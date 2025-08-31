Замена антифриза: кажется простым, но неправильная замена может вызвать катастрофу

Регулярная замена антифриза — важная процедура для поддержания эффективной работы системы охлаждения вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость предотвращает перегрев двигателя и помогает поддерживать оптимальную рабочую температуру. Когда антифриз теряет свои свойства, его необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждения двигателя. Рассмотрим, как это сделать самостоятельно.

Что такое антифриз и зачем его менять

Антифриз — это жидкость, используемая для охлаждения двигателя, которая помогает поддерживать его температуру в пределах от 87 до 103 градусов Цельсия, предотвращая перегрев. Со временем состав антифриза теряет свою эффективность из-за разрушения присадок, попадания частиц металла и других факторов.

Антифриз также предотвращает коррозию и образование накипи в системе, но со временем его свойства ухудшаются. Поэтому важно следить за состоянием охлаждающей жидкости и своевременно её менять.

Виды антифризов и сроки замены

Существует несколько типов антифризов, каждый из которых имеет свои особенности и срок службы:

Традиционные — устаревшие типы, не используемые для новой заливки, но разрешенные для эксплуатации.

Карбосиликатные — срок службы до 5 лет или 200 тыс. км.

Гибридные — срок службы до 3 лет или 100 тыс. км.

Лобридные — новейшая разработка, срок службы до 10 лет или 200 тыс. км.

Замена антифриза зависит от типа используемой жидкости, а также от рекомендаций производителя вашего автомобиля.

Когда нужно менять антифриз?

Признаки того, что охлаждающую жидкость пора заменить:

Значительное снижение объема антифриза в системе.

Появление мутного осадка или частиц в жидкости.

Образование пены в антифризе.

Изменение цвета жидкости.

Загустевание антифриза.

Если заметили хотя бы один из этих признаков, стоит приступить к замене жидкости.

Как слить старый антифриз

Процесс замены антифриза не требует специализированных инструментов. Всё, что вам нужно — это подходящий антифриз, ёмкости для слива старой жидкости и стандартный набор автоинструментов.

Порядок действий при сливе антифриза:

Подготовьте ёмкость для слива отработанного антифриза. Установите автомобиль на ровную поверхность. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Открутите заливную крышку радиатора или расширительного бачка. Отвинтите сливную пробку на радиаторе. Если в вашем автомобиле есть сливной кран в нижней части блока цилиндров, открутите его. После полного слива жидкости закройте крышку расширительного бачка, оставив сливное отверстие открытым. Завести автомобиль, включив обогрев на максимум, и через 30-60 секунд заглушить двигатель для того, чтобы остатки антифриза полностью слились.

Промывка системы охлаждения

Если система охлаждения была использована с некачественным антифризом или жидкость изменила цвет, стоит провести её промывку. Для этого можно использовать дистиллированную воду или специальное средство для промывки системы охлаждения.

Порядок промывки:

Залейте промывочную жидкость или дистиллированную воду в расширительный бачок. Завести двигатель и прогрейте его на холостых оборотах в течение 25-30 минут. Слейте промывочную жидкость, как при сливе старого антифриза.

Как залить новый антифриз

После промывки системы можно залить новый антифриз, который соответствует спецификации вашего автомобиля.

Порядок заливки нового антифриза:

Залейте свежий антифриз в расширительный бачок до указанной отметки. Закройте крышку бачка. Завести двигатель и включите отопитель на максимальную мощность.

После этого антифриз распределится по системе, и его уровень в бачке может снизиться. Долейте антифриз до нужного уровня.

Заключение

Своевременная замена антифриза и промывка системы охлаждения — важные процедуры для долгосрочной работы вашего автомобиля. Следите за состоянием охлаждающей жидкости и не откладывайте её замену, чтобы избежать перегрева двигателя и его повреждений.