Душная квартира быстро становится свежее: один простой прием заменяет кондиционер

Испарение воды помогает снизить температуру воздуха в помещении без кондиционера, отметил мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша. О доступных способах охладить квартиру или частный дом специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что рост числа жарких дней увеличивает спрос на кондиционеры, однако их массовое использование создает дополнительную нагрузку на электросети. Кроме того, системы охлаждения выводят тепло из помещений на улицу и усиливают нагрев городской среды.

Керекеша посоветовал использовать увлажнитель воздуха или распылитель с водой. По его словам, испарение влаги способствует охлаждению помещения и одновременно помогает уменьшить количество пыли в воздухе.

"Раньше что делали? Большие сосуды с водой расставляли по помещению, вода испарялась, охлаждалось помещение", — пояснил Керекеша.

Чтобы в квартиру поступало меньше тепла извне, специалист рекомендовал использовать шторы, которые рассеивают солнечный свет, но не создают полную темноту. Полностью исключать естественное освещение, по его мнению, не следует.

Для частного дома Керекеша назвал более сложный способ охлаждения — проведение воздуха по трубам или туннелям, расположенным под землей. Проходя через грунт, воздух становится прохладнее и затем поступает внутрь здания. Он добавил, что для такой системы необходимо установить фильтр. Эксперт дал и другой полезный совет.