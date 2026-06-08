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Картофель по-польски
Картофель по-польски
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:29

Охлаждать ужин ради здоровья бессмысленно: популярный совет оказался бесполезным

Охлаждение блюд после термической обработки, известное как ретроградация, не помогает снизить уровень сахара в крови или изменить калорийность рациона. О распространенных заблуждениях в вопросах питания рассказала NewsInfo диетолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Ранее сообщалось, что последователи модных систем оздоровления часто ищут способы снизить калорийность привычных блюд. Одним из таких методов стало охлаждение крахмалосодержащих продуктов, что якобы меняет химический состав еды. Ранее сторонники подобных теорий утверждали, что холодная пища усваивается иначе, чем свежеприготовленная, помогая избегать резких скачков глюкозы.

В сфере здорового питания также напоминают, почему цельнозерновая паста регулирует показатели сахара эффективнее рафинированных аналогов.

Эксперт подчеркивает, что температура потребляемого блюда не влияет на метаболический ответ организма. Скорость повышения глюкозы зависит исключительно от состава ингредиентов.

"Уровень глюкозы в крови повышается соответственно ингредиентному составу. Есть продукты, которые содержат минимальное количество легкоусваиваемых углеводов: мясо, рыба, птица, яйца, морепродукты. Есть те, которые содержат достаточно большое количество легкоусваиваемых углеводов. Крупы, макароны, картофель, свекла, зеленый горошек, фасоль, кукуруза, чечевица, нут", — отметила диетолог.

По словам специалиста, влияние на гликемический индекс остается неизменным при любой температуре. Если человек употребил определенное количество углеводов, организм отреагирует на это согласно своему метаболическому профилю. При этом избыточно высокая температура питания способна травмировать органы желудочно-кишечного тракта, поэтому умеренность предпочтительнее крайностей. О том, какие гарниры могут быть полезнее традиционных, подробно объясняли специалисты.

"Жидкие молочные продукты. Вот они влияют на уровень глюкозы, независимо от того, будет ли это молоко теплым или охлажденное. Через два часа уровень глюкозы в крови будет одинаково высок в зависимости от количества, которое выпил человек за один раз. Точно так же будем ли мы есть картошку отварную холодную или теплую. Все зависит от количества картошек, которые мы съели за один раз", — пояснила Гончарова.

Кулинарные традиции подразумевают разные подходы: некоторые блюда требуют подачи "с пылу с жару", другие — наоборот. Подобные правила приготовления продиктованы вкусовыми характеристиками и технологическими картами, а не терапевтическим эффектом. Так, хранение продукции при неправильном температурном режиме может лишь ускорить порчу готовой еды. Специалисты советуют придерживаться проверенных рецептур, так как грамотно подобранный состав блюд важнее, чем манипуляции с их охлаждением.

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Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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