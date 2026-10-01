Остывшие макароны могут удивить организм: привычный гарнир неожиданно меняет свойства

Употребление охлажденных углеводов не превращает их в безусловно полезные продукты, вопреки популярным мифам о похудении, утверждает интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В комментарии NewsInfo специалист разъяснила, как низкая температура меняет свойства гарниров и почему это не отменяет их высокую калорийность.

Ранее сообщалось, что при охлаждении часть крахмала в продуктах меняет структуру, превращаясь в резистентный тип. Такое вещество усваивается организмом значительно дольше.

Температура блюда напрямую влияет на самочувствие. Часто слишком горячая пища травмирует слизистые оболочки органов пищеварения.

Эксперт подчеркнула, что охлажденный картофель или рис действительно меньше влияют на уровень глюкозы, однако вкус таких блюд остается специфическим. При выборе продуктов важно обращать внимание на их происхождение. Специалисты часто дают советы, как отличить столовый картофель от кормового по внешним признакам.

"Охлажденный продукт не вызывает резкого скачка сахара. Это не отменяет того, что это все равно высококалорийная еда. Еда, которая в любом случае поднимет сахар и которую не нужно употреблять вечером", — рассказала Шарапова.

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновым вариантам гарниров для длительного насыщения. В диетологии существует мнение, что охлаждать ужин ради здоровья не имеет практического смысла для большинства людей. Гораздо эффективнее контролировать порции и выбирать качественное сырье. Например, пользу организму приносят макароны из твердых сортов пшеницы, обладающие более низким гликемическим индексом.

Особое внимание стоит уделять белому рису, так как в нем содержится большое количество клейковины. Даже в холодном виде он остается источником быстрых калорий. Вместо привычного риса для разнообразия рациона можно использовать полезные крупы, богатые клетчаткой и микроэлементами.

"Менять теплый ужин на холодный и ждать от него большой пользы не надо, лучше просто разнообразный рацион", — отметила специалист.

Читайте также