Коврик, который защищает питомца от теплового удара
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Постоянный лай соседской собаки мешает спать и жить спокойно? Разбираем законные способы решить проблему и защитить своё право на тишину.Читать полностью » вчера в 15:32
Когда ребёнок готов к первому питомцу? Узнайте, почему хомячки — идеальный выбор, но с нюансами возраста и ухода, чтобы избежать разочарований.Читать полностью » вчера в 15:15
Переезд попугая в новый дом полон стресса и неожиданностей. Как помочь птице освоиться, не теряя терпения? Узнайте секреты комфортной адаптации для счастливой жизни с пернатым другом.Читать полностью » вчера в 14:35
Узнайте, как питание влияет на здоровье вашей кошки: от активности до шерсти, и что делать, если рацион не подходит.Читать полностью » вчера в 14:11
Плавательный пузырь у рыб — это не просто средство для плавания. Он помогает ориентироваться в глубине, слышать звуки и даже общаться. Узнайте, как работает этот удивительный орган.Читать полностью » вчера в 13:01
Собака лает без устали? Разберём 8 причин и способы решения, чтобы вернуть покой в дом. Что скрывается за этим поведением?Читать полностью » вчера в 12:45
Лазерная указка — популярный способ развлечь кошек, но подходит не всем питомцам. Узнайте, кому игры с красной точкой принесут пользу, а кому лучше выбрать другие развлечения.Читать полностью » вчера в 12:18
Узнайте, почему ваша морская свинка кусает и как мягко исправить поведение, чтобы вернуть доверие и радость общения.Читать полностью »