Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спагетти с томатным соусом
Спагетти с томатным соусом
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:13

Остывшие макароны могут удивить организм: привычный гарнир неожиданно меняет свойства

Употребление охлажденных углеводов не превращает их в безусловно полезные продукты, вопреки популярным мифам о похудении, утверждает интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В комментарии NewsInfo специалист разъяснила, как низкая температура меняет свойства гарниров и почему это не отменяет их высокую калорийность.

Ранее сообщалось, что при охлаждении часть крахмала в продуктах меняет структуру, превращаясь в резистентный тип. Такое вещество усваивается организмом значительно дольше.

Температура блюда напрямую влияет на самочувствие. Часто слишком горячая пища травмирует слизистые оболочки органов пищеварения.

Эксперт подчеркнула, что охлажденный картофель или рис действительно меньше влияют на уровень глюкозы, однако вкус таких блюд остается специфическим. При выборе продуктов важно обращать внимание на их происхождение. Специалисты часто дают советы, как отличить столовый картофель от кормового по внешним признакам.

"Охлажденный продукт не вызывает резкого скачка сахара. Это не отменяет того, что это все равно высококалорийная еда. Еда, которая в любом случае поднимет сахар и которую не нужно употреблять вечером", — рассказала Шарапова.

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновым вариантам гарниров для длительного насыщения. В диетологии существует мнение, что охлаждать ужин ради здоровья не имеет практического смысла для большинства людей. Гораздо эффективнее контролировать порции и выбирать качественное сырье. Например, пользу организму приносят макароны из твердых сортов пшеницы, обладающие более низким гликемическим индексом.

Особое внимание стоит уделять белому рису, так как в нем содержится большое количество клейковины. Даже в холодном виде он остается источником быстрых калорий. Вместо привычного риса для разнообразия рациона можно использовать полезные крупы, богатые клетчаткой и микроэлементами.

"Менять теплый ужин на холодный и ждать от него большой пользы не надо, лучше просто разнообразный рацион", — отметила специалист.
Проверено экспертом: повар Павел Лебедев, повар Ирина Корнилова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Серый оттенок лица легко принять за усталость: организм в этот момент может просить о помощи 24.09.2026 в 15:36

Терапевт Игорь Орлов рассказал NewsInfo, когда цвет кожных покровов может быть важным индикатором скрытых заболеваний.

Читать полностью » После курса антибиотиков многие делают лишнее: кишечнику для восстановления нужно совсем другое 23.09.2026 в 17:20

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, как жирная пища влияет микробиом организма.

Читать полностью » Самостоятельный прием йода вошел в моду: щитовидка может не простить такой профилактики 22.09.2026 в 13:02

Эндокринолог Илья Барсуков предостерег читателей NewsInfo от бесконтрольного употребления йодосодержащих препаратов.

Читать полностью » Возраст берет память под прицел: после пятидесяти особенно полезна одна активность 18.09.2026 в 11:18

Невролог Элен Мхитарян отметила для NewsInfo, что улучшение памяти после 50 лет возможно при соблюдении простых принципов ухода за собой.

Читать полностью » МРТ всего тела вошло в моду для профилактики: кому обследование действительно имеет смысл делать 17.09.2026 в 13:32

Невролог Павел Керекеша объяснил NewsInfo, почему избыточная диагностика, включая МРТ и КТ, может нанести здоровью непоправимый вред.

Читать полностью » Яблоки, орехи и морковь стали врагами организма: иммунитет россиян начал ошибаться из-за похожих белков 17.09.2026 в 11:24

Внезапная реакция на привычные продукты питания может оказаться не новой болезнью, а неожиданным последствием старой аллергии на пыльцу деревьев.

Читать полностью » Пять или шесть: какое количество ежедневных чашек кофе говорит о зависимости 15.09.2026 в 15:32

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo, после какой по счету ежедневной чашки кофе развивается зависимость от напитка.

Читать полностью » Погоня за белком может дорого обойтись организму: когда протеин превращается из помощника во врага 15.09.2026 в 14:00

Эндокринолог Наталья Балашова назвала NewsInfo риски, связанные с превышением дозировки белковых добавок.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Ставка выглядит заманчиво, платёж — нет: ипотека в 2026 году требует другой проверки
Еда
Корзины убирать еще рано: какие грибы можно найти в лесу вплоть до ноября
Еда
Мяса на донышке, а супа на всю семью: бабушки добавляли в кастрюлю то, о чём мы забыли
Авто и мото
Камень ни при чём, а стекло треснуло: такая трещина может выдать старые проблемы автомобиля
Недвижимость
Отопление включили, а батареи ледяные: куда жаловаться в первую очередь
Наука
Популяция медведей вышла из равновесия: почему простое решение вопроса способно создать новую проблему
Недвижимость
Над головой выросло озеро: натяжной потолок после потопа можно спасти, но есть опасный нюанс
Общество
85 лет назад началась битва за Москву, разрушившая план Гитлера на молниеносную войну
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet