коврики обычно компактнее, а гелевые — тяжелее. Важно, чтобы коврик не скользил по полу, иначе питомец будет постоянно его сдвигать.

Безопасность

Проверьте, чтобы гель был нетоксичным, а покрытие — гипоаллергенным. Особенно это важно для щенков и собак с чувствительной кожей. Добросовестные производители всегда указывают сертификаты качества.

Итог

Правильно подобранный охлаждающий коврик помогает собаке легче переносить жару, отдыхать с комфортом и сохранять здоровье. Учитывайте размер, материалы и длительность действия — и ваш питомец будет благодарен за прохладный уголок в знойные дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хозяева собак обязаны учитывать интересы соседей по закону вчера в 23:13

Лай как нарушение тишины: когда шум питомца становится незаконным

Постоянный лай соседской собаки мешает спать и жить спокойно? Разбираем законные способы решить проблему и защитить своё право на тишину.

Читать полностью » Хомячок для ребёнка: ветеринары назвали оптимальный возраст для приобретения вчера в 15:32

Хомячок для малыша: скрытая ловушка возраста, которая может разрушить семейный покой

Когда ребёнок готов к первому питомцу? Узнайте, почему хомячки — идеальный выбор, но с нюансами возраста и ухода, чтобы избежать разочарований.

Читать полностью » Адаптация попугая в новом доме: рекомендации ветеринара вчера в 15:15

Попугай в новом доме: тайный ритуал, который превращает стресс в союзника за считанные дни

Переезд попугая в новый дом полон стресса и неожиданностей. Как помочь птице освоиться, не теряя терпения? Узнайте секреты комфортной адаптации для счастливой жизни с пернатым другом.

Читать полностью » Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек вчера в 14:35

Корм раскрывает секреты: 9 маркеров, что помогут быстро исправить рацион без лишних трат

Узнайте, как питание влияет на здоровье вашей кошки: от активности до шерсти, и что делать, если рацион не подходит.

Читать полностью » Плавательный пузырь помогает рыбам регулировать глубину и давление вчера в 14:11

Пузырь, который мешает плавать: почему рыбы с ним тонут в глубине, а без — парят свободно

Плавательный пузырь у рыб — это не просто средство для плавания. Он помогает ориентироваться в глубине, слышать звуки и даже общаться. Узнайте, как работает этот удивительный орган.

Читать полностью » Причины лая собак: основные факторы, по данным ветеринаров вчера в 13:01

Собака лает — квартира на грани: катастрофа, которую игнорируют миллионы, рискуя конфликтами

Собака лает без устали? Разберём 8 причин и способы решения, чтобы вернуть покой в дом. Что скрывается за этим поведением?

Читать полностью » Лазерная указка активизирует инстинкты кошек — анализ специалистов вчера в 12:45

Лазерная указка — зеркало души кошки: почему одни питомцы ловят удачу, а другие прячут хвост

Лазерная указка — популярный способ развлечь кошек, но подходит не всем питомцам. Узнайте, кому игры с красной точкой принесут пользу, а кому лучше выбрать другие развлечения.

Читать полностью » Причины агрессии у морских свинок: советы ветеринаров по коррекции поведения вчера в 12:18

Агрессия в пушистом теле: неожиданное противоречие, заставляющее задуматься о комфорте

Узнайте, почему ваша морская свинка кусает и как мягко исправить поведение, чтобы вернуть доверие и радость общения.

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки в соево-медовом соусе получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса
Культура и шоу-бизнес

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро
Дом

Специалисты по безопасности: отсутствие освещения у входа делает жильё уязвимым для взлома
Еда

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника
Авто и мото

Алкотестер показал опьянение у трезвого водителя: параметры влияния по данным ГИБДД
Спорт и фитнес

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела
Туризм

Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet