Замена антифриза: кажется простым, но неправильная замена может вызвать катастрофу
Регулярная замена антифриза — важная процедура для поддержания эффективной работы системы охлаждения вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость предотвращает перегрев двигателя и помогает поддерживать оптимальную рабочую температуру. Когда антифриз теряет свои свойства, его необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждения двигателя. Рассмотрим, как это сделать самостоятельно.
Что такое антифриз и зачем его менять
Антифриз — это жидкость, используемая для охлаждения двигателя, которая помогает поддерживать его температуру в пределах от 87 до 103 градусов Цельсия, предотвращая перегрев. Со временем состав антифриза теряет свою эффективность из-за разрушения присадок, попадания частиц металла и других факторов.
Антифриз также предотвращает коррозию и образование накипи в системе, но со временем его свойства ухудшаются. Поэтому важно следить за состоянием охлаждающей жидкости и своевременно её менять.
Виды антифризов и сроки замены
Существует несколько типов антифризов, каждый из которых имеет свои особенности и срок службы:
- Традиционные — устаревшие типы, не используемые для новой заливки, но разрешенные для эксплуатации.
- Карбосиликатные — срок службы до 5 лет или 200 тыс. км.
- Гибридные — срок службы до 3 лет или 100 тыс. км.
- Лобридные — новейшая разработка, срок службы до 10 лет или 200 тыс. км.
Замена антифриза зависит от типа используемой жидкости, а также от рекомендаций производителя вашего автомобиля.
Когда нужно менять антифриз?
Признаки того, что охлаждающую жидкость пора заменить:
- Значительное снижение объема антифриза в системе.
- Появление мутного осадка или частиц в жидкости.
- Образование пены в антифризе.
- Изменение цвета жидкости.
- Загустевание антифриза.
Если заметили хотя бы один из этих признаков, стоит приступить к замене жидкости.
Как слить старый антифриз
Процесс замены антифриза не требует специализированных инструментов. Всё, что вам нужно — это подходящий антифриз, ёмкости для слива старой жидкости и стандартный набор автоинструментов.
Порядок действий при сливе антифриза:
- Подготовьте ёмкость для слива отработанного антифриза.
- Установите автомобиль на ровную поверхность.
- Дождитесь, пока двигатель полностью остынет.
- Открутите заливную крышку радиатора или расширительного бачка.
- Отвинтите сливную пробку на радиаторе.
- Если в вашем автомобиле есть сливной кран в нижней части блока цилиндров, открутите его.
- После полного слива жидкости закройте крышку расширительного бачка, оставив сливное отверстие открытым.
- Завести автомобиль, включив обогрев на максимум, и через 30-60 секунд заглушить двигатель для того, чтобы остатки антифриза полностью слились.
Промывка системы охлаждения
Если система охлаждения была использована с некачественным антифризом или жидкость изменила цвет, стоит провести её промывку. Для этого можно использовать дистиллированную воду или специальное средство для промывки системы охлаждения.
Порядок промывки:
- Залейте промывочную жидкость или дистиллированную воду в расширительный бачок.
- Завести двигатель и прогрейте его на холостых оборотах в течение 25-30 минут.
- Слейте промывочную жидкость, как при сливе старого антифриза.
Как залить новый антифриз
После промывки системы можно залить новый антифриз, который соответствует спецификации вашего автомобиля.
Порядок заливки нового антифриза:
- Залейте свежий антифриз в расширительный бачок до указанной отметки.
- Закройте крышку бачка.
- Завести двигатель и включите отопитель на максимальную мощность.
После этого антифриз распределится по системе, и его уровень в бачке может снизиться. Долейте антифриз до нужного уровня.
Заключение
Своевременная замена антифриза и промывка системы охлаждения — важные процедуры для долгосрочной работы вашего автомобиля. Следите за состоянием охлаждающей жидкости и не откладывайте её замену, чтобы избежать перегрева двигателя и его повреждений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru