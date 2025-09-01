Почему каждый водитель должен проверять уровень антифриза — избегаем дорогих ремонтов

Проверка уровня антифриза — важная процедура, которая помогает избежать дорогостоящих поломок двигателя. Это простое действие позволяет продлить срок службы вашего автомобиля и предотвратить возможные неполадки в самый неподходящий момент.

Что такое антифриз?

Антифриз (или тосол) — это жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения двигателя, предотвращая его перегрев и замерзание в холодное время года. Помимо этого, антифриз защищает металлические детали от коррозии и снижает образование накипи. Это одна из тех вещей, которые обеспечивают бесперебойную работу автомобиля, но её состояние и уровень требуют регулярного контроля.

Как часто проверять уровень антифриза?

Регулярная проверка антифриза — залог долгосрочной работы двигателя без серьёзных поломок. Директор по послепродажному обслуживанию "АВТОДОМ Алтуфьево" Роман Тимашов рекомендует проводить эту процедуру хотя бы раз в неделю. Он также советует проверять уровень антифриза перед длительными поездками или при изменении температуры, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Не забывайте, что уровень жидкости нужно проверять и после её доливки, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Признаки повышенного уровня антифриза

Порой уровень жидкости может превышать норму, что тоже не является хорошим сигналом. Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков объясняет, что на это могут указывать несколько признаков:

Белый дым, выходящий из выхлопной трубы, с характерным запахом.

Белая эмульсия внутри пробки маслозаливной горловины.

Протечки в местах соединения шлангов и резкое изменение уровня антифриза.

Если уровень антифриза слишком высокий, при нагреве жидкость расширяется, и может вытекать через клапан расширительного бачка. Это чревато повреждениями патрубков, радиатора или самого бачка.

Признаки пониженного уровня антифриза

Генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк, предупреждает, что недостаток охлаждающей жидкости может вызвать серьёзные проблемы с двигателем. Симптомы:

Двигатель перегревается, и на приборной панели загорается индикатор температуры.

Печка плохо работает, или из неё дует только холодный воздух.

Из-под капота появляется пар или следы подтёков.

Недостаток антифриза ведёт к перегреву двигателя, что может привести к деформации деталей и трещинам в блоке цилиндров. В самых худших случаях это может привести к полному выходу мотора из строя.

Как проверить уровень антифриза?

Процесс проверки уровня антифриза не требует специальных инструментов, а займет всего несколько минут. Иван Ананьев, эксперт Авто. ру, делится рекомендациями:

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Желательно проверять уровень жидкости утром, перед поездкой, так как при нагреве жидкость расширяется, и показатель может быть не совсем точным.

Откройте капот и дайте двигателю остыть, если он был горячим.

Найдите расширительный бачок — он обычно прозрачный, чтобы было видно количество жидкости внутри. На стенке бачка есть отметки MIN и MAX, которые показывают, какой уровень антифриза является нормой.

Обратите внимание на саму жидкость. Она должна быть чистой, без посторонних примесей и мутности.

Если уровень жидкости понижен, долейте её до нужного уровня.

Что делать, если уровень антифриза слишком высокий?

Если антифриз превышает норму, Роман Тимашов советует сначала осмотреть подкапотное пространство на предмет протечек и проверить крышку радиатора. Также стоит удалить лишнюю жидкость с помощью чистого шприца или тонкого шланга. Если после откачки уровня жидкость снова повышается, это может указывать на проблемы с прокладкой головки блока цилиндров или термостатом, в таком случае нужно обращаться в сервис.

Важные рекомендации