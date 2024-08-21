Учёные изобрели покрытие мелом, которое придаёт ткани охлаждающий эффект

В США создана охлаждающая ткань для одежды, сообщили в Американского химического общества (ACS). Разработку представит Эван Д. Патамиа, аспирант Массачусетского университета в Амхерсте, на осенней встрече ACS.
"Если вы выйдете на солнечный свет, вам будет становиться все жарче, потому что ваше тело и одежда поглощают ультрафиолетовое и ближнее инфракрасное излучение солнца. И пока вы живы, ваше тело вырабатывает тепло, которое тоже можно считать излучением", — объясняет его коллега, химик и материаловед Триша Л. Эндрю.
Таким образом, для комфорта нужно бороться с теплом на двух фронтах — с внутренним нагревом и внешней радиацией. Кое-какие наработки в этом направлении есть — внедрение в текстильные волокна светопреломляющих синтетических частиц вроде диоксида титана или оксида алюминия, синтез полимеров на основе поливинилидендифторида со светоотражающими перфторалкильными и полифторалкильными компонентами. Но до промышленного выпуска таких тканей очень далеко.
Изобретатели из Массачусетского университета вдохновились побелкой на штукатурке. Известно, что в помещениях с таким покрытием жара переносится гораздо легче.
Они разработали технологию нанесения прочного полимерного слоя на ткань химическим осаждением из паровой фазы, сочетающую одновременно синтез и покрытие суспензией карбоната кальция (для отражения видимых и ИК-лучей) с биосовместимым сульфатом бария (отражающего ультрафиолет).
Исследователи проверили охлаждающие способности обработанных и необработанных тканей на улице в солнечный день, когда температура превысила 30 °C. Ткань охлаждала предмет под ней почти на пять градусов, а по сравнению с обычной необработанной — на восемь. "Мы видим настоящий охлаждающий эффект. То, что находится под образцом, ощущается холоднее, чем если стоять в тени", — заявил Патамиа.
Кроме того, куски обработанной меловым полимером ткани подвергли машинной стирке с синтетическим моющим средством, и покрытие с честью её выдержало.
Учёные затевают стартап для начала пилотного производства их изобретения.
Фото: American Chemical Society/Evan D. Patamia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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