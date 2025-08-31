Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
антифриз
антифриз
© Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:32

Замена антифриза: кажется простым, но неправильная замена может вызвать катастрофу

Замена антифриза: как слить старую жидкость и залить новую без ошибок

Регулярная замена антифриза — важная процедура для поддержания эффективной работы системы охлаждения вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость предотвращает перегрев двигателя и помогает поддерживать оптимальную рабочую температуру. Когда антифриз теряет свои свойства, его необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждения двигателя. Рассмотрим, как это сделать самостоятельно.

Что такое антифриз и зачем его менять

Антифриз — это жидкость, используемая для охлаждения двигателя, которая помогает поддерживать его температуру в пределах от 87 до 103 градусов Цельсия, предотвращая перегрев. Со временем состав антифриза теряет свою эффективность из-за разрушения присадок, попадания частиц металла и других факторов.

Антифриз также предотвращает коррозию и образование накипи в системе, но со временем его свойства ухудшаются. Поэтому важно следить за состоянием охлаждающей жидкости и своевременно её менять.

Виды антифризов и сроки замены

Существует несколько типов антифризов, каждый из которых имеет свои особенности и срок службы:

  • Традиционные — устаревшие типы, не используемые для новой заливки, но разрешенные для эксплуатации.
  • Карбосиликатные — срок службы до 5 лет или 200 тыс. км.
  • Гибридные — срок службы до 3 лет или 100 тыс. км.
  • Лобридные — новейшая разработка, срок службы до 10 лет или 200 тыс. км.

Замена антифриза зависит от типа используемой жидкости, а также от рекомендаций производителя вашего автомобиля.

Когда нужно менять антифриз?

Признаки того, что охлаждающую жидкость пора заменить:

  • Значительное снижение объема антифриза в системе.
  • Появление мутного осадка или частиц в жидкости.
  • Образование пены в антифризе.
  • Изменение цвета жидкости.
  • Загустевание антифриза.

Если заметили хотя бы один из этих признаков, стоит приступить к замене жидкости.

Как слить старый антифриз

Процесс замены антифриза не требует специализированных инструментов. Всё, что вам нужно — это подходящий антифриз, ёмкости для слива старой жидкости и стандартный набор автоинструментов.

Порядок действий при сливе антифриза:

  1. Подготовьте ёмкость для слива отработанного антифриза.
  2. Установите автомобиль на ровную поверхность.
  3. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет.
  4. Открутите заливную крышку радиатора или расширительного бачка.
  5. Отвинтите сливную пробку на радиаторе.
  6. Если в вашем автомобиле есть сливной кран в нижней части блока цилиндров, открутите его.
  7. После полного слива жидкости закройте крышку расширительного бачка, оставив сливное отверстие открытым.
  8. Завести автомобиль, включив обогрев на максимум, и через 30-60 секунд заглушить двигатель для того, чтобы остатки антифриза полностью слились.

Промывка системы охлаждения

Если система охлаждения была использована с некачественным антифризом или жидкость изменила цвет, стоит провести её промывку. Для этого можно использовать дистиллированную воду или специальное средство для промывки системы охлаждения.

Порядок промывки:

  1. Залейте промывочную жидкость или дистиллированную воду в расширительный бачок.
  2. Завести двигатель и прогрейте его на холостых оборотах в течение 25-30 минут.
  3. Слейте промывочную жидкость, как при сливе старого антифриза.

Как залить новый антифриз

После промывки системы можно залить новый антифриз, который соответствует спецификации вашего автомобиля.

Порядок заливки нового антифриза:

  1. Залейте свежий антифриз в расширительный бачок до указанной отметки.
  2. Закройте крышку бачка.
  3. Завести двигатель и включите отопитель на максимальную мощность.

После этого антифриз распределится по системе, и его уровень в бачке может снизиться. Долейте антифриз до нужного уровня.

Заключение

Своевременная замена антифриза и промывка системы охлаждения — важные процедуры для долгосрочной работы вашего автомобиля. Следите за состоянием охлаждающей жидкости и не откладывайте её замену, чтобы избежать перегрева двигателя и его повреждений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно прокачать сцепление автомобиля — инструкция от специалистов сегодня в 8:26

Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все

Если педаль сцепления стала мягкой или передачи включаются с трудом — значит, пора прокачивать систему. Разбираемся, как сделать это правильно.

Читать полностью » Эксперт сегодня в 7:47

Бесплатное дороже: как обычная вода обходится владельцам авто в целое состояние

Почему привычка некоторых водителей заливать в бачок авто простую жидкость может обернуться серьезным ремонтом — и чем лучше заменить летом.

Читать полностью » Как удалить битум с кузова автомобиля без повреждения краски сегодня в 7:26

Один простой флакон — и липкие следы с машины тают прямо на глазах

Как битумные пятна появляются на кузове автомобиля, почему их опасно оставлять без внимания и какие средства реально помогают от них избавиться.

Читать полностью » В Москве число поездок на электросамокатах упало на 10% — сегодня в 6:44

Москва устала от самокатов: символ лета превратился в разочарование

В России в 2025 году рынок аренды электросамокатов столкнулся с неожиданным спадом. Почему прогнозы не оправдались и что теперь ждёт кикшеринг?

Читать полностью » Когда менять масло в АКПП: рекомендации автопроизводителей сегодня в 6:15

Эти признаки в АКПП нельзя игнорировать: ремонт обойдётся в сотни тысяч

Замена масла в АКПП — обязательная процедура, от которой зависит срок службы коробки. Разбираемся, когда менять жидкость и как это сделать правильно.

Читать полностью » Эксперт Чекмарев объяснил, почему нельзя направлять холодный воздух на лобовое стекло автомобиля сегодня в 5:40

Кондиционер — тихий враг машины: привычка, которая ведёт к ремонту на сотни тысяч

Эксперты объяснили, какие ошибки чаще всего допускают водители при использовании кондиционера в машине и как их избежать, чтобы не тратить деньги на ремонт.

Читать полностью » Autocar назвал концепт-кары, повлиявшие на дизайн серийных автомобилей сегодня в 5:25

Авто, которые могли изменить историю, но остались прототипами

От клиновидных силуэтов Alfa Romeo до футуристичных электрокаров Chrysler — самые смелые концепты, которые изменили представление об авто будущего.

Читать полностью » В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка сегодня в 4:37

Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

Татарстан закупил крупную партию Lada Aura для обновления служебных автопарков. Половина машин уже поступила в медицинские службы республики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы
Красота и здоровье

Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола
Садоводство

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями
Наука и технологии

Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет
Дом

Уход за шторами: защита от выгорания на солнце
Красота и здоровье

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники
Садоводство

Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция
Еда

Приготовление тыквы с морковью, луком и болгарским перцем на сковороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru